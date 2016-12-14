Пять ключевых принципов воспитания детей в Исламе

Лучший подарок ребенку от родителей – это надлежащее воспитание. Но во множестве теорий и практических рекомендаций так легко запутаться!

В мусульманском понимании дети – это аманат, не только дар, но и ответственность. И наша обязанность вырастить из них трудолюбивых и плодотворных личностей, богобоязненных и полезных для уммы людей. Пророк Мухаммад (мир емуи благословение) сказал:

«Когда человек умирает, (все) его дела прекращаются за исключением трёх: непрерывной милостыни, знания, которым могут пользоваться (другие люди), или праведного ребенка, который станет обращаться к Аллаху с мольбами за него» (Абу Дауд).

Итак, при воспитании детей нашим родительским намерением и целью должно быть вырастить их такими, чтобы они помогли нам и себе в вечной жизни. Для этого, выполняя повседневные обязанности, связанные с заботами о ребенке, необходимо иметь в виду пять принципов:

Все дети рождаются чистыми

Родители обязаны учить и наставлять своих детей

Родительское наставление и руководство осуществляются с добротой и милосердием

Детям нужны ограничения

Детям нужны обязанности

1. Все дети рождаются чистыми

Человеческое поведение можно интерпретировать двумя способами:

(1) человек совершает поступки под влиянием внутренних качеств;

(2) причины человеческих поступков напрямую зависят от ситуации, в которой он находится.

В социальной психологии это называется «атрибуцией». Однако Посланник Аллаха (мир ему) сказал:

«Каждый младенец рождается не иначе, как в своем естественном состоянии (фитра), а (уже потом) его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника. Точно так же и животные появляются на свет целыми (а не изувеченными): разве найдешь среди них кого-нибудь с отрезанным ухом?!» (Сахих Муслим).

Этот хадис говорит о том, что Аллах (хвала Ему) создает детей чистыми, безгрешными, с естественной предрасположенностью к добру и вере в Единого Бога, т.е. это исключает любую возможность наличия у ребенка каких-либо внутренних качеств, толкающих его к дурному поведению. Таким образом, нельзя винить ребенка, если он делает что-нибудь плохое – по крайней мере, до 10 лет. У ребенка не может быть внутреннего намерения поступить плохо – это возможно только в том случае, если он повторяет действия взрослых, применяет на практике то, что увидел, услышал, узнал, чему научился от окружающих.

Другое дело, что ребенок может делать то, что не нравится родителям, за что его немедленно ругают и наказывают. Родителям необходимо понять, что он всего лишь воспроизводит то, чему так или иначе научился у окружающих.

Что делать: Помните, что ребенок от рождения чист и невинен. Если он плохо себя ведет, присмотритесь к его окружению – возможно, причина кроется в нем.

2. Родитель – наставник и пример для подражания

Маленький ребенок находится в процессе постижения того, что такое хорошо и что такое плохо. Родители обязаны научить ребенка тому, как это делать, как подбирать свое окружение, они решают, какие люди будут рядом с ним, чтобы он и впредь сохранял добродетель и чистоту. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Каждый из вас — попечитель, и каждый из вас ответственен за своих подопечных. Имам (правитель) — попечитель, и он ответственен за своих подопечных. Мужчина — попечитель в своем доме, и он ответственен за своих подопечных, женщина — попечитель в доме своего мужа и ответственна за своих подопечных, раб — попечитель в имуществе своего хозяина и ответственен за своих подопечных» (Сахих Бухари).

Ребенок пришел в этот мир недавно и еще не знает своих обязанностей. Его внутренняя природа подсказывает ему быть добродетельным, но ее необходимо поддержать. Предоставленный самому себе, ребенок может попасть в зависимость от случайных людей. Если же родители серьезно относятся к исполнению своих обязанностей, считаются с фитрой ребенка, растят его в покорности Аллаху и уважении к Его Посланнику (мир ему и благословение), то он, вероятнее всего, и будучи взрослым, не откажется от добродетели и чистоты.

Что делать: Ребенок копирует, в первую очередь, родителей. Если вы замечаете нежелательное поведение ребенка, обратите внимание на себя или второго родителя – как вы ведете себя в присутствии ребенка. Проповедь о грехе лжи не поможет, если родители сами лгут на глазах у ребенка.

3. Доброта и милосердие – основа воспитания

Одно из качеств хорошего наставника – это забота о подопечном. Этим качеством обладал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение). Он ко всем относился с добротой и милосердием (даже к противникам). Еще мягче он относился к детям – например, разрешал им карабкаться на него, пока он находился в земном поклоне.

Передается от Абдуллаха ибн Шаддада (да будет доволен им Аллах), что его отец рассказывал:

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) пришел, чтоб возглавить нас во время Магриба или Ишаа, и он нес на руках Хасана или Хусейна. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) встал впереди нас и положил (ребенка) вниз, затем он произнес такбир и начал молитву. Во время молитвы, он сделал земной поклон и совершал его долго. Мой отец сказал: "Я поднял свою голову и увидел ребенка на спине Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в то время, когда он был в земном поклоне, и я тоже вернулся в земной поклон". Когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) закончил молитву, люди спросили: "О, Посланник Аллаха, во время своей молитвы ты делал очень долгий земной поклон, и мы уже подумали, что что-то случилось с тобой, или что ты получил Откровение". Он сказал: "Ничего не случилось, но мой сын забрался мне на спину и я не хотел беспокоить его, пока он не сделает то, что хотел"» (Сунан ан-Насаи).

Многие ли родители из ваших знакомых позволили бы ребенку забираться им на спину во время намаза? Ведь это один из столпов ислама, и всякий может рассердиться, если ребенок мешает. Но Пророк Мухаммад (мир ему и благословение), понимал, что игра — это часть природы ребенка, поэтому он не останавливал внука. Мы тоже должны понимать, что всевозможные игры и шалости жизненно важны для правильного развития ребенка, полезны для его нормального физического, эмоционального, когнитивного и социального становления.

Однажды к Пророку (мир ему и благословение) пришел бедуин и спросил: «Разве вы целуете своих детей? А мы не целуем их», на что он сказал ему:

«Что же я могу сделать для тебя, если Аллах лишил твоё сердце милосердия?» (Хадис передается от Аиши, Сахих Бухари).

Известно, что нежность и прикосновения очень важны младенцу, чтобы он чувствовал себя спокойным и защищенным. С взрослением ребенка физические проявления любви можно ограничить, но не следует прекращать их полностью.

Что делать: Если ребенок действительно плохо себя ведет, не ругайте, а обнимите или похлопайте по плечу и скажите: «Я тебя прощаю, давай будем исправляться!», а потом объясните, в чем он неправ и предложите, как это можно исправить: например, сказать «астагфируллах», извиниться перед вами или т.п. Важно объяснить ребенку, что плохой поступок стирается хорошим! Более того, если ребенок действительно мешает во время намаза, не злитесь, но после намаза объясните ему важность этого столпа ислама.

4. Где провести черту?

Аллах (хвала Ему) всем нам назначил границы. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Аллах Всемогущий установил религиозные обязательства, поэтому не пренебрегай ими; Он установил границы, поэтому не переступай их; Он наложил запреты на некоторые вещи, поэтому не преступай их; о некоторых вещах Он умолчал — из сострадания к тебе, а не от забывчивости — поэтому не пытайся узнать их» (Навави).

Без границ в обществе царит хаос, каждый делает, что захочет и нарушает права других. То же самое происходит с ребенком. Ему необходимы четкие границы, которые регулировали бы его поведение и определяли его свободу действий и пределы допустимого. Если ребенок не знает границ, то он пытается их нащупать своим способом: постоянно испытывает родителей своим поведением, чтобы узнать, что ему разрешено, а что нет.

Если ребенка заранее учить хорошему и правильному поведению, то он будет знать, как действовать в пределах очерченных для него границ, не будет постоянно путаться и испытывать ваше терпение.

Что делать: Установите правила и границы для каждого члена семьи (в том числе, для себя) и объясните ребенку, почему их необходимо соблюдать. Детям нравятся логические объяснения, но говорите просто. Вместе с ребенком можете написать простые правила на большом листе картона и повесить его в гостиной или на кухне, чтобы они всегда были перед глазами. Введите поощрение за хорошее поведение: можно, например, делать пометки в специальной табличке-календаре, а в конце недели за определенное количество меток выдавать «награду».

5. Небольшие обязанности по возрасту помогают формированию ответственности

Каждый из нас отвечает за то, что находится у него на попечении, необходимо учить этому и ребенка. Навыки ответственности способствуют формированию у ребенка чувства независимости и одновременно ощущения собственной важности, развивают у него чувство принадлежности к семье и обществу, ответственности за свои поступки. В Коране Аллах говорит, что каждый из нас отвечает за свои дела:

«О да! Клянусь луной! Клянусь ночью, когда она отступает! Клянусь зарей, когда она занимается! Это есть одно из величайших явлений, предостерегающее человечество — тех из вас, кто желает продвигаться вперед благодаря праведным деяниям или отступать назад, совершая грехи. Каждый человек является заложником того, что он приобрел (т.е. каждый человек в ответе за свои деяния)» (Коран, 74:32-38).

Возложение на ребенка ответственности, соответствующей возрасту, помогает ему понять, что своей безответственностью он подведет окружающих. Это готовит ребенка к тому времени, когда он вырастет и должен будет исполнять множество обязанностей.

Однако следует давать ребенку поручения, которые ему по силам. Начинать необходимо еще в дошкольном возрасте. Ни с того, ни сего начать уговаривать подростка убрать у себя в комнате – так вы ничего не добьетесь. К этому нужно приучать постепенно, добавляя обязанности по мере взросления ребенка.

Что делать: Простые обязанности для маленького ребенка: относить за собой посуду в мойку, помогать накрывать на стол. Со временем ребенок начнет сам мыть за собой посуду, помогать выкладывать покупки из сумки. Подросток уже может помогать во время приготовления еды или уборки, следить за порядком и чистотой в доме.

Источник: Productive Muslim