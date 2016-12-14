Влияние пророческой миссии на Иерусалим

Ахмад Шафаат

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) начал свою миссию в начале седьмого века, когда Иерусалим был под контролем римлян уже более шести веков. Его пророческая миссия имела важнейшее значение в истории Иерусалима и его Храма. В особенности, осуществилось пророчество о том, что однажды Иерусалим станет святым городом «для многих народов», и его Храм, который лежал в руинах в те дни, станет «домом молитвы для многих людей».

Важнейшей частью миссии Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) было реформирование и объединение авраамических религиозных традиций. Поскольку Кааба в Мекке и «Храм Соломона» в Иерусалиме — важные институты и символы двух веток авраамической традиции, ислам с самого начала высказывал свой живой интерес к ним. В то или иное время оба места поклонения служили киблой, направлением, в котором мусульмане совершали свои молитвы.

В Мекке Пророк (мир ему и благословение) обычно молился на южной части Каабы в направлении севера и, таким образом, он делал это и в направлении Иерусалимского храма, и в направлении Каабы. Очевидно, что такая ориентация была невозможна, когда он переехал в Медину, поскольку Медина была расположена между Меккой и Иерусалимом. Обращаться лицом одновременно к этим двум местам стало невозможным.

Сначала в Медине Пророк продолжал направляться во время молитвы на север в сторону Иерусалима, но через полтора года после хиджры (переселения в Медину), Кааба была установлена как кибла. Причиной этому было то, что Кааба была старше (3:96), поскольку она была построена Пророком Авраамом (Ибрагимом) и Исмаилом (мир им). Иерусалимский храм как место поклонения в монотеистической авраамической традиции связан с более поздней фигурой царя Соломона.

Эти два места поклонения также сыграли свою роль в важнейшем ночном путешествии Пророка (мир ему и благословение) на небеса. Коран говорит об этом событии следующее:

«Преславен Тот [Аллах], Кто перенес Своего раба [пророка Мухаммада] (телом и душой) ночью из Запретной (для греха) Мечети (находящейся в Мекке) в Мечеть Отдаленнейшую (находящейся в Иерусалиме), вокруг которой Мы благословили [ниспослали благодать в виде обилия плодов и урожая и посылали там много пророков], чтобы показать ему [Пророку] из Наших знамений [чудеса, свидетельствующие о безграничном могуществе Аллаха и доказательства Его единственности]. Поистине, Он - Всеслышащий (и) Всевидящий!» (17:1).

Запретная Мечеть — это Кааба в Мекке, а Отдаленная Мечеть — это храм, который находится в сотнях миль на север, в Иерусалиме или, скорее, его место, потому что сам храм был разрушен язычниками римлянами. Во время невероятного мистического события, которое произошло за год до хиджры, Пророк был перенесен из одного места поклонения в другое — Аль-Аксу, где встретил всех предыдущих пророков и возглавил общую молитву. Это видение имеет несколько главных значений.

Во-первых, это означает, что миссия Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) была гармоничным продолжением работы других пророков. Во-вторых, это означает, что Мухаммад (мир ему и благословение) — самый важный из всех пророков, тот, кто завершает работу, выполненную до него. В этом плане, опыт перенесения являет собой представление и возобновление «Печати Пророков», как это указано в Коране:

«И (упомяни, о Посланник, о том) как взял Аллах завет [договор, подкрепленный клятвой] со (всех) пророков [заключал с каждым пророком]: "Какое бы Я ни даровал вам писание и мудрость, (но) затем (когда) придет к вам (от Аллаха) (следующий) посланник, подтверждающий истинность того, что с вами, то вы, непременно и обязательно, уверуете в него [в нового посланника] и будете помогать ему". Сказал Он: "Подтверждаете ли вы (о, пророки) и принимаете ли на этом (условии) Мою ношу [этот завет]?" Они [пророки] сказали: "Мы подтверждаем". (Аллах) сказал: "Будьте же свидетелями, и Я (тоже) буду с вами из (числа) свидетелей"» (3:81).

Пророки, которые выполнили свои миссии ранее, подтвердили этот заключенный на заре истории договор, расположившись в молитве за Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение).

И, наконец, это означает, что с приходом Пророка (мир ему и благословение) для Иерусалимского храма пришло время стать местом поклонения всех наций, как это было предписано в ранних откровениях. Пророки были представителями различных наций, и то, что они стали во время молитвы в Иерусалимском храме за Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение), символично показывает, что при господстве ислама люди из разных народов будут приходить в этот храм, чтобы совершить там молитвы. Это значение видения начало осуществляться в течение нескольких десятилетий после того, как произошло само видение. Но в то же время Иерусалим снова стал сценой войны и разрушений.

Источник: justislam.co.uk