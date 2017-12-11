Ислам – религия достоинства и чести

Д-р Спагич Омер (Dr. Spahic Omer)

Ислам – это религия, утверждающая, возвышающая и отстаивающая честь и достоинство человека. Господь отвел человеку функцию наместника на земле, и все сущее на земле создано затем, чтобы человек мог исполнять благородную миссию наместничества.

Сотворение человека было завершающим этапом долгого созидательного процесса, в ходе которого возникло все сущее. Оно означало апогей божественного акта сотворения Вселенной, который состоял из шести этапов. Более того, первый человек и отец человечества Адам был создан Самим Милостивым по Его Образу, о чем сообщается в достоверном хадисе Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) (Сахих Муслим). Адаму были дарованы жизнь, знания, разумение, однако качества Адама отличаются от качеств Аллаха – общие у них только названия, ведь не может быть никакого сравнения между Творцом и тварью:

«Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий» (Коран, 42:11).

Создавая Адама, Аллах призвал к Себе ангелов – самые возвышенные и безупречные создания – чтобы они были свидетелями финального акта Божественного творения. По окончании Он велел им поклониться Адаму, т.е. в его лице поклониться Аллаху, ибо никто не достоин поклонения, кроме Аллаха, и, поклонившись, признать ценность трудов Аллаха и Его Премудрость, а также выразить уважение Адаму как венцу Божественного творчества. Это впечатляющее событие описано в Коране:

«Вот твой Господь сказал ангелам: "Я установлю на земле наместника". Они сказали: "Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?" Он сказал: "Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете". Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их ангелам и сказал: "Назовите мне их имена, если вы говорите правду". Они ответили: "Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты - Знающий, Мудрый". Он сказал: "О Адам! Поведай им об их именах". Когда Адам поведал им об их именах, Он сказал: "Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете?" Вот Мы сказали ангелам: "Падите ниц перед Адамом". Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих» (Коран, 2:30-34).

Ислам существует из-за человека – он предназначен для него. Человек, в свою очередь, существует ради ислама, который показывает ему, как жить в полном служении Творцу и Господу, определяет для него путь к самореализации и освобождению в обоих мирах.

Таким образом, самое важное знание, даваемое исламом человеку, это знание о самом себе, своем Господе и отношениях с Ним, о жизни и своей роли в ней. Действительно, это величайшее из благ, обретаемое человеком в исламе. Это демонстрация того, что человек занимает почетное и уважаемое место в иерархии исламских убеждений, ценностей и принципов. Доказательство тому – частое повторение Кораном фраз, вроде:

«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» (95:4),

«Мы почтили сынов Адама…» (17:70),

«Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле, и одарил вас сполна Своими явными и незримыми благами» (31:20),

«Читай, ведь твой Господь — Самый великодушный. Он научил посредством письменной трости — научил человека тому, чего тот не знал» (96:3–5).

Несомненно, высшая цель послания ислама – это оберегать верующего, его честь и достоинство. Это выражается в сохранении его религии, жизни, рода, интеллекта и имущества. На земле нет ничего более неприкосновенного, чем верующий, его кровь, имущество и честь. Нет ничего важнее верующего. Все на земле существует для того, чтобы верующий мог реализовать свое высшее предназначение. Все вещи и события – лишь вспомогательные средства для этого. Это было целью даже посланнических миссий; даже образа жизни, заповедей и ритуалов, ниспосланных божественным Произволением и следующих Его Букве.

Это значит, что о культуре и цивилизации можно судить только на основании ее гуманистической ориентации и того, насколько искренне она соблюдает честь и достоинство человека. Именно поэтому Пророк (мир ему и благословение) говорил Каабе, совершая таваф (обход вокруг нее):

«Как ты чиста, и как хороши твои благовония. И как велико к тебе почтение. Но верующий достоин еще большего почтения, чем ты. Истинно, Аллах сделал тебя заповедной, также Он сделал заповедным имущество, кровь и честь мусульманина, и запретил думать о нем плохо» (Сунан Ибн Маджа).

Однажды, когда сподвижник Пророка (мир ему и благословение) Абдулла ибн Умар (614-693 гг.) смотрел на Каабу, он повторил мысль Пророка, воскликнув:

«Как ты прекрасна, и как велико к тебе почтение! Но верующий достоин еще большего почтения, чем ты» (Сунан ат-Тирмизи).

Во время своего последнего паломничества Пророк (мир ему и благословение) произнес прощальную проповедь, которую можно назвать руководством к пробуждению всей мусульманской цивилизации. Он сказал:

«Воистину, ваша кровь, ваше имущество и ваша честь запретны для вас, как запретен этот ваш день [день жертвоприношения] в этом вашем месяце [зуль-хиджа] в этом вашем городе [Мекке]» (Сахих аль-Бухари).

Таким образом, естественно, что на коллективном уровне верующие считаются братьями и сестрами друг другу (Коран, 49:10), они составляют одну умму (общину), и лучшие в ней лишь самые богобоязненные (Коран, 49:13). Кроме того, лучшие из них это те, кто приносит больше всего пользы умме и всему человечеству.

В своем единстве, взаимопонимании и сотрудничестве совокупность верующих можно сравнить с кирпичной стеной, все кирпичи которой служат опорой и одновременно опираются друг на друга. Умма подобна крепкому каменному зданию, красивому и прочному, в котором каждый элемент по-своему дополняет другой, и все вместе они составляют не бесформенную массу, а единый живой организм. При этом верующие полагаются друг на друга таким образом, что если один из них (как часть органичного и прекрасного строения под названием умма) затронут какой-то проблемой, остальные тоже не могут быть спокойны до тех пор, пока проблема не будет решена.

Как следствие, ислам считает самыми вопиющими из грехов те, что связаны с нарушением чести и достоинства верующего, а также связанные с предательством, нагнетанием распрей, ослаблением и подрывом уммы. Коран гласит:

«Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в Последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете» (Коран, 24:19).

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, — быть может, вы последуете прямым путем» (Коран, 3:103).

Как бы то ни было, ислам, являясь личным опытом и личной борьбой, в неменьшей степени является коллективным трудом и коллективной миссией. Ислам не будет полным, пребывая исключительно в индивидуальных или узко групповых рамках. Будучи религией, ислам нацелен на общество, жизнь в целом, на цивилизацию.

Ислам – это религия коллективного сосуществования на земле и совместного созидания ради улучшения мира. В то же время ислам прагматичен и считается с человеческой природой. Он прост и естественен. Он отрицает все неестественное, вредное, антигуманное. Он отрицает все, что стоит на пути духовного и интеллектуального развития человека и вместе с этим коллективного цивилизационного подъема.

Иными словами, ислам отрицает все, что ставит на карту честь и неприкосновенность человека, а также его коллективные предпочтения и ответственность перед обществом.

Именно этой глубинной чертой ислама объясняется тот факт, что после того, как Пророк Мухаммад (мир ему и благословение), будучи в пещере Хира, получил свое первое откровение и осознал свое божественное предназначение быть последним посланником Всевышнего, он уже не вернулся в пещеру, хотя до тех пор подолгу уединялся там, размышляя над духовным упадком людей. А не вернулся он потому, что ислам не является религией самоизоляции и отшельничества, практикующихся некоторыми аскетами, удаляющимися от общества и жизни с ее требованиями.

Подчеркнем, что весь революционный исламский проект начался именно в пещере Хира, но не со слов «молись», «постись», «паломничай» или каких-то других, а со слов:

«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее.Он сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь — Самый великодушный. Он научил посредством письменной трости — научил человека тому, чего тот не знал» (Коран, 96:1-5).

Пророку (мир ему и благословение) — как и всякому, кто верен исламу и миссии Мухаммада – было приказано читать, учиться, пытаться решить проблемы и говорить о них и болезнях общества, мира и жизни в целом. Таково настоятельное повеление Господа, как Создателя и Хранителя, человеку, ведомому и обучаемому смертному, полностью подвластному Творцу, о чем можно судить по вышеприведенным аятам. В том же ключе Пророк (мир ему и благословение) однажды сказал, что мусульманин, который не чурается людей и терпит от них неприятности и неудобства, лучше мусульманина, который уходит от людей и не терпит их неблаговидные поступки (Сунан ат-Тирмизи).

Источник: About Islam