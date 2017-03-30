Никто не знает, в какой год, день и час он наступит

Аллах скрыл от людей точное время наступления Судного дня. Никто не знает, в какой год, день и час он наступит. Мудрость сокрытия Всевышним этого времени заключается в том, что человек должен проживать отведенный срок в ожидании этого дня, быть готовым предстать перед Аллахом и отвечать за свои деяния в любой момент. Тем не менее из Корана известно, что Конец Света близок:

«Приблизился Час, и раскололся месяц» (Коран, 54:1).

А в достоверных хадисах рассказывается о признаках, предшествующих этому дню. Все признаки наступления Судного дня можно разделить на две группы: малые и большие.

Малые признаки

Малые признаки наступления Конца Света произойдут (или уже произошли) задолго до больших признаков. Они являются довольно привычными для человека, и их очень много, мы опишем некоторые из них.

Рождение и смерть пророка Мухаммада

Каждый из предыдущих пророков утверждал, что Судный день не наступит, пока не появится последний пророк. Вера в то, что пророк Мухаммад (мир ему и благословение) является последним пророком, посланным всему человечеству, и частью исламского вероубеждения (акыда). Сам Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Я отправлен вместе с Часом, как эти два», — и показал два своих пальца.

Освобождение Палестины (Байт уль-Макдис)

Посланник Аллаха сказал:

«Перед наступлением Судного Часа ждите шесть событий: мою смерть, взятие Байтуль-макдис, и т.д.»

В исламской истории было несколько освобождений Палестины: первое произошло во время халифа Умара, в 16 году по хиджре; второе освобождение произошло во время султана Салахуддина. Третье освобождение Палестины ожидается в наши дни.

Изобилие имущества мусульман

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Судный час не наступит до тех пор, пока вы не приобретете несметные богатства. Их будет так много, что владелец имущества будет беспокоиться о том, кто же примет его пожертвования. А когда он попытается раздать милостыню, ему скажут: “Я не нуждаюсь в этом”» (Аль-Бухари, Муслим).

Предсказанное Посланником (мир ему и благословение) сбылось во время правления халифа Умара бин Абд аль-Азиза, когда собранные в качестве закята деньги лежали в мечети, и никто их не трогал, так как не было нуждающихся в них.

Войны

Перед Концом Света должно произойти столкновение между двумя большими группами мусульман. Здесь, вероятнее всего, имеется в виду Верблюжья битва в декабре 656 года между Тальхой, Аз-Зубайром и Айшей с одной стороны и праведным халифом Али — с другой стороны.

Появление лжепророков

Всего после смерти пророка Мухаммада (мир ему и благословение), согласно его хадисам, будет около 30 лжепророков. Имамы Аль-Бухари и Муслим приводят хадис от Абу Хурайры о том, что Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Час не наступит... пока не появятся тридцать лжецов, каждый из которых будет заявлять, что является пророком...» (Ат‑Тирмизи).

Первыми лжепророками были Тулайха, Мусайлима и Саджах. Последним лжепророком будет Даджаль, который падет от руки пророка Исы (Иисуса, мир ему).

«Рабыня родит свою госпожу»

«Рабыня родит свою госпожу...» (Аль‑Бухари, Муслим) — мусульманские ученые по-разному толковали эти слова пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Одни считали, что настанет то время, когда господин женится на рабыне, или что дети не будут подчиняться своим родителям, а будут командовать ими.

Строительство высоких домов

В одном из хадисов пророка Мухаммада (мир ему и благословение) говорится:

«...босые, голые и обездоленные пастухи верблюдов будут соревноваться в постройке высоких домов» (Аль‑Бухари, Муслим).

Некоторые ученые считали, что бывшие бедняки будут быстро богатеть и возводить высокие дома. Многие современные богословы полагают, что эти слова относятся к странам Аравийского полуострова, где продолжается бурное строительство небоскребов.

Повсеместное совершение больших грехов

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение):

«Судный час не наступит до тех пор, пока не распространятся распутство, непристойности, разрывы родственных связей и неуважение к соседям» (Ахмад).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Некоторые из моей общины будут считать опьяняющие напитки дозволенными, придумывая для них другие названия» (Ахмад, Ибн Маджа).

В наше время мы являемся свидетелями всего, о чем предупреждал Пророк (мир ему и благословение): люди стали грубы и жестокосердны. Они не знаются со своими родственниками и не поддерживают теплых отношений с соседями. А ведь именно этими качествами всегда отличались мусульмане, между которыми царили мир, любовь и согласие.

Сегодня люди открыто предаются прелюбодеянию, распивают опьяняющие напитки, все чаще употребляют наркотики — все это вызовет гнев Аллаха. Когда Умм Саляма спросила Пророка (мир ему и благословение), «настигнет ли всех гнев Аллаха, если среди них есть и хорошие люди?», тот ответил: «Да».

Потеря доверия

Вместо верности и преданности повсеместно распространятся предательство и подлость. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«Когда будет утеряно доверие, ожидай наступления Судного часа» (Аль-Бухари).

Распространение невежества и исчезновение знаний

Многие возомнят себя учеными и стануть поучать других, а основная масса будет следовать за невеждами. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Перед наступлением Часа исчезнет религиозное знание, распространится невежество» (Аль‑Бухари, Муслим);

«Одним из признаков Часа является то, что знания будут приобретать от маленьких людей» (Ат-Табарани).

Ибн Масуд сказал:

«Люди будут пребывать в благополучии, пока будут приобретать знания от сподвижников Мухаммада (мир ему и благословение) и больших ученых. А когда они станут приобретать знания от маленьких людей, то впадут в противоречия из-за своих порочных желаний, а затем погибнут» (Ат-Табарани).

Украшение мечетей

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Судный час не настанет до тех пор, пока люди не начнут хвалиться друг перед другом мечетями» (Ахмад).

Анас объяснил: «Люди будут хвастаться мечетями и будут редко посещать их. А хвастаться они будут сделанными в мечетях украшениями».

Увеличение числа убийств

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Клянусь Тем, в чьей длани моя душа! Конец света не наступит до тех пор, пока не придут времена, когда убийца не будет знать, зачем он совершил убийство, а убитый не будет знать, почему он был убит». Его спросили: «Как же это произойдет?» Он сказал: «Это будут такие убийства, когда как убийца, так и убитый окажутся в аду» (Муслим).

К убийствам можно отнести мировые войны, унесшие огромное количество невинных жизней, а также распространение бытовых убийств: из-за денег, ревности, в нетрезвом состоянии и т. д.

Ускорение времени

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Судный час не наступит до тех пор, пока не ускорится время. Год будет подобен месяцу, месяц будет подобен неделе, неделя будет подобна дню, день будет подобен часу, а час будет подобен времени тления головни» (Ахмад, Ат‑Тирмизи).

Община Пророка пойдет по стопам предшествующих общин

Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Судный час не наступит до тех пор, пока мои последователи шаг за шагом не последуют по стопам своих предшественников». Его спросили: «О Посланник Аллаха! По стопам фарсов и римлян (персов и византийцев)?» Он ответил: «А кого же еще?» (Аль-Бухари).

В другой версии сообщается, что его спросили:

«О Посланник Аллаха! По стопам иудеев и христиан?» (Аль-Бухари, Муслим).

Распространение алчности

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) предупредил:

«Ускорится время, исчезнет религиозное знание, распространится алчность, появится смута и наступит погибель». Его спросили: «Что же это за погибель?» Он ответил: «Убийства» (Аль-Бухари, Муслим).

Абу Хурайра передал слова Посланника:

«Одним из признаков Часа является распространение алчности» (Ат-Табарани).

Приход к власти невежественных людей

Обществом будут руководить невежественные люди, которые станут занимать посты не по способностям, а из-за их богатства, знатности или влиятельности и пр.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Судный час не наступит до тех пор, пока самым обеспеченным и властным человеком не станет глупый раб, сын такого же глупого раба» (Ахмад).

Появление полуобнаженных женщин

Мухаммад (мир ему и благословение) сказал, что один из признаков Судного Дня — появление женщин, которые одеты, но в то же время обнажены: эта одежда прозрачная либо короткая, либо облегающая.

Распространение грамоты и книг

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Перед наступлением Судного часа… распространится перо» (Ахмад).

Очевидно, речь идет о повсеместном распространении книг и развитии различных наук, которые не связаны с Кораном и Сунной. Именно это происходит в наши дни, когда образование и знания не помогают людям познать Всевышнего Аллаха и уверовать в ниспосланную Им религию.

Землетрясения и природные катаклизмы

Согласно хадису, приведенному в сборнике Аль-Бухари, перед концом света увеличится число землетрясений и природных катаклизмов. Абу Хурайра передал, что посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Судный час не наступит до тех пор, пока не участятся землетрясения» (Аль‑Бухари).

Увеличение численности женщин и уменьшение численности мужчин

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Признаками Часа будут исчезновение религиозных знаний, распространение невежества, распространение прелюбодеяния, увеличение численности женщин и уменьшение численности мужчин. Дело дойдет до того, что у пятидесяти женщин будет лишь один господин» (Аль-Бухари, Муслим).

Преображение Аравийской пустыни в сады

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Час не наступит до тех пор, пока арабская земля вновь не преобразится в пастбища, по которым текут реки» (Муслим).

Из этих слов пророка становится очевидно, что когда-то Аравийская пустыня уже была зеленым садом, в котором текли реки. Геологи утверждают, что это действительно было так во время великого оледенения: когда-то Аравийский полуостров был богат водой и растительностью.

Появление золотой горы

Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Судный час не наступит до тех пор, пока не разверзнется Евфрат, а на его месте не появится золотая гора. Люди будут убивать друг друга ради этого золота, и девяносто девять человек из каждых ста погибнут. При этом каждый из них будет говорить: „Возможно, именно я выживу“. И все они попадут в ад» (Аль-Бухари, Муслим).

Некоторые богословы считают, что речь идет о так называемом «черном золоте», нефти, подразумевая войну в Ираке. Но более достоверно мнение, что это будет действительно золотая гора.

Учащение пожеланий собственной смерти

Перед Концом Света люди будут желать смерти и завидовать мертвым. Это произойдет либо из-за потери интереса к жизни, либо из-за распространения проблем, несчастий и т. д.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Клянусь тем, в чьей длани моя душа! Конец света не наступит до тех пор, пока человек, проходящий мимо могилы, не станет валяться в пыли, говоря: „Лучше бы я оказался в этой могиле!“ При этом у него не будет другого долга, кроме обрушившихся на него несчастий» (Муслим).

Большие признаки

Большие признаки — это необычные события, которые произойдут непосредственно перед Судным Днем. Порядок их событий неизвестен, но как только произойдет любое из этих событий, вслед за ним случатся остальные, без больших временных промежутков между ними.

Восход солнца на западе

Достоверный хадис гласит:

«Не наступит Час, пока не взойдет солнце на западе, а когда оно взойдет на западе, и люди увидят это, все они уверуют. Однако это будет то самое время, в которое не принесет душе пользы вера ее, если не уверовала она прежде или не приобрела блага, будучи верующей» (Аль‑Бухари, Муслим).

Распространение дыма (ад‑духан)

В Коране сказано:

«Подожди же того дня, когда небо принесет ясный дым, который окутает людей. Это будут мучительные страдания!» (Коран, 44:10–11) .

Появление существа даббат аль-ард («земного зверя»)

Всевышний Аллах сказал:

«Когда же свершится над ними Слово, Мы выведем к ним из земли животное, которое скажет им, что люди не были убеждены в Наших знамениях» (Коран, 27:82) .

Появление имама Махди

Об этом пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Если до конца света останется один день, Аллах продлит его до тех пор, пока из моих потомков не появится человек. Его имя будет подобно моему, а имя его отца будет подобно имени моего отца. Он наполнит справедливостью землю, тогда как на ней будет царить зло»; «Махди выйдет из моего рода, из потомков Фатимы» (Абу Давуд, Ат‑Тирмизи).

Нашествие Яджуджа и Маджуджа

В Коране сказано:

«Запрет лежит на селениях, которые Мы погубили, и они не вернутся, пока Яджудж и Маджудж (Гог и Магог) не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности. Приблизится истинное обещание, и тогда закатятся взоры неверующих» (Коран, 21:95–97).

Появление Даджаля

В достоверном хадисе сказано:

«Не будет между сотворением Адама (мир ему) и наступлением Часа этого ничего более значительного, чем (появление) Даджаля» (Муслим).

Также Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Лжемессия появится из восточных стран. Это место называется Хорасан. За ним последуют развратные и порочные люди, и будет сеять зло направо и налево...» (Ат‑Тирмизи). Люди спросили: «О посланник Аллаха, сколько (времени) он будет оставаться на Земле?» Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Сорок дней, (из которых один) день будет подобен году, (еще один) — месяцу, (а еще один) — неделе. Что же касается остальных его дней, то будут они подобны вашим дням» (Муслим).

Пришествие пророка Исы

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Аллах Всевышний направит (к людям) Ису, сына Марьям (мир ему), который спустится (на землю) у белого минарета в восточной части Дамаска в двух окрашенных в желтый цвет одеждах, возложив кисти рук на крылья двух ангелов...» (Муслим). В другом хадисе сказано: «Затем Иса (мир ему), отправится в Иерусалим, настигнет Даджаля у ворот Луда (вблизи палестинского города Рамла) и убьет его. При виде его Даджаль станет распадаться, как распадается соль в воде» (Ибн Маджах).

Три провала в земле

В хадисах упоминаются три огромных провала в земле — на востоке, западе и Аравийском полуострове.

Дуновение благого ветра

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Аллах пошлет благой ветер, который будет хватать людей под мышками и заберет с собой души всех правоверных и всех мусульман. Останутся только самые скверные люди, которые будут возбуждены, подобно ослам. При них и наступит Час» (Муслим).

Разрушение Каабы

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Каабу разрушит коротконогий эфиоп. Он сорвет ее покрывало и обнажит ее стены. Я словно смотрю на него: лысый, кривоногий. Он будет ломать ее лопатой и киркой» (Аль‑Бухари, Муслим).

Извержение огня в Йемене

Пророк (мир ему и благословение) сказал: