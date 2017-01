Айя-София: факты, история и архитектура

Здание музея Айя-София, название которого значит «Божественная Премудрость», было построено как кафедральный собор Константинополя (ныне Стамбул, Турция) в VI веке.

Здание представляет собой базилику, состоящую из трех нефов, увенчанных гигантским центральным куполом в окружении ансамбля из меньших куполов.

«Для сооружения, построенного без арматуры, Айя-София имеет громадные размеры … В плане оно представляет собой прямоугольник длиной 82 м и шириной 73 м. Купол 33 м в диаметре, его центральная точка возвышается над полом на 55 м», говорится в книге Хелен Гарднер «Искусство сквозь века: всемирная история» (Helen Gardner, Art Through the Ages: A Global History).

На протяжении 1400 лет своего существования строение служило православным храмом, мечетью, а теперь музеем. В годы его строительства Константинополь был столицей Византийской империи. Это государство, официальной религией которого было христианство, изначально сформировалось в восточной части Римской империи и продолжало существовать после ее падения.

Рожденная бурей

История строительства Айя-Софии началась в 532 году, когда Константинополь потрясло восстание «Ника». Многие византийцы были недовольны пятью годами правления императора Юстиниана I. Массовые беспорядки начались со столкновения на ипподроме, где подрались болельщики двух фракций, представляющих разные группы населения — «зеленые» и «голубые». Волнения охватили весь город, при этом бунтовщики взяли лозунг «побеждай», что в переводе звучит как «ника». Восставшие пытались добраться до Юстиниана и осадили его дворец.

«Люди были недовольны высокими налогами, введенными Юстинианом, и хотели сбросить его с престола», — говорит историк Лондонского университета Кэролайн Гудсон (Caroline Goodson) в документальном фильме на канале National Geographic.

Восстание было жестоко подавлено верными Юстиниану войсками, вошедшими в город.

Айя-София будет построена на месте одноименной церкви, разрушенной восставшими. По случаю освящения заново отстроенного храма эпиграммист Павел Силенциарий написал стихотворное произведение, в котором это событие преподносится как триумф христианства и императора Юстиниана и высказывается уверенность в том, что построенные им церкви «превзойдут славу Капитолия» подобно тому, как «великий Бог превосходит идола».

Строительство Айя-Софии

Для строительства храма Юстиниан пригласил архитекторов Исидора Милетского и Анфимия Тралльского.

«Современные авторы называют Анфимия и Исидора не архитекторами, хотя этот термин был распространен в VI веке, а "механиками". Этим термином обозначали очень немногих мастеров проектирования – либо зданий, либо машин, либо других объектов…», — пишет профессор Индианского университета Юджин Клайнбауэр в своей книге «Айя-София (Eugene Kleinbauer, Hagia Sophia)

Айя-Софию строили в большой спешке, строительство закончили менее чем за 6 лет. Для сравнения, на возведение собора Парижской Богоматери средневековым строителям потребовалось около ста лет.

Ускоренные темпы строительства вызвали определенные проблемы. Древние авторы, например, Прокопий, отмечали, что у строителей были проблемы с куполом, который едва не рухнул. Равномерное распределение веса купола обеспечивалось при помощи системы опор.

Однако «опоры не выдержали давивший на них вес, каким-то образом начали разваливаться и чуть было не рухнули», — пишет Прокопий.

В конце концов, Анфимию и Исидору удалось установить купол, и это было поистине великолепное зрелище.

«Кажется, что храм не покоится на твердом сооружении, но вследствие легкости строения, золотым полушарием, спущенным с неба, прикрывает это место. Все это, сверх всякого вероятия искусно соединенное в высоте, сочетаясь друг с другом, витает в воздухе», — писал Прокопий.

К сожалению, этот купол не сохранился. Примерно через 20 лет он рухнул, новый купол построил мастер по имени Исидор Младший. Этот купол простоял до наших дней, периодически подвергаясь ремонту, в общей сложности, почти 1400 лет.

«Купол покоится не на барабане, а на парусах – сферических треугольниках, которые, поднимаясь от четырех огромных столбов, несут вес купола. Паруса позволяют перекрыть куполом четырехугольное основание», соединяя их друг с другом, как пишет исследователь Виктория Хаммонд в своей книге «Видения небес: купол в европейской архитектуре» (Victoria Hammond, Visions of Heaven: The Dome in European Architecture ).

Ниже купола расположены 40 световых окон.

«Кажется, что солнечный свет, проникающий сквозь окна, расположенные по окружности величественного купола, наполняющий внутреннее пространство и освещающий золотые мозаики, растворяет плотность стен и создает атмосферу непостижимой тайны…», — пишет исследователь.

Существует предание, что по завершении строительства Айя-Софии Юстиниан произнес: «Соломон, я превзошел тебя!», имея в виду Иерусалимский храм.

Место императора

Современные посетители заметят, что здание Айя-Софии имеет два уровня – нижний и галерею над ним. Наличие двух уровней может означать, что во время богослужения верующие делились по половому и классовому признаку.

В византийских церквах «галереи использовались для разделения полов и общественных классов», пишет Василейос Маринис в своей книге «Византийский мир» (Vasileios Marinis, The Byzantine World).

«В Айя-Софие часть галереи служила императорской ложей, где пребывали во время богослужения императрица и иногда император».

Особая ложа была не единственной привилегией императора. Из притвора в центральный неф вели девять дверей. Император и его сопровождающие пользовались только центральными или «императорскими вратами» – оттуда было удобнее всего попасть внутрь.

Фрески и мозаики

Вероятно, что сразу после постройки интерьер Айя-Софии был очень простым, возможно, главным элементом украшения были изображения распятий. Со временем стены украсили разнообразными мозаиками.

«В последующие столетия были добавлены многочисленные мозаики, портреты императоров, изображения императорской семьи, Христа, императоров, правивших после Юстиниана», — говорит Кэролайн Гудсон, эксперт National Geographic.

VIII-IX века отмечены периодом иконоборчества, во время которого некоторые мозаики были уничтожены.

Иконоборческое движение длилось в общей сложности около ста лет, с 726 года по 787 год и с 815 года по 843 год. В эти десятилетия императорскими указами было запрещено изображение святых и поклонение им; декоративным элементом, наиболее приемлемым для украшения византийских храмов, было признано распятие.

Иконоборцы считали, что поклонение изображениям святых мешает поклонению самим святым.

По окончании периода иконоборчества украшения храма были восстановлены, причем каждый последующий император добавлял свои изображения.

В апсиде находится одна из самых известных мозаик храма: 4-метровое изображение Девы Марии с младенцем Иисусом на коленях, расположенное в 30 м над полом. Освящение изображения состоялось 29 марта 867 года.

Мечеть

Следующая глава в истории Айя-Софии началась в 1453 году – это был год крушения Византийской империи, когда Константинополь был захвачен армией османского султана Мехмеда II.

Упадок Византийской империи продолжался не одно столетие, и к 1453 году Айя-София находилась в довольно запущенном состоянии, как утверждает британский исследователь Элизабет Пилтц (Elisabeth Piltz). Величественный христианский храм произвел сильное впечатление на османского правителя, и он приказал превратить его в мечеть.

«Что за купол, он может на равных соперничать с девятью небесными сферами! В этом произведении превосходный мастер продемонстрировал всю премудрость архитектурной науки», — писал в XV веке османский историк Турсун-бей.

Со временем по углам здания возвели четыре стройных минарета более 60 м высотой – они принадлежат к числу самых высоких в мире минаретов.

Интерьер тоже претерпел изменения, как пишет Э. Пилц: мозаики были закрашены желтой краской, кроме изображения Девы Марии с младенцем в апсиде. На столбах апсиды и у входа в неф расположены монограммы четырех халифов.

Архитектурный стиль Айя-Софии, в частности, форма купола, оказали влияние на османскую архитектуру последующих столетий, что прослеживается, например, в Голубой мечети, построенной в Стамбуле в XVII веке.

Музей

В 1934 году власти Турции закрыли мечеть и превратили здание Айя-Софии в музей.

«Благодаря своему историческому значению, преобразование мечети, этого уникального памятника архитектуры, расположенного в Стамбуле, в музей будет благосклонно воспринято всем Восточным миром, и ее преобразование в музей даст человечеству новое образовательное учреждение», — говорилось в соответствующем заявлении кабинета министров Турции.

В Айя-Софии по сей день осуществляются исследования и реставрационные работы, архитектурный памятник является важной туристической достопримечательностью Стамбула, местом, которое всегда было и остается частью культурного облика города.

Источник: Live Science