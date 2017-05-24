8 вещей, о которых необходимо знать новым мусульманам перед Рамаданом

Тереза Корбин

Месяц Рамадан стремительно приближается, и вместе с этим нарастает тревога недавно принявших Ислам. Воздержание от еды и питья в течение долгих дневных часов может показаться непреодолимым препятствием для тех, кто никогда не постился.

Давайте начистоту, мысль о том, что вы не будете принимать пищу в течение нескольких часов, не особо приятна. Но когда вы добавите духовный компонент, поскольку рамадан является праздником духа, все будет по-другому. Рамадан может быть трудным для новичков. Но если вы вооружитесь знаниями, он станет для вас месяцем, полным духовного роста и пробуждения.

Вот восемь вещей, о которых следует знать каждому перед его первым Рамаданом:

1. Начните с «репетиции»

Раджаб и шаабан — месяцы, предшествующие Рамадану, — являются отличным временем для того, чтобы попытаться держать пост и посмотреть, какие корректировки понадобятся. Попробуйте и посмотрите, как вы себя будете чувствовать. Возможно, стоит начать поститься по полдня и потихоньку довести пост до полного дня к началу Рамадана. Вы ведь не стали бы бежать марафон без тренировки или разминки? То же самое касается поста. Вот почему пост в течение месяцев, предшествующих Рамадану, настоятельно рекомендован. И это особенно справедливо для нового мусульманина, который никогда не постился.

Желудок приспосабливается и сжимается, чтобы справиться с пустотой, которую он испытает в дни Рамадана, но для этого нужно время. Лучше начинать пост рано и пробовать часто, чтобы привести желудок в готовность к Рамадану.

2. Как определить время ифтара

Ифтар — это конец дня, когда вы можете снова есть и пить. Он наступает точно в тот момент, когда садится солнце. Многие скажут вам, что вы не можете есть и пить до тех пор, пока солнце не сядет, но вам, скорее всего, никто не говорил, что в то время, когда вам можно прервать пост, все еще будет светло.

Дело в том, что закат (время ифтара) наступает тогда, когда солнечный шар опускается ниже горизонта. Но в это время все еще есть окружающий его свет, то есть еще не совсем темно. Это похоже на перемещение лампы в соседнюю комнату, когда вы все еще видите свет, который исходит от нее. Вот как выглядит закат. Это не значит, что есть можно лишь когда станет темно.

Если вы будете определять время ифтара по календарю-расписанию намазов, то ифтар — это наступление времени молитвы-магриб.

3. Как определить время сухура

Сухур — это время, когда вы просыпаетесь, чтобы поесть, прежде чем взойдет солнце. Сухур — время, когда еще можно принимать пищу. Когда солнечный шар появляется над горизонтом, это знаменует собой начало поста (имсак).

Если вы думаете, что закат означает полную темноту, вы также можете подумать, что восход солнца будет означать, что будет светло. Это не так, и, что удивительно, во время сухура темнее, чем во время ифтара. Все это может быть очень запутанным, если вы сами ищете солнце в небе или хотите убедиться в его отсутствии.

Но все, что вам нужно знать, — то, что как только начинается утренняя молитва-фаджр, вам нужно перестать есть и пить. Вы можете узнать точное время окончания сухура и начала ифтара в исламском центре по вашему месту жительства.

4. Не переедайте на ифтар и сухур

Знание того, когда можно есть, а когда нельзя, также поможет вам принимать более мудрые решения относительно того, что и как есть во время Рамадана. Вы будете мечтать о самой калорийной пище во время поста. Это — иллюзия. Тяжелая пища приведет к слабости, тошноте, вялости, а также будет растягивать ваш желудок, что усугубит ощущения голода в часы поста.

Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно полностью избегать жареных и жирных продуктов. Просто не слушайте ваш желудок, который пытается соблазнить вас на целого жареного цыпленка или шоколадный торт на ифтар и сухур. Сделайте большую часть ваших блюд здоровыми и прекратите есть и пить, когда вы почувствуете насыщение и в то же время еще не переели.

5. Не спешите во время ифтара

Когда вы поститесь, пищеварительный тракт и весь ваш организм делает, так сказать, ремонт и «обновление системы». Как только вы прерываете ваш пост на ифтар — вашему желудку требуется время, чтобы приспособиться к перевариванию пищи. Поэтому не спешите во время ифтара. Вы же не ожидаете, что ваш компьютер включится через секунду после обновления системы!

Точно так же и вашему организму нужно время, чтобы приспособиться к повторному приему пищи. По сунне Пророка (мир ему и благословение), следует съесть нечетное количество фиников на ифтар, после совершить молитву-магриб и только потом приступать к основному приему пищи. В этом заключена большая мудрость: когда вы прерываете свой пост финиками, а затем молитесь, у вашего желудка будет время на то, чтобы запустить пищеварение, и, благодаря этому, потом вы сможете поесть, не испытывая неприятных ощущений.

6. Пейте воду

Пост может привести к довольно серьезному обезвоживанию, если вы не обратите внимание на то, что именно и сколько вы пьете после ифтара. Трещины на губах, темные круги под глазами и головные боли — это признаки обезвоживания. Чтобы избежать этого, постарайтесь выпивать столько воды, сколько сможете, когда не держите пост.

Кофе и чай могут усилить обезвоживание, если вы пьете их вместо воды. Эти жидкости являются диуретиками, то есть они выводят воду из вашего тела, а не насыщают его водой. Немного газировки не повредит, но пусть больший процент выпиваемой вами жидкости составит чистая вода.

7. Знайте, что будет легче

Для человека, который никогда в своей жизни не голодал, пост может быть непростой задачей. Это испытание на самодисциплину и выносливость, с которым многие из нас, недавно принявших Ислам, никогда ранее не сталкивались. У вас может возникнуть соблазн решить, что пост всегда будет таким же трудным, как и поначалу. Но по прошествии пары дней или недель вы привыкнете. У некоторых новообращенных это может быть дольше, чем у других, но по воле Аллаха это произойдет. Со временем все всегда становится легче.

«Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение» (Коран, 94:5).

8. Не будьте жестоки по отношению к себе

Вы можете делать только то, что в ваших силах. Знайте, что Аллах — Прощающий, Милостивый. Если вы сорвались, не выдержали, не корите себя. Поднимитесь, поговорите с Аллахом о своем намерении и желании соблюдать пост. Попросите Его дать вам силу и легкость. И продолжайте.

Аллах любит тех, кто обращается к Нему в покаянии, и Он бежит к тем, кто идет к Нему. Простите себя за ухабы на этом пути. В конце концов, все предписания нашей религии не были ниспосланы в один день. И вы не можете рассчитывать на то, что сможете соблюдать пост идеально с самого первого дня.

Но знайте, что если вы будете поститься в Рамадан правильно, имея благие намерения, вы будете голодны, но ваша душа будет чувствовать мир и удовлетворенность, как никогда ранее. Это чувство вызовет привыкание к голоду. И награда, которую вы получите от Аллаха, превысит его.

Слово предостережения: если у вас есть какое-либо заболевание, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пытаться держать пост. Для тех, кто физически не способен соблюдать пост, он не обязателен.

Источник: About Islam