Готовы ли ваши дети к Рамадану?

Рамадан — это особое время для мусульман во всем мире. Это время приближения к нашему Создателю, духовного исцеления, время просить прощения у Аллаха и искать Его одобрения.

Поэтому очень важно помочь и нашим детям прочувствовать уникальность этого Священного месяца, принять ритуалы рамадана и понять его истинное значение.

1. Выберите подходящее время перед рамаданом и расскажите своему ребенку об этом месяце в доступной для него форме. Вспомните о друге или члене семьи, который очень дорог вашему ребенку. Спросите его, как бы он чувствовал, если бы этот человек нанес ему короткий визит, принеся с собой много подарков и конфет? Обрадовал бы его этот визит? Почему? Свяжите это с наступлением Священного месяца, который приходит лишь один раз в год с большим количеством даров, на сей раз — от Всевышнего Аллаха.

2. Набросайте простой план действий совместной подготовки к визиту дорогого гостя. Что вы спланируете к его приезду? Продумайте, как подготовить дом и самих себя к наступлению Священного месяца.

3. Поговорите с вашим ребенком о вратах Рая, которые в этот Священный месяц открыты. Вы даже можете каждую ночь совершать «экскурсию» в Рай, чтобы поближе ознакомиться с тем, что Всевышний Аллах подготовил для тех, кто повинуется Ему в этом Священном месяце.

Также помогайте детям извлечь максимальную пользу из рамадана, создав вокруг поста и его прерывания особую ауру.

4. Берите детей с собой в мечеть, конечно, принимая во внимание их возраст и политику мечети по отношению к детям.

5. Просите ваших детей помогать вам в приготовлении сухура и ифтара.

6. Пусть дети раздают милостыню, чтобы они поняли все благословения рамадана. Учите детей делать дуа. Скажите им, что они могут попросить все, чего захотят. Учите их просить для других так же, как и для себя.

Рамадан в немусульманских странах

Рамадан может быть проблематичным для детей в немусульманских странах. У детей есть естественная потребность принадлежать — к семье, школе или группе друзей.

Чтобы быть в состоянии вписываться и принадлежать к определенной группе, ребенок чувствует, что он должен быть таким же – в отношениях, в привычках, и т.д. Во время рамадана дети не могут не отличаться, и это может доставлять им определенные трудности.

Дети могут думать, что они будут отвергнуты из-за своего отличия. Проблема увеличивается, если другие дети в классе начинают задавать вопросы о причине поста, подчеркивая это различие и заставляя смущаться детей-мусульман. Они могут задавать вопросы о том, чувствуют ли мусульмане себя усталыми или истощенными из-за поста, и жалеть их. Детям нелегко справиться с такими чувствами и замечаниями; что и говорить, такие ситуации могут быть неприятными даже для взрослых.

Вопрос состоит в том, как мы можем помочь нашим детям.

1. Создайте атмосферу доверия : доверие — лучшая защита ребенка от давления сверстников. Когда мы вооружаем наших детей чувством собственной значимости, выдвигая на первый план их силу и желание поститься, мы помогаем им справиться с внешним давлением.

: доверие — лучшая защита ребенка от давления сверстников. Когда мы вооружаем наших детей чувством собственной значимости, выдвигая на первый план их силу и желание поститься, мы помогаем им справиться с внешним давлением. 2. Поддержка. Важно непрерывно напоминать ребенку о том, насколько вы гордитесь его постом, и о том, насколько щедро вознаградит его Аллах. Таким образом, мы учим наших детей, что самоценность и сила идут изнутри, а не снаружи. Эта уверенность будет гарантией от давления сверстников и вообще очень поможет в рамадан.

Важно непрерывно напоминать ребенку о том, насколько вы гордитесь его постом, и о том, насколько щедро вознаградит его Аллах. Таким образом, мы учим наших детей, что самоценность и сила идут изнутри, а не снаружи. Эта уверенность будет гарантией от давления сверстников и вообще очень поможет в рамадан. 3. Наставляйте ребенка, кому он должен стремиться угодить. Ребенок должен знать, что в нашей жизни мы стремимся лишь к любви Аллаха, и наши дела должны нравиться Ему, а когда Он будет доволен нами, то нами будут довольны и люди.

Ребенок должен знать, что в нашей жизни мы стремимся лишь к любви Аллаха, и наши дела должны нравиться Ему, а когда Он будет доволен нами, то нами будут довольны и люди. 4. Мы должны учить наших детей тому, что люди отличаются и что отличаться — нормально. Аллах создал нас с большими различиями, и мы как человеческие существа должны принимать друг друга и уважать различия между собой.

Аллах создал нас с большими различиями, и мы как человеческие существа должны принимать друг друга и уважать различия между собой. 5. Пусть ваши дети общаются с мусульманами. Такое общение даст им поддержку и силу.

Общие советы

Разговор с ребенком поможет вам понять, что он чувствует, и предоставить ему возможность принять решение. Предоставление детям возможности сделать выбор — поститься или нет — позволяет им гордиться своим решением, когда они постятся, и придает им силы продолжить пост, потому что они сами так решили.

Годы до обязательного соблюдения поста непременно должны использоваться для того, чтобы вселить в детей веру в их физическую способность держать пост, а также уверенность в их возможности в принятии решения.

Все же, необходимо всегда подчеркивать, что у них есть выбор, потому что они еще не достигли того возраста, когда пост обязателен, и как милостив в этом Аллах.

Нужно также подчеркнуть, что настанет такое время, когда у них больше не будет выбора, потому что Аллах знает лучше, что тогда это будет в пределах их способностей.

Физические способности и возраст — это основные факторы в принятии решения, может ли ваш ребенок быть физически активным во время поста.

Может ли он сдавать экзамен во время поста – это уже другой вопрос. Если ваш ребенок физически в состоянии ходить в школу каждый день и концентрироваться, то экзамены не должны составлять проблему. Напротив, вы можете призвать ребенка к посту в день экзамена, основываясь на факте, что Аллах тогда благословит этот день и это усилие.

Что касается чувства голода, это зависит от способностей вашего ребенка и его выбора. Если он начинает испытывать сильное чувство голода лишь за короткий промежуток времени до ифтара, то вы должны поощрить ребенка продолжить свой пост. Возможно, он проголодался, потому что не принял сухур, так что обеспечьте вашему ребенку плотный сухур и следите за тем, чтобы он его кушал.

Наконец, помните, что мы, родители, подаем пример нашим детям. Если мы увеличим наш иман и преуспеем в этом, то подадим хороший пример нашим детям. Также помните, что и нам нужно было время, чтобы осознать подлинную ценность рамадана. Чем старше вы становитесь, тем больше, ин ша Аллах, у вас появляется желание и готовность понять скрытые значения рамадана.

Приоритетом является создание теплой, положительной атмосферы вокруг рамадана в семье, что проложит путь ко всем остальным целям.

Да привяжет Аллах наши сердца и сердца наших детей к иману (вере), да смилостивится Он над нами, да простит Он нас и да примет наш пост и благодеяния. Аминь.

Источник: About Islam