Рамадан — возможность изменить вашу жизнь к лучшему

Вы давно хотите изменить вашу жизнь к лучшему, но не знаете, как и когда это сделать? Мы — в преддверии рамадана, и, поверьте, лучшего времени для позитивных перемен не найти!

Слово «рамадан» происходит от корня «рамада» — «палящий зной». Из физики известно, что высокая температура способна изменить и придать форму веществу, закалить даже самые крепкие металлы. В рамадан мы также можем изменить форму и образ нашей жизни. Не важно, насколько сильны ваши плохие привычки, тепло рамадана может их исправить.

По мнению психологов, чтобы искоренить дурную привычку или приучить себя к чему-либо положительному, человеку требуется около 28 дней (удивительно, но это продолжительность лунного месяца). Не будем же терять время и начнем подготовку к нему уже сейчас, и тогда именно этот рамадан станет для нас самым продуктивным в плане позитивных перемен!

Готовимся к рамадану: правило трех «П»

Итак, чтобы наш рамадан был успешным, нам следует придерживаться известного из психологии «правила трех „П“»:

— планирование: письменные инструкции для осуществления намеченного;

— подготовка: сбор всех материалов и методов, необходимых для воплощения плана;

— практика: воплощение плана заранее, до намеченного события.

Это мало применимо к рамадану, однако «посланник Аллаха (мир ему и благословение) больше всего постился в месяц шаабан» (Сунан Ан‑Насаи). Кроме того, уже сейчас можно привыкать к совершению дополнительных молитв, ранним подъемам и чтению Корана после фаджра. Как в тяжелой атлетике: вы тренируетесь в месяце шаабан, поднимая вес намного больше обычного, а потом наступает Рамадан, дьяволы заключаются в цепи, и тот же вес становится для вас легче, появляется возможность поднять планку еще выше!

Планирование рамадана: ставим правильные цели

Итак, первое, с чего необходимо начать подготовку к рамадану, — это планирование и постановка целей, важнейшая среди которых — приближение к Аллаху, самосовершенствование. Вот лишь несколько идей:

1. Молитва

— неукоснительное соблюдение обязательных молитв, по возможности — в мечети;

— совершение как можно большего числа ракятов сунны;

— духа: приучите себя к регулярному совершению предобеденной молитвы — это замечательная и весьма вознаграждаемая привычка;

— таравих является сунной и совершается только в рамадан — старайтесь совершать коллективные молитвы иша и, впоследствие, таравих в мечети;

— тахаджуд: старайтесь еженощно совершать эту дополнительную молитву.

2. Чтение Корана

Рамадан называют месяцем Корана, поэтому уделяйте как можно больше внимания его чтению в этот месяц. Читайте и слушайте Коран на арабском языке и на вашем родном, заучивайте и повторяйте суры.

3. Другие виды поклонения

— итикаф: пребывание в мечети в течение последних 10 дней рамадана, чтобы максимально повысить свою продуктивность и поклонение;

— дуа: предписывая мусульманам в суре «Корова» пост, Аллах также говорит: «Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, — быть может, они последуют верным путем» (Коран, 2:186). Из этого видна неразрывная связь дуа со священным месяцем;

— зикр: как можно больше поминайте Аллаха в течение дня;

— тафаккур (размышление): размышляйте о бескрайнем могуществе и силе Аллаха. Особенно хорошо это делать во время зикра.

4. Социальные связи

— да’уа (призыв): для мусульман, живущих в немусульманских странах, рамадан — замечательное время, чтобы рассказать другим людям об этом прекрасном месяце и наших традициях;

— ифтары: используйте возможность собраться вместе для укрепления связей с родными, друзьями и просто братьями в Исламе, помогая им проникнуться духом рамадана.

5. Пост

Имам Аль‑Газали выделял три уровня поста:

— воздержание от еды, питья и интимных отношений,

— помимо этого, воздержание от дурных поступков,

— помимо этого, воздержание от дурных мыслей.

Какой уровень выберете в этом году вы?

6. Финансы

— садака: «Пророк был щедрейшим из людей, а в Рамадан он становился еще более щедрым...» (Сахих Аль‑Бухари);

— закят: многие верующие выплачивают ежегодный закят именно в рамадан;

— закят аль‑фитр —этот вид закята обязателен для всех, поэтому сделайте намерение и не тяните с его выплатой;

— организация ифтаров: отличный способ заработать большое вознаграждение — накормить постящегося. Вы уже наметили, сколько ифтаров проведете у себя дома? Можно также оплатить ифтар в ближайшей мечети;

— умра: Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Воистину, умра в Рамадан равняется хаджу» (Муслим).

7. Ахляк (нравственность)

Рамадан — время для исправления недостатков характера и улучшения нравственности. Развивайте в себе честность, скромность, доброту, терпение, сдержанность, добросовестность, милосердие.

Это не исчерпывающий список целей, а лишь несколько идей — задумайтесь над ними и поставьте свои.

Подготовка к воплощению плана

До сих пор мы обсуждали, как распланировать рамадан. Теперь сфокусируемся на достижении целей.

1. Сделайте правильное намерение (ният) и просите помощи у Аллаха.

Ни одно действие не может быть успешным без желания и помощи Аллаха, поэтому достижение любой цели следует начинать с правильного намерения и дуа.

2. Начните сейчас.

Не ждите рамадана, чтобы начать работать над достижением целей. Как только вы попросили помощи у Господа, между вами и успехом не остается ничего, кроме ваших собственных колебаний. Пока не начался священный месяц, самое время наращивать обороты.

Пророк (мир ему и благословение), сказал: «Самые любимые Всевышним Аллахом дела (раба) — постоянные, пусть даже незначительные» (Муслим), а потому начните с малого и последовательно увеличивайте эффективность этого рамадана.

3. Систематизируйте.

Каждому из нас необходима система, при помощи которой мы смогли бы оценивать нашу производительность, внося необходимые поправки. Следите за вашим прогрессом и сравнивайте свои сегодняшние достижения со вчерашними, чтобы убедиться, что меняетесь.

4. Найдите праведного друга.

Найдите друга, который поможет вам в достижении ваших целей и будет поддерживать вас на вашем пути. Это может быть кто‑то, с кем бы вы хотели встречаться после таравиха в мечети. В то время как другие люди делятся пустой болтовней, вы будете сосредоточены на продуктивности вашего рамадана.