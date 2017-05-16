Взрастим в детском сердце любовь к Аллаху!

Как известно, дети отличаются исключительно пытливым умом. Их приводят в восторг самые обыденные вещи, они постоянно задают вопросы и всегда полны энтузиазма. Именно этот нежный возраст – самое подходящее время для того, чтобы человек проникся любовью к Аллаху (хвала Ему) и исламу.

Мы говорим не о том, что нужно заставлять ребенка делать с вами намаз и водить его на все возможные курсы Корана. Мы говорим о том, чтобы поселить в его сознании уверенность в Величии и Милосердии Создателя. Сделайте для него ислам интересным и привлекательным! Покажите, что наше поклонение – это не тяжкий труд. При нашей занятости и популярности технологий это непросто, но есть несколько простых способов сделать так, чтобы сердце ребенка впитало любовь к Аллаху (хвала Ему) и пронесло его через всю жизнь.

Помните, что в нем уже есть любовь

Прежде всего, никогда не забывайте, что ростки любви к Аллаху посеяны в сердце каждого ребенка, а наш родительский долг – помочь им взойти и укрепиться. Поверьте, это вовсе не непосильная задача: не стоит недооценивать представления ребенка о Создателе, живущие в нем с самых ранних лет.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Каждый младенец рождается на своей фитре (т.е. склонным к единобожию) и его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника!» (Бухари).

Не нужно говорить ребенку о любви к Аллаху – нужно только показывать ему бесконечное множество причин этой любви. Ребенок, которому целенаправленно внушали любовь к Аллаху, а не просто учили ритуалам, вроде намаза и поста, вырастет с крепкой верой в сердце.

1. Наблюдайте

Аллах говорит:

«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: "Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне"» (Коран, 3:190-191).

Важность наблюдения знамений Аллаха (хвала Ему) очевидна и все равно бесценна. Миллионы окружающих нас вещей напоминают о нашем Создателе, и наша задача – в процессе ежедневных занятий и бесед с ребенком стимулировать в нем настрой на постоянный поиск этих вещей. Это может происходить при обсуждении погодных явлений, за завтраком или в пробке по дороге в детский сад. Вскоре ребенок сам будет замечать знамения Аллаха.

Вот, например, диалог, который может завязаться, когда он играет со своим любимым деревянным паровозиком. «Из чего сделан твой паровозик?», – спрашиваете вы. Перебрав разные материалы, вы с ребенком приходите к выводу, что он сделан из древесины. «А из чего получают древесину?», – задаете вы следующий вопрос, и, перечислив различные варианты, заключаете: «Древесину получили из дерева». А теперь вы спрашиваете: «А откуда взялось дерево? Кто его создал?». И без тени сомнения, с полной уверенностью даете ответ: «Все деревья, из которых делают паровозики, как у тебя, создал Всемогущий Аллах (хвала Ему). А что еще создал Аллах?».

Во время таких бесед у ребенка автоматически появляется убежденность в том, что Аллах – это Творец и Создатель. Напоминайте ребенку обо всех удивительных вещах, которые ему даровал Аллах – это может быть, например, его любимая еда или игрушка – и найдите способ связывать с Аллахом все хорошее, что имеет ребенок.

2. Будьте умеренны

Ислам – это религия умеренности, он не признает ни чрезмерной суровости, ни излишней снисходительности. Залогом прочной веры во взрослом человеке является гармоничное сочетание любви к Аллаху и страха перед Ним.

Важно, чтобы у ребенка не создалось впечатления, что ислам – это исключительно строгость и дисциплина, так как это порождает только страх, а не любовь. Иногда нужно учить ребенка, что Аллах установил всем нам определенные границы, за которые выходить нельзя. Но при этом напоминайте ему о доброте и бесконечной милости Аллаха.

Когда учите ребенка, что нечто является запретным, обязательно показывайте ему и дозволенные деяния. Например, ребенок уже знает, что отмечать рождество – харам, значит, устройте ему праздник по случаю того, что он заучил Коран, научился молиться, а Ид в вашей семье должен быть одним из самых волнующих дней года.

Делайте так, чтобы ребенку запоминались его достижения в исламе, а ошибки побыстрее забывались. Нельзя внушить любовь к Аллаху, постоянно напоминая о Его гневе и наказании – это только посеет в ребенке тревогу и неприязнь.

В этом впечатлительном возрасте умеренность принципиально важна для воспитания устойчивых представлений об Аллахе и любви к Нему, с вашей помощью любовь к Аллаху должна стать в ребенке чем-то естественным и не требующем принуждения.

3. Сами подавайте пример

Аллах говорит:

«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни» (Коран, 66:6).

Детям нравится копировать взрослых. Если вы любите путь Аллаха (хвала Ему), показывайте это своими действиями, и это найдет отражение в поведении ребенка. Красота ислама означает, что нам всегда есть, чему учиться: да, мы посылаем детей в медресе, школы Корана и на курсы арабского, но это не снимает с нас обязанности самим прививать ребенку учение ислама, собственным поведением показывая ему, чего вы от него ждете. И не нужно объяснять свое нежелание учиться и совершенствоваться, ссылаясь на возраст или занятость.

Как можно чаще берите ребенка в мечеть, чтобы он привык и полюбил эту обстановку. Понемногу приобщайте его к вашему домашнему намазу, выдайте ему для этого ритуала собственный коврик и одежду. Дети любят играть и открывать что-то новое, они полны природного энтузиазма. Не жалейте времени на всевозможные начинания и проекты, которые расширят его знания об исламе. Учитесь вместе с ребенком, опираясь на его сильные и творческие стороны, например, занимаясь вместе с ним лепкой, рисованием, аппликацией, вы поможете усвоить ему новые знания в игровой и увлекательной манере.

Детство – очень важная пора в жизни мусульманина, так как это время проявления наиболее естественной любви к исламу. От вас зависит, какими будут его воспоминания о первых уроках ислама. При вашем участии впечатлительное и любвеобильное сердце ребенка станет плодородной почвой для семян крепкой веры, а затем и всходов благочестия, которые особенно важны в подростковом возрасте.

Любовь к Аллаху, заложенная в его сердце, ждет вашей заботы, чтобы укорениться и взрасти.

Источник: Productive Muslim