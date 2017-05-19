Аллах аль-Барр — Добродетельный, Благостный

Сальман аль-Ауда (Salman Al-Ouda)

В Коране говорится:

«Мы взывали к Нему прежде. Воистину, Он — Добродетельный, Милосердный» (Коран, 52:28).

Имя Аль-Барр — Добродетельный — близкородственно арабскому слову «бирр» — благочестие. Это слово обозначает любое благодеяние, щедрость и доброту, на которые способен человек.

Однако имя Аль-Барр (с «а» вместо «и») — это имя Аллаха, и его смысл заключается в том, что щедрость, благость, доброта Аллаха распространяется на все сущее.

Воистину, Аллах — Милостивый и Щедрый. Даже за мельчайшие благодеяния Он награждает в десятикратном размере, не наказывает за прегрешения больше, чем они того заслуживают, и часто просто прощает их. Аллах — Податель благ.

Аллах — Добродетельный, Благоволящий, а благоволение — одно из Его свойств, следовательно, Он любит, когда мы тоже делаем добро и благоволим друг к другу.

Связь между арабскими словами «благочестие» и «добродетель» указывает на тесную связь между соответствующими качествами. Это можно заметить в том, что во многом наша покорность Аллаху заключается в добродетельном отношении к окружающим, например, исполнении своего долга хорошо относиться к родителям, родным и всем, с кем мы имеем дело.

К Аллаху приближают все праведные деяния, но это тем более касается добрых поступков, причем не только по отношению к людям, но и ко всем созданиям. Доброта может выражаться в поведении, дарении имущества, оказании помощи по мере возможностей или влиятельности, в молитвах за страждущих и нуждающихся, особенно сирот, вдов, неимущих, бесправных.

Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Был однажды торговец, который давал в долг людям. Но если видел должника, находящегося в трудном положении, то он говорил своим слугам: "Простите ему долг, возможно Аллах и нас простит". И Аллах прощал грехи этого торговца» (Бухари, Муслим).

Более того, Аллах сделал честность признаком благочестия, а благочестие — дорогой в Рай. Он поместил в сердцах искренних и честных людей особую чувствительность и потребность в добрых и щедрых деяниях, такие сердца сами по себе являются проводниками к тому, чего от нас хочет Аллах.

Поэтому Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Благочестие есть то, в чём почувствовали уверенность душа и сердце, а греховное — это то, что (продолжает) шевелиться в душе и колебаться в груди, даже если люди (не раз) скажут тебе, (что ты поступил правильно)» (Ахмад).

Искреннее чистое сердце подобно зеркалу, в котором отражается истина благодаря свету знания и понимания. И наоборот, испорченное, порочное сердце не восприимчиво к хорошему и не может воспользоваться добрым советом или наставлением.

Доброе сердце любимо Аллахом, и точно так же Им любимы добродетельные поступки, внушаемые этим сердцем его обладателю.

Источник: About Islam