Умра вместе с детьми: рекомендации

Рамия Абду Султан (Ramia Abdo Sultan)

Несколько лет мы с мужем планировали взять наши трех дочерей в малый хадж. И вот в этом году мы, наконец, решились поехать в Саудовскую Аравию с дочерьми – им 10, 8 и 5 лет.

В общем и целом, слава Аллаху, этот опыт оказался позитивным. Если оценивать с точки зрения организации, я бы поставила 9 баллов из 10. В плане собственных духовных достижений (по сравнению с тем, когда я совершала умру без детей), я бы поставила 7 баллов из 10 – я ожидала худшего.

Для тех, кто хотел бы побывать в священных городах с маленькими детьми – и для себя самой (на будущее!) – я составила список важнейших рекомендаций и необходимых вещей.

Конечно, другие могли бы дать другие советы, исходя из своего опыта, но вот, что оказалось важным для меня.

Что нужно продумать заранее:

Даты поездки: конец декабря – середина января (5 дней в Медине и 9 дней в Мекке). Это удобное время для поездки, потому что весь декабрь в Мекке и Медине слишком людно.

Авиалинии: Если летите большой семьей, лучше зарегистрироваться за день-два до полета и зарезервировать места. Старайтесь не садиться рядом с туалетами, так как шум и перемещение пассажиров может мешать детям спать в полете.

Багаж: Каждому пассажиру разрешалось перевозить 30 кг. И хотя нам были не нужны пять чемоданов (средних и больших), я все-таки решила собрать пять. В итоге, один чемодан целиком был набит едой, точнее снеками! Если с вами маленькие дети – берите побольше таких вещей! Уж я-то знаю. Хотя звучит безумно. Не то, чтобы в Саудовской Аравии нельзя было купить еду. Но лично я не хочу тратить время в поездке в поисках какого-нибудь печенья или бутербродов, когда дети захотят перекусить. Кроме того, когда эти запасы закончатся, у нас будет с собой дополнительный пустой чемодан, куда можно будет положить купленные вещи и подарки! Очень кстати! Что касается еды, то я рекомендую то, что действительно удобно в дороге, пусть это будут консервы, вермишель быстрого приготовления в стаканчиках, сыр, джем, печенье, леденцы, чипсы, жевательная резинка и т.п. Что касается фруктов и овощей, то их можно купить на месте.

Группа: Мы зарезервировали поездку через фирму, это очень удобно, и к нам отнеслись очень доброжелательно. Свое время мы, в основном, планировали сами – с детьми это удобнее. Тем не менее, советуем не пропускать групповые экскурсии и поездки, а то, что рассказывает экскурсовод или шейх – не только интересно, но и полезно. Учитывая размер нашей группы, для самой умры мы арендовали большой полноприводный внедорожник GMC. Водитель забрал нас из Медины в 7.30, ко времени зухра, примерно в 12.00 мы были в Мекке. Успели закончить умру к намазу аср. Если вы с маленькими детьми, ехать самостоятельно, никого не дожидаясь, быстрее и удобнее.

Проживание. Жить мы решили отдельно, так как точно знали, в каком районе хотим остановиться, и какие удобства потребуются, учитывая, что с нами дети. Жилье, которое подходит для семей с детьми и расположено недалеко от святынь (мы заказывали через сайты бронирования):

Медина: «Элаф Тайба» (Elaf Tayba) – номер с двумя спальнями с видом на мечеть Пророка плюс завтрак (шведский стол).

Мекка: «Фейрмонт» (The Fairmont) – гостиница в башне с часами – номер с 2 спальнями с видом на Каабу плюс завтрак (шведский стол).

Ожидания. Людям свойственно ожидать максимальных результатов, не оценивая реальную ситуацию. Временами это может привести к большому разочарованию. И здесь важна мудрость. Как мать я очень рекомендую вам немного понизить планку ожиданий в том, что касается вашего личного духовного опыта и задуматься над главными задачами и целью вашей поездки:

Отвлечься от требований этого мира и по мере сил наполнить ваш духовный сосуд, а также избавиться от бремени грехов (иншаАллах);

Показать детям священные города, помочь установить им связь с каабой в Мекке и мечетью Пророка в Медине;

Укрепить семейные узы в самом благословенном месте на земле.

Хвала Аллаху, нам удалось все это на 90%. В Мекке наш распорядок дня включал фаджр, затем намаз-духа, потом таваф – примерно в 8-8.30 (очень удобное время для этого ритуала). Потом мы возвращались в гостиницу, завтракали и отдыхали до зухра. В зависимости от занятости, желательно приходить в мечеть хотя бы за полчаса до азана. Кроме того, в зависимости от настроения и желания детей, мы выбирали время для того, чтобы еще побыть в мечети (т.е. мы могли оставаться от асра до магриба, а иногда от магриба до иша).

Если у вас нет возможности проводить так каждый день (например, дети устали, особенно это касается фаджра), это нормально. Просто постарайтесь заставать намаз в мечети как можно чаще, но если вдруг это невозможно, и вы находитесь в гостинице, займитесь чем-то другим сами или с детьми. Альтернативой могут быть дополнительные намазы, зикры, чтение Корана, чтение сиры Пророка (я читала детям «Когда луна раскололась», чтобы дать им представление о местах, где мы находились).

А теперь – список вещей, которые мне кажутся полезными. Разумеется, это не весь список, а вещи, которые я решила взять с собой помимо того, что обычно беру в дорогу:

Небольшой рюкзак: брать с собой завтраки и прочие нужные вещи, когда мы идем в мечеть.

Бутылки с водой: их можно наполнять в источнике Замзам.

Легкая детская коляска с навесом от солнца (для самых маленьких детей). Внимание! С ней нельзя пройти в мечеть Пророка, поэтому придется молиться во дворе мечети. То же самое в Мекке.

Дополнительные мобильные телефоны, чтобы пользоваться саудовскими сим-картами. Очень важно, чтобы у обоих родителей были местные номера.

Небольшая дорожная сумка для документов: Вам придется часто доставать паспорта. Для удобства я приклеила наши инициалы на обороте каждого паспорта, чтобы быстрее было искать, где чей.

Стиральный порошок (чтобы быстро постирать вручную мелкие предметы одежды).

Шляпы (солнцезащитные козырьки и т.п.).

Аптечка (возможно, понадобятся лекарства от диареи, болеутоляющие, жаропонижающие средства вроде «Панадол», «Нурофен» и т.п.)

Солнцезащитные очки (для детей тоже).

Компактные складные вешалки для одежды.

Антисептик для рук.

Легкая открытая обувь без застежек и шнурков, вроде шлепанцев, для вас и детей. Считаю этот вариант более удобным, так как дети не всегда хотят возиться со спортивной обувью. Хотя я взяла детям вьетнамки, предпочитаю, чтобы, в большинстве случаев, они все-таки ходили в закрытой обуви и носках.

Небольшое покрывало или плед, чтобы помещались в рюкзак на случай, если дети захотят вздремнуть в мечети.

Что-нибудь для развлечения детей. Книжки-раскраски, карандаши (нам очень пригодились, особенно в Медине). Могут быть полезными и планшеты, но мои дети ими не пользовались – не было времени.

Пластиковые браслеты для детей с именами и номерами телефонов родителей.

Удобная хлопчатобумажная одежда. Мои дочки не носили абайи все время. Иногда они ходили в широких брюках и туниках. Очень рекомендую взять несколько цветных платков для цельного хиджаба. Детям лучше не надевать платок с булавками, чтобы они случайно не укололись.

Книги с дуа для детей, книгу с биографией Пророка, Коран карманного формата, четки или электронные счетчики для тасбиха и тавафа (все это без труда можно купить в Саудовской Аравии).

Общиие советы:

Проследите за тем, чтобы перед уходом из гостиницы все дети сходили в туалет. Альхамдулиллях, у нас в этом смысле не произошло ничего непредвиденного, но дети есть дети, все может случиться. При необходимости лучше вернуться в гостиницу, но можно воспользоваться туалетами при мечетях. Не забудьте взять с собой влажные салфетки и антисептическое средство для рук.

Старайтесь поощрять детей как можно чаще, например, угощением, особенно, если они хорошо себя вели – вы же хотите, чтобы они сохраняли энтузиазм и хорошее настроение.

В Медине постарайтесь побывать на выставках, посмотреть достопримечательности.

В Мекке постарайтесь побывать у святынь хаджа – быть может, вам больше не представится случай увидеть их в такой спокойной обстановке. К тому же, это возможность показать святыни детям.

Не запрещайте детям бегать и играть в мечети (в промежутках между намазами и под вашим наблюдением). Детям трудно долго усидеть на месте, и они легко придумывают себе интересные развлечения: бегать, носить на место стулья, наводить порядок на полках для Корана, играть в кошки-мышки и т.д.

Привезите на родину воду из источника Замзам. Одному человеку разрешается вывозить 5 л воды. Постарайтесь взять с собой как можно больше, особенно если у вас прямой рейс домой. Воду Замзам можно купить в аэропорту Джидды при вылете.

ИншаАллах, эти советы окажутся вам полезны, когда вы будете совершать благословенную умру.

Как я писала вначале, это очень общий и далеко не исчерпывающий перечень рекомендаций для тех, кто собирается в малое паломничество с детьми.

И пусть Всевышний Аллах примет все наши труды.

Источник: Muslim Village