Воспитание крепкой веры: Вера, сила, лидерство, деятельность (часть 2)

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В первой части мы рассмотрели первые три качества, которые родители должны привить своему ребенку, чтобы он вырос с крепкой верой. Мы говорили о том, как вселить в ребенка уверенность, ответственность и оптимизм. А сейчас перейдем к остальным ключевым качествам настоящего верующего – это вера, сила, лидерство и деятельность. Давайте познакомимся поближе с каждым из них и разберемся, почему так важно воспитывать их в детях.

4. Вера: мышление раба

При слове «раб» в сознании сазу возникает гнетущий образ концентрационного лагеря, или рабочего, таскающего тяжести на строительстве огромного здания для капиталиста, или ребенка, занятого непосильным трудом на фабрике в какой-нибудь стране третьего мира. Но задумываемся ли мы о первом столпе ислама, который гласит: «Свидетельствую, что нет Божества, кроме Аллаха, и ещё свидетельствую, что Мухаммад — Его Раб и Посланник»? Между тем, эту фразу мы повторяем во время каждого намаза пять раз в сутки. Поэтому, давайте определимся, кто же такой раб.

По сути, раб – этот тот, кто исполняет любые приказания хозяина. Он работает на него 24 часа в сутки 7 дней в неделю без оплаты и выходных. Если это наемный рабочий, то у него есть выходные, отпуска, он получает зарплату и увольняется, если найдет место с лучшим окладом. Раб же может прекратить повиноваться хозяину, только если тот дарует ему свободу. У раба нет имущества и нет собственных планов в жизни. Он всегда, при любых обстоятельствах, делает только то, что угодно хозяину.

Если мы хотим вырастить ребенка настоящим верующим, мы должны сформировать у него мышление раба – но раба Создателя небес и земли, а не этого мира.

Аллах (хвала Ему) оказал нам честь, создав нас своими рабами и дав возможность служить Ему. Давайте не забывать, что каждый из нас живет на условиях нашего Хозяина. Со своей стороны наша задача – понять, чего хочет Господь (хвала Ему) от своих смиренных рабов. Это возможно, только исполняя Его руководство, данное в Священной Книге и явленное через Его посланников.

Если бы каждый из нас прочно утвердил эту идею в своем сознании, мы были бы счастливее и удовлетвореннее, жизнь была бы намного легче. Мы бы всегда благодарили Хозяина за все, что Он нам дает. А если что-то отбирает – раб знает, что это все равно ему не принадлежит, ибо Он наш Создатель, и только Он знает, что для нас лучше.

5. Сила: сильный верующий лучше слабого

Верующему, обладающему физической силой, легче проявлять такие качества, как упорство и настойчивость.

«Сильный верующий лучше пред Аллахом и более любим Им, чем верующий слабый» (Сахих Муслим).

Если и есть одно качество, без которого не обойтись мусульманину, если он желает добиться перемен, то это сила. Можно целый день рассуждать, говорить прекрасные слова, но для действий необходимо иметь сильное тело.

Наша цель – быть ближе к Аллаху (хвала Ему), и Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) учит нас быть сильными. Зачастую для этого требуется полностью изменить образ жизни и свои занятия, не меньше 30 минут в день тратить на физические тренировки, правильно питаться и не переедать, что значит, контролировать себя во время ифтаров и свадебных ужинов.

Как родители мы должны позаботиться о том, чтобы в нашей семье культивировался активный образ жизни. Для этого общее свободное время лучше посвятить не сидению перед телевизором, а активному отдыху на свежем воздухе. Подумайте, чем вы могли бы заниматься всей семьей. Это могут быть прогулки, походы, футбол и т.д. Обязательно включите их в еженедельную программу досуга вашей семьи. Это не только пойдет всем вам на пользу в физическом смысле, но и укрепит отношения среди домочадцев.

6. Лидерство: «О мой народ…»

Те, кто иммигрировал с Ближнего Востока, Азии или других стран на Запад, знают, что их сердца навеки будут привязаны к дому. И непрестанно будут эти разговоры о том, какой великий народ у них на родине, и как испорчено общество, в котором они живут сейчас. Однако никто из нас не торопится покидать свои новые дома. Очевидно, потому что здесь мы устроились куда комфортабельнее, чем на родине. Так зачем тогда эти двойные стандарты?

В Коране говорится, что все пророки, призывая свои народы к благому и отговаривая от зла, обращались к ним со словами: «О мой народ…», что значит «я – один из вас, разве вы не видите, я вырос среди вас, вы никогда не видели, чтобы я занимался чем-то предосудительным. Я всегда забочусь о вашем благе. Я пророк, так слушайте же меня, потому что я хочу вам добра».

Если мы хотим перемен в обществе – нашем доме, где будут жить наши дети и внуки – мы должны начать мыслить как люди, принадлежащие к этому обществу. По воле Аллаха, единственный способ обеспечить перемены «своему народу» — это начать считать себя одним из них.

Невозможно быть лидером, считая себя посторонним. Везде, где мы живем, мы должны мыслить как лидеры и воспитывать чувство лидерства в наших детях. Нам необходимо постоянно искать возможности улучшить жизнь людей, среди которых мы живем. В этом заключается истинная суть лидерства, и мы должны научить этому наших детей.

7. Деятельность: привяжи верблюда

Представляя себе духовных людей, «людей Аллаха», мы полагаем, что они целыми днями сидят на молитвенном коврике, перебирают четки и читают зикр, особенно во времена бедствий и испытаний. Все это прекрасно, если быть уверенным, что со своей стороны сделано все. Самое главное – уповать на Аллаха (Хвала Ему) при условии, что ваш «верблюд привязан».

О чем речь? Однажды один из сподвижников Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) оставил своего верблюда непривязанным.

На вопрос Пророка, почему он не привязал верблюда, этот человек сказал: «Я уповаю на Аллаха». На это Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) ответил:

«Привяжи своего верблюда и уповай на Аллаха» (Джами ат-Тирмизи).

Наша вера во многом состоит в том, чтобы в любой ситуации уповать на Аллаха и учить этому детей. Но нельзя обойтись без необходимых действий, на что указывает этот хадис. И наши дети тоже должны твердо это усвоить. Необходимо со временем приучать их к ответственности за свои поступки.

Чтобы сдать экзамен, нужно много заниматься, а уж потом довериться Аллаху, чтобы Он определил результат. Чтобы вылечится, нужно сначала принять лекарство, а в выздоровлении уповать на Аллаха. Вести здоровый образ жизни, правильно питаться – и тогда уповать на Аллаха, ожидая, что Он даст сил и здоровья. Пристегиваться ремнем безопасности и быть осмотрительным за рулем – и затем уповать на Аллаха в том, чтобы благополучно добраться до дома. Чтобы преодолеть бедность, нужно много трудиться, зарабатывать на жизнь, делать пожертвования ради Аллаха, а в том, что касается исхода дела – довериться Аллаху. По-моему, все ясно.

Убежденность в исламе, оптимизм, ответственность, вера, физическая сила, лидерство и деятельность – вот семь качеств, которые родители должны привить детям, чтобы воспитать их продуктивными членами уммы.

Как мы уже говорили, никогда не поздно начать: вооружитесь искренним намерением утвердить эти ценности в себе, а со временем вы обязательно обнаружите их в своих детях.

Источник: Productive Muslim