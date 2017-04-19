Каким будет Судный день?

Люди предстанут перед Аллахом и будут отвечать за совершенные ими деяния

Кия́ма (араб. يَوْمُ الْقِيَامَة‎‎ — День стояния) — день Божьего суда, когда все люди получат воздаяние за свои дела. Вера в Судный день — один из неотъемлемых столпов имана, исламской веры.

Точное время наступления киямы никому, кроме Аллаха, не известно. В Коране об этом сказано:

«Они спрашивают тебя о Часе: „Когда он наступит?“. Скажи: „Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно“. Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи: „Воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого“» (Коран, 7:187)



Наступление Конца света будет неожиданным. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Наступление его будет таким внезапным, что вы не успеете съесть кусок хлеба, совершить торг, сделку или выпить подоенное верблюжье молоко».

Кияма начнется с двух трубных гласов ангела Исрафила. Первый возвестит об уничтожении всех творений Аллаха, а второй — о воскрешении человечества и начале Божьего суда. В день киямы все воскреснувшие творения снова приобретут привычный облик, причем их тела будут избавлены от различных повреждений, которые они имели при земной жизни, и восстанут они нагими. Тем, кто при жизни помог одеждой нуждающимся, Аллах в этот день даст одежду.

Люди предстанут перед Аллахом и будут отвечать за совершенные ими деяния. Для этого их поведут в долину Арасат — на Махшар (место сбора). Все придут по-разному, в зависимости от деяний: одни придут пешком, другие приедут верхом, а третьи — скользя лицом вниз — это будут неверные. Первым из могилы поднимется и выйдет на Махшар пророк Мухаммад (мир ему и благословение).

В этот день людей ожидает много трудностей: в соответствии со своими деяниями, люди будут обливаться потом; жара будет невыносимой; человеку запечатают рот, и его части тела заставят говорить о грехах, совершенных ими; от величия кары люди будут словно пьяны. В этот день люди забудут отца, мать, сестру, брата, детей. Каждого будет беспокоить только его участь. Лица праведников будут белыми, а грешников — черными.

Многие претерпят такие мучения, что возжелают смерти, будут плакать, кричать, убегать и т. д. Но при этом будут и те, кто окажется под сенью Небесного Престола. Пророк (мир ему и благословение) рассказал о 7 категориях таких людей в своем хадисе:

справедливый правитель;

имам, верующий с детства и до смерти;

человек, постоянно поклоняющийся в мечети;

двое людей, любящих друг друга ради Аллаха;

человек, раздающий милостыню так, что левая рука его не знает, что дает правая;

человек, которого соблазняет красивая женщина, но он отказывается от нее ради Аллаха;

человек, находящийся в уединении и от страха перед Аллахом проливающий слезы.

В своем хадисе пророк Мухаммад (мир ему и благословение) упоминал хауз (водоем), который имеет ширину, равную пути в месяц:

«Вода в нем белее молока, ароматнее мускуса и слаще меда, а кувшинов (на его берегах) больше, чем звезд на небе; кто напьется из него, уже никогда не испытает жажды» (Аль-Бухари, Муслим).

Из этого водоема выпьют те верующие, кто искренне соблюдал Сунну Пророка (мир ему и благословение). У других пророков тоже будут свои водоемы.

Также Пророк (мир ему и благословение) обещал верующим в Судный день свое заступничество. Право заступиться за грешников будет дано не только Мухаммаду (мир ему и благословение), но и другим пророкам, мученикам, ученым, праведникам и ангелам. Также за человека заступятся его праведные деяния. Но самое сильное заступничество — Пророка Мухаммада (мир ему и благословение).

Кияма является днем справедливого суда, когда Аллах взвесит на весах все деяния человека, даже самые малые:

«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!» (Коран, 21:47).

Запись деяний каждого человека ангелы хранят под Аршем (Троном). В День Суда, когда люди соберутся на Махшаре, они получат записи своих дел. Верующие эту запись примут правой рукой. Неверующие получат ее в левую руку, и когда они ее прочтут, их лица омрачатся. Неверующий скажет: «Лучше бы мне не давали ее». Пророкам, ангелам и тем, кто без допроса отправятся в рай, в тот день записи не подадут.

Отчет пройдет по-разному: легко или трудно, скрытно или открыто. Всевышний сам выявит деяния каждого (совершенные языком, телом и т. д.) и кого-то, если захочет, помилует, смоет грехи, а кого захочет — накажет. Первым отчет будут принимать у общины Мухаммада (мир ему и благословение).

В Судный день каждое плохое деяние, совершенное в этой жизни, будет оценено как одно деяние. Аллах накажет за него или простит его. Хорошие дела увеличатся от десяти до семисот раз, в зависимости от намерений того, кто их совершил.

В Судный день Всевышний не простит грехи неверным. У мусульман малые грехи могут быть замещены хорошими деяниями, а большие грехи смываются покаянием. Долги же и грехи человека перед другими людьми смываются только путем их прощения или возмещения в этой жизни и обязательным искренним покаянием. У человека, умершего в вере, есть шанс на прощение любых его грехов Аллахом.

Неверных ждет вечная кара в аду. Тех же, кто все время был покорен Аллаху, ждет рай. Верующим, искренне покаявшимся в грехах, тоже уготован рай. А верующие, которые грешили и умерли, не покаявшись, если Аллах того захочет, будут прощены и отправятся в рай, если нет — будут сурово наказаны. Однако верующий, который попал в ад, навечно там не останется — после завершения наказания, соответствующего его грехам, его выведут оттуда и поселят в раю.

Согласно хадисам пророка Мухаммада (мир ему и благословение) после Суда каждый человек должен будет пройти через сират — мост, перекинутый над адом и ведущий в рай. Для одних он будет подобен просторной дороге, для других окажется тоньше волоса и острее лезвия меча. Длина этого моста равна расстоянию в три тысячи лет. Всех людей пропустят через него. Перейдя через этот мост, попадают в рай.

Первыми сират перейдут пророк Мухаммад (мир ему и благословение) и его община. В этот день мольбой пророков будет: «О Аллах, саллим, саллим! (т. е. спаси)». Согласно своим деяниям, одни будут переходить его во мгновенье ока, другие — со скоростью молнии, ветра, птицы, как конь на скаку, пешком, ползком; кто-то — еле-еле пешком, изодрав ноги и вцепившись руками. Неверные и грешники не смогут перейти его, и упадут в ад. На этом мосту их ждут разные препятствия (колючки, щипцы и пр.).

Чем правильнее человек жил на этом свете, тем легче ему будет перейти сират. Насколько мы собьемся с пути Аллаха, настолько нам будет трудно перейти через него.