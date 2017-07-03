5 способов надолго сохранить импульс рамадана

Да уподобит Аллах все наши дни тем драгоценным моментам, которые мы пережили в рамадан!

Рамадан завершился, но у нас есть масса возможностей сохранить его дух. Надеюсь, что эти пять советов окажутся полезными, особенно в первой половине шавваля (лунного месяца, идущего вслед за рамаданом). В данном материале использовано понятие «петля привычки», которым оперирует наука о человеческом поведении.

«Петля привычки»

Рамадан сопровождается определенным набором эмоциональных и социальных условий, способствующих поклонению Аллаху. Большинство людей не могут сохранить приобретенные в рамадан привычки и модели поведения только из-за отсутствия особой «атмосферы рамадана». Разобравшись в механизме привычки, иншааллах, вам удастся воссоздать эту атмосферу в уменьшенном масштабе.

Автор книги «Сила привычки» (The Power of Habits) Чарльз Дахигг (Charles Duhigg) говорит, что «петля привычки» состоит из трех элементов: это знак (внешний фактор, запускающий механизм привычки), привычное действие и награда (то, чего жаждет ум и ради чего совершается привычное действие). Действие может считаться привычкой, если для его начала не требуется большое умственное усилие (например, таравих или дневной пост – спустя несколько дней после начала рамадана они входят в привычку).

Все очень просто: смысл в том, чтобы отыскать особые «знаки» рамадана и сохранить их по его окончании. Знак – это внешний фактор, который находится вне нашего контроля, но вызывает у нас в мозгу желание получить определенное вознаграждение. В данном случае, вознаграждение – это эмоционально-духовная связь, ощущаемая во время рамадана, но не сохраняющаяся после него. На наш взгляд, толчком для поддержания связи с рамаданом могут быть пять таких знаков: ифтар, молитва, лекции, аяты, друзья.

1. Ифтар. Регулярно организуйте ифтары.

Признаемся: все мы любим ифтары, не жалеем времени и денег на покупку продуктов и приготовление еды. Нельзя не согласиться, что ифтар – один из важнейших элементов «культурного пакета» рамадана.

Итак, первый практический совет: возьмите на себя организацию регулярных ифтаров с друзьями или в местной мечети. Это будет поощрять других поститься по окончании рамадана (например, шесть дней шавваля, по понедельникам и четвергам или в течение трех «белых» дней каждый месяц). Заниматься организацией не так уж сложно, главное, помнить два принципа: ничего не усложнять и быть последовательным.

2. Молитва. Молитесь в любимом месте в любимой мечети.

Ч. Дахигг говорит о том, что на поведение могут влиять самые разные скрытые знаки, запускающие «петлю привычки». Один из самых очевидных знаков, способствующих поклонению – это дом Аллаха. Как можно чаще бывайте в мечети, где вы пережили состояние самого высокого духовного подъема в дни рамадана. Кроме пятниц, ходите туда хотя бы еще один раз в неделю.

Это высказывание Али Ибн Абу Талиба должно подтолкнуть к построению связи с «любимой мечетью»: «Когда благочестивый раб умирает, место, где он обычно молился и мечеть, откуда его деяния возносились на небеса, будут оплакивать его», и он прочел аят, в котором говорится о фараоне и его воинах, которых «не оплакивали ни небо, ни земля…» (Коран, 44:29).

3. Лекции. Пересматривайте любимые «лекции рамадана».

Рамадан – прекрасное время для того, чтобы слушать лекции, проповеди, выступления. Старайтесь регулярно возвращаться к материалам, которые слушали в рамадан в мечети или онлайн, и которые произвели на вас самое большое впечатление. Если вы ходите на лекции лично, старайтесь делать заметки, пусть это будут хотя бы три самые важные момента лекции. Многие учителя считают, что духовность, основанная на знании, глубже и будет опорой даже в самые опасные моменты слабости.

4. Аяты. Сделайте закладки на самых любимых аятах рамадана.

Вы можете сохранить в памяти слова великих ученых и проповедников, но никогда не забывайте слова Аллаха: в конце концов, они намного сильнее. Все мы верим в величие Корана и его чудесное ниспослание. Но у каждого свои любимые аяты, суры и строки, которые чаще всего вспоминаются при определенных обстоятельствах или в определенном эмоциональном состоянии. Если в рамадан вам попался такой особенно трогательный аят, сделайте в этом месте закладку, пусть ваша с ним духовная связь сохранится и продлится как можно дольше.

5. Друзья. Общайтесь с «друзьями по рамадану»

Один из принципов ислама – это коллективность, сотрудничество, дружба. Чтобы сохранить дух рамадана вам потребуется поддержка благочестивых людей: друга, жены, знакомого, молодежной группы. Такие встречи с «друзьями по рамадану», общение с ними в духовной обстановке на каком-то совместном мероприятии в мечети или в процессе таравиха – согласитесь, что это один из самых приятных моментов рамадана. Потом оказывается, что эти люди стали твоими лучшими друзьями, а минуты, проведенные рядом сними, – одними из самых ценных воспоминаний рамадана.

Это только пять «знаков» рамадана, несомненно, при желании их можно найти гораздо больше и выработать собственные ориентиры для поддержания связи с рамаданом.

Да уподобит Аллах все наши дни тем драгоценным моментам, которые мы пережили в рамадан!

Источник: About Islam