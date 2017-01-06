Воспитание крепкой веры: Уверенность, ответственность, оптимизм (часть 1)

Будет ли мой ребенок хорошим мусульманином? Наденет ли хиджаб, когда вырастет? Все ли я делаю как родитель? Может, мне стоит уйти с работы? Что, если… Как мне… Каким образом лучше…?

Все эти мысли и вопросы одолевают любого родителя-мусульманина, переживающего за судьбу своих детей. Когда Аллах (хвала Ему) благословляет мужа и жену рождением младенца, они понимают, что ребенок – это не только радость, но и колоссальная ответственность, и быть родителями – немалое искусство.

Взрослый человек знает, что в жизни много тревог и вызовов. Если бы потребовалось написать книгу для того, кто приходит в этот мир, очевидно, что нескольких страниц не хватило бы – получился бы увесистый том, но и его было бы мало.

Родительство – это одна из областей жизни, требующих от нас особого внимания, так как оно заключается в исполнении обязанности, возложенной на нас Творцом. Общение с людьми разных поколений, имеющими детей, приводит к выводу о том, что существуют некие ключевые ценности, которыми необходимо вооружать детей.

По сути, это семь основных ценностей или качеств, с которыми, при условии последовательности в воспитании, ребенок вырастет человеком со здоровой и крепкой верой. В конце концов, нам необходимо поколение, которое совершит перемены и принесет пользу нашему обществу. Прививая эти качества нашим детям, мы, по воле Аллаха, воспитываем продуктивных людей, которые будут настоящим достоянием уммы.

Прежде чем задаться вопросом, как же воспитать ребенка в этом духе, советую честно ответить себе, насколько твердо вы сами следуете этим ценностям. Потому что, если забыть о себе и думать только о ребенке, то это обернется большим разочарованием, так как в Судный день перед лицом Аллаха мы окажемся отдельно от своих детей.

В этой статье мы рассмотрим первые три ценности.

1. Уверенность: гордиться исламом

Умар ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Мы – народ, который Всевышний возвысил Исламом, и если мы захотим возвыситься посредством чего-то другого, то Аллах нас безмерно унизит» (аль-Мустадрак ’аля ас-Сахихайн).

Мы можем пропускать намазы, даже пятничные, потому что боимся потерять работу. Стесняемся своих мусульманских имен, если они звучат непривычно для носителей преобладающей культуры. Снимаем хиджаб или не хотим отращивать бороду вопреки нашим религиозным обычаям, потому что боимся потерять расположение людей, которые могут счесть нас «отсталыми».

Между тем, если мы действительно покорные рабы Аллаха и нас интересует только Его довольство, мы должны гордиться своей религией и не пытаться возвыситься через что-то другое, о чем предупреждал нас образцовый мусульманин Умар бин аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах).

Стоит ли говорить, насколько важно донести это до детей, чтобы они не искали признания каким-то другим путем. Но необходимо помнить, что наше лицемерие – например, когда мы в мечети называем себя одним именем, а «в миру» другим – наносит непоправимый вред личности ребенка. Одна из целей при воспитании ребенка – обеспечить однозначность родительского послания, в противном случае ребенок будет искать возможностей «возвыситься» и привлечь к себе внимание в другом месте.

2. Ответственность: Не обвинять других

Существование в системе понятий «вина – оправдание» – один из отличительных признаков неудачника. Если говорить о склонности обвинять других, то у нас она порой доходит до того, что мы готовы объяснять свои неудачи «порчей» или «сглазом».

Между тем, родители должны научить ребенка отвечать за свои поступки. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что это невозможно без личного примера. Если ребенок видит, что отец, совершив нечто предосудительное, никогда не признает свою ошибку, у него тоже сформируется склонность обвинять в своих бедах кого угодно, только не себя.

Это типичная модель поведения неэффективного человека – отказываться нести ответственность за свои действия. Такое поведение заставляет воспринимать свою жизнь как неудачу, потому что человек соглашается на роль игрушки в чужих руках, а потом ищет виноватого в том, что из этого вышло.

Начиная брать на себя ответственность за свои поступки, мы начинаем что-то с ними делать. Достаточно вспомнить, что произойдет в Судный день. Аллах (хвала Ему) говорит об этом в Коране:

«Когда дело свершится, сатана скажет: "Воистину, обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова. У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись мне". Воистину, беззаконникам уготованы мучительные страдания» (Коран, 14:22).

Поэтому давайте начнем брать на себя ответственность за свои действия. В противном случае мы до конца жизни будем винить в собственной лени и пороках кого-то другого, тогда как даже сатана говорит: «Не порицайте меня, а порицайте самих себя».

3. Оптимизм: Я — то, что мой раб думает обо Мне

Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Аллах Всевышний говорит: “Я буду таким, каким считает Меня раб Мой, и Я нахожусь вместе с ним, когда он поминает Меня. Если он помянет Меня в душе, то и Я помяну его про Себя, а если он помянет Меня в обществе (других людей), то Я помяну его среди тех, кто лучше их. Если раб приблизится ко Мне на пядь, Я приближусь к нему на локоть, если Он приблизится ко Мне на локоть, Я приближусь к нему на сажень, а если он направится ко Мне шагом, то Я брошусь к нему бегом!» (Хадис кудси).

Позитивное мышление – это великое качество любого человека. Чтобы не поддаваться стрессу и повысить эффективность, начните мыслить позитивно. Позитивно мыслить не значит игнорировать менее приятные жизненные ситуации. Это значит, относиться к неприятным ситуациям более позитивно и справляться с ними более продуктивно. Необходимо настраиваться на лучшее, а не на худшее.

Аллах неоднократно говорит в Коране, что мы должны всегда надеяться на лучшее, что Он милостив к людям и избавит нас от трудностей. Он обещает простить, когда мы просим прощения, принять наше покаяние, когда мы каемся, ответить на наши молитвы и дать то, о чем мы просим. Обращаясь к Аллаху (хвала Ему) мы должны быть уверены, что Он ответит.

Таким образом, у нас и наших детей должен быть такой внутренний настрой: мы должны исполнять свои обязанности и быть уверенными, что Аллах примет наши деяния, простит наши грехи и облегчит наши дела.

Иногда мы предполагаем наихудшее. Начинаем думать, что бесправны, нам не везет, мы заслуживаем больше того, что нам дал Аллах. Этим мы как будто говорим: «Мой Господь обидел меня и лишил того, чего я заслуживаю» — мы можем чувствовать это в душе, хотя не говорить вслух. Пусть каждый из нас спросит себя: действительно ли я застрахован от такого рода мыслей? Такое отношение очень деструктивно, и нужно делать все возможное, чтобы уберечь детей от негативного настроя и научить их всегда мыслить позитивно.

Абдаллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Клянусь Единственным, достойным поклонения, лучшее, что дано верующему, это его упование на Аллаха, хвала Ему, и клянусь Единственным, достойным поклонения, всякому рабу Аллаха, уповающему на Него, Аллах дает желаемое, так как все находится в Его Руках».

Итак, уверенность в исламе, оптимизм и ответственность – три из семи качеств, которые необходимо привить ребенку, чтобы сделать его продуктивным членом уммы. Никогда не поздно начать: искренне примите решение воспитать в себе эти качества, и вы постепенно увидите, как они отражаются в ваших детях.

Источник: Productive Muslim