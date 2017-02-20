«Чудесная пятерка»: Вечерние ритуалы ребенка в мусульманской семье

В большинстве семей процесс подготовки ко сну состоит из чистки зубов, надевания пижамы, сказки на ночь. Но в мусульманской семье подготовка ко сну требует большей дисциплины, если мы действительно хотим следовать за Пророком (мир ему и благословение) и пользоваться всеми преимуществами вечернего времени.

Приучение ребенка к вечерним ритуалам

Прежде чем перейти к пяти пунктам, которые родителям-мусульманам следует добавить к вечернему расписанию ребенка, необходимо помнить, что формирование любой новой привычки требует:

терпения, т.к. все дети разные, одни запоминают все зикры за пару дней, другим это дается с трудом. Родителям важно быть терпеливыми и понимающими.

плана, как и любое начинание. Разработайте план, привлекая к этому детей, чтобы они знали о том, какие готовятся перемены.

постоянства, так как это почти всегда самое трудное. Если вы хотите, чтобы дети действительно усвоили эти пять пунктов, вы, как родители, должны быть готовы снова и снова напоминать о том, что Аллах любит постоянство в делах.

А теперь давайте перейдем непосредственно к нашей «чудесной пятерке» ─ «чудесной», потому что это идеальный набор правил отхода ко сну, завещанных Пророком (мир ему и благословение), которым должен следовать ребенок, отправляясь в постель. Смысл в том, чтобы каждый вечер, после чтения книги, например, рассказов из жизни Пророка, ребенок вспоминал об этой «пятерке» и считал ее обязательным элементом подготовки ко сну, за выполнение которого он, конечно же, получит «пятерку» по поведению!

Из всей сунны мы выбрали следующие пять правил:

1. Совершить вуду и, прежде чем лечь в постель, трижды смахнуть с нее пыль, произнося «Бисмиллях».

2. Сложить ладони, прочесть суры Корана (аль-Ихлас, аль-Фалак, Ан-Нас), подуть на ладони и обтереть ими все тело, начиная с лица.

3. Прочесть зикры и аят «аль-Курси».

4. По 33 раза произнести «СубханАллах» и «Альхамдулиллях» и 34 раза – «Аллаху акбар».

5. Лечь спать на правый бок.

Некоторые пункты этой вечерней «программы» в ознакомительном порядке можно начать выполнять вместе с ребенком уже с возраста 2,5 лет, но, пока он запомнит зикры и дуа, потребуется немало сил и терпения с вашей стороны. Преимущество раннего знакомства с этими правилами в том, что ребенок способен запомнить зикры, просто слушая их каждый вечер.

Безусловно, это далеко не вся сунна отхода ко сну, но эта «чудесная пятерка» ─ хорошее начало, так как дошколятам может быть трудно выполнять сразу много обязательных предписаний. Когда же правила из этой пятерки будут усвоены, вы всегда можете добавить в вечернее расписание ребенка следующие, чтобы он неуклонно продвигался по пути Аллаха.

Источник: The Muslimah Guide