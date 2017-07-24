Лукман – символ мудрости в воспитании детей

Мухаммад Мамутов

«Мы даровали Лукману мудрость: "Благодари Аллаха! Тот, кто благодарит, поступает только во благо себе. А если кто неблагодарен, то ведь Аллах — Богатый, Достохвальный".

Вот, Лукман сказал своему сыну, наставляя его: "О сын мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью".

Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие.

А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили.

О сын мой! Если нечто весом с горчичное зернышко будет внутри скалы, или на небесах, или в земле, то Аллах принесет его. Воистину, Аллах — Проницательный (или Добрый), Ведающий.

О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость.

Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и бахвалов.

Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый неприятный голос — это рев осла» (Коран, 31:12–19).

Кто такой Лукман?

Некоторых личностей Аллах в Коране оставляет в тайне, не говоря о них.

В суре «Аль-Маида» Аллах рассказывает историю о сыновьях Адама. Кем они были, нам не известно. В истории в суре «Аль-Кахф» Аллах рассказывает нам, как он повелел Мусе (мир ему) получать знания у одного раба. Кто это раб, нам тоже не известно

Говоря о Лукмане, мы узнаем лишь его имя. В арабскую литературу он вошел как символ мудрости. Был ли он пророком или нет, нам не известно. Но если бы от этого знания была польза, то Аллах не оставил бы этого в тайне.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

«Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его…»

В арабском языке наставление – насыха, в данном же аяте Аллах говорит «يَعِظُهُ», т.е увещевание.

Чем отличается наставление от увещевания? Ученые говорят, что увещевание – это передача или призыв к какому-либо хорошему делу, при этом говорится о вознаграждении за него и пользе от этого дела другим. Насыха же — это совет без дополнений.

Это говорит о том, что своих детей мы должны увещевать, а не только советовать или приказывать им, как это происходит на практике. Детям нужно объяснять, приводить примеры, рассказывать истории и последствия, тем самым мотивируя ребенка совершать хорошие поступки. Также мы должны удерживать своих детей от совершения плохих поступков, рассказывая об их последствиях. Аллах в Коране сказал:

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с Его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем» (Коран, 16:125).

Увещевание — это воздействие не только на разум человека, но и на чувства.

Далее в суре «Лукман» сказано:

يَا بُنَيٌّ

«О сын мой!»

Нельзя обращаться к своим детям плохими прозвищами. Мы должны обращаться к своим детям ласково. И в этом Лукман для нас пример. Обратите внимание, что он обращается к сыну со словами «О сын мой» несколько раз. Такое обращение к детям открывает их сердце, и его использовал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение).

Сообщается, что Ибн ‘Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал:

«Однажды, когда я сидел верхом позади посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал: "О мальчик, я научу тебя нескольким словам…"»

Также Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) подошел к Муазу (да будет доволен им Аллах) и сказал:

«О Муаз, поистине, я тебя люблю».

Мы здесь говорим о детях, но эти аяты говорят нам об обращении к людям в целом. К кому бы мы ни обращали свою речь, нужно начинать с хорошего обращения к человеку.

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

«Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой несправедливостью»

В этом аяте есть урок для каждого родителя, учителя, призывающего на путь Аллаха. Нужно начинать с самого главного, приоритетного вопроса. Наши дети должны в первую очередь знать Аллаха, нашего Создателя. Один ученый сказал:

«К сожалению, мы сегодня знакомим людей с приказами Аллаха, прежде чем знакомим их с самим Аллахом».

Очень часто, к сожалению, родители уделяют больше внимания поведению своего ребенка, чем его знакомству с Аллахом. Поведение ребенка должно основываться на том, что он знает о Создателе.

К сожалению, в наше время в мусульманских семьях есть дети, которые не знают об Аллахе. Да, они хорошо себя ведут, они воспитанные, но, если спросить о Создателе, они не знают Его. Очень часто от родителей можно услышать, что «ему еще рано знать о религии», «рано говорить об Аллахе, он не поймет» и т.п. Нет, нужно рассказывать своему ребенку об Аллахе, что Он является нашим Создателем, создал солнце, небо, землю, на которой мы живем и по которой ходим; это несложные слова для ребенка, такими примерами даже легче объяснить ему, откуда он взялся.

«… поистине многобожие является великой несправедливостью»

Если ребенку сказать слово многобожие или ширк, он ничего не поймет. Как же приблизить ребенку это понятие — многобожие? «Зульм» — это значит несправедливость, обида. «Великая несправедливость» — значит сильно обидеть. В этом аяте Лукман хочет сказать своему сыну, что многобожие – это значит очень сильно обидеть Аллаха. Хотя мы как родители знаем, что на самом деле это не определение слова «многобожие», но ребенок не поймет религиозных или научных терминов.

Несправедливость – это нарушение прав других. А здесь речь идет о нарушении одного из важнейших прав Аллаха, и это является великой несправедливостью.

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

«Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие»

В этом аяте мы должны обратить внимание на то, что это слова Аллаха, а не обращение Лукмана к сыну, они являются дополнением от Аллаха к увещеванию Лукмана.

Одно из имен Аллаха — аш-Шакур – Благодарный. Он из Благодарности к Лукману добавляет к его увещеваниям: «Мы заповедали человеку делать добро его родителям…», и призывает к тому, чтобы мы благодарили своих родителей «Благодари Меня и своих родителей…».

Почему мы должны благодарить родителей? Об этом нам говорит сам Всевышний Аллах (Свят Он и Велик):

1. «Благодари Меня и своих родителей…»

2. Почему? «Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года».

3. Какие последствия? «ибо ко Мне предстоит прибытие».

Аллах в этих аятах связывает отношения с родителями и отношения с Ним. Благодаря родителей, мы также не должны забывать благодарить Аллаха.

И каждый родитель должен разъяснять это своему ребенку.

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

«А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне. Потом вам предстоит вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили»

فَلَا تُطِعْهُمَا - это непослушание в чем-то. Слово عقوق в переводе с арабского языка означает весьма непослушный.

Есть в наши дни мусульмане, которые вообще не признают, игнорируют своих родителей. Хотя Аллах в данном аяте говорит о неповиновении только в том случае, если «они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко Мне сотоварищей», в остальном мы должны повиноваться своим родителям. Как об этом сказал Аллах: «…сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко Мне».

В этом аяте Аллах говорит о том, что родители должны быть примером в жизни для своих детей. В хороших делах дети должны иметь правильные примеры: Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), его сподвижников, наши дочери должны знать пример жен Пророка Мухаммада (да будет доволен ими Аллах).

Если ребенок интересуется физической культурой, можно приводить примеры Омара ибн аль-Хаттаба, Халида ибн аль-Валида (да будет доволен ими Аллах), если у ребенка есть тяга к знаниям — то Ибн Аббаса, ибн Масуда, разных ученных.

Однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение), услышав, как Абу Муса аль-Ашари читает Коран, сказал: «О Абу Муса, поистине Аллах подарил тебе один из голосов Дауда (мир ему)». Дауд имел настолько красивый голос, что, когда восхвалял Аллаха, вместе с ним восхваляли Его птицы, горы, деревья, и об этом говорится в Коране в суре «Сад». Аллах также говорит:

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха».

Из приведенного ранее аята следует, что когда родители усердствуют, чтобы ты придавал Аллаху в сотоварищи кого-либо, то в этом вопросе ты можешь ослушаться своих родителей, а в остальном ты должен сопровождать их по-доброму. И в этом вопросе первым и ярким примером для нас является Ибрахим (мир ему), а именно то, как он вел диалог со своим неверующим отцом в суре «Марьям», он общался со своим отцом должным образом.

Пример из жизни сподвижника Саада показывает, что произошло между ним и его матерью, когда он принял ислам и последовал за Пророком (мир ему и благословение). На это его мать использовала средство, которое вне ее сомнений не могло не тронуть сердце сына, и он снова должен был вернуться к язычеству своего народа. Она объявила, что отказывается от пищи и воды до тех пор, пока Саад не вернется к вере предков. Она действительно упорно голодала и довела себя до крайнего истощения. Но Саад был непоколебим. Он не отрекся от своей религии, даже чтобы спасти жизнь матери.

Надеясь смягчить его сердце, родственники привели его к умирающей матери. То, что увидел Саад, растопило бы и лед, смягчило бы и камень. Но вера Саада в Аллаха и Его Посланника оказалась тверже камня и льда. Он подошел к матери и прошептал ей: «Ты прекрасно знаешь, что я тебя очень люблю и хорошо к тебе отношусь, но, клянусь Аллахом, если бы у тебя была тысяча жизней и каждая из них уходила одна за другой, я бы не стал отказываться от этой религии», и только после этого мать передумала.

Здесь мы видим мягкость Саада к своей матери и стойкость в религии Аллаха. И это является большим испытанием для тех, кто сталкивается с такой ситуацией. Такие верующие должны быть очень осторожны в отношениях с родителями, не обижать их, оставаться с ними мягкими.

Обратите внимание на то, что в конце 14 и 15 аятов Аллах завершает речь такими словами:

«…ибо ко Мне предстоит прибытие»;

«…Потом вам предстоит вернуться ко Мне, и Я поведаю вам о том, что вы совершили»

Что бы мы ни делали, все возвращается к отношениям с Аллахом. При воспитании наших детей мы всегда должны напоминать им об Аллахе, чтобы они ориентировались в жизни, исходя из своих отношений с Аллахом. Если в их жизни не будет проблем в отношениях с Аллахом, тогда у них не будет проблем с решением других проблем и жизненных вопросов.

Дай Аллах нам правильно воспитать своих детей! Дай Аллах нам наслаждаться нашими праведными детьми!

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

«О сын мой! Если нечто весом с горчичное зернышко будет внутри скалы, или на небесах, или в земле, то Аллах принесет его. Воистину, Аллах — Проницательный (или Добрый), Ведающий»

Аллах также сказал в суре Юнус:

«Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле и на небе не скроется от твоего Господа, будь оно даже весом в мельчайшую частицу, или меньше того, или больше того. Все это — в ясном Писании» (Коран, 10:61).

Лукман увещевает своего сына, что, если поступок верующего будет очень маленьким, то не следует думать, что он пропадет. Хотелось бы отметить, что речь здесь идет о любом поступке, как о греховном, так и о благородном.

Если поступок очень маленький и, как нам кажется, незначительный, но хороший, Аллах его выведет, т.е. ничего не пропадет. Это нам доказывает сура «Землетрясение» (№99):

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его».

Однажды к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение) подошел бедуин и попросил у пророка, чтобы тот дал ему увещевание. Пророк Мухаммад прочитал ему суру «Землетрясение». Пророк закончил суру, и тут же бедуин сказал, что ему достаточно. Один из присутствовавших спросил, как это так, достаточно. Бедуин сказал, что этих аятов ему достаточно.

В другом аяте Корана Аллах также сказал:

«Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу, а если поступок окажется хорошим, то Он приумножит его и одарит от Себя великой наградой».

Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Не презирай из добра ничего».

Один ученый говорит, что если ты зашел в мечеть, увидел на ковре маленькую соринку, поднял ее и положил в карман, то этот поступок не пропадает. Мусульманин — это тот, кто ничего не игнорирует, и для него все имеет значение.

Однажды Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) спросил: «Кто из вас сегодня постится?» Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) ответил: «Я». Мухаммад (мир ему и благословение) продолжает: «Кто из вас сегодня навещал одного больного?» Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) вновь ответил: «Я». Мухаммад продолжил: «Кто из вас сегодня помог одному нуждающемуся?» Абу Бакр ответил: «Я». Мухаммад (мир ему и благословение) спросил: «Кто сегодня из вас был на джаназа (похоронах)?» Абу Бакр ответил: «Я». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Если эти четыре поступка соберутся в один день у раба Аллаха, тот войдет в рай».

Лукман обращает внимание своего сына на то, что если маленький поступок весом в горчичное зерно окажется в скале или на небесах, или в земле, то этот поступок Аллах «принесет». Не говорится, что Аллах увидит или заметит его, но принесет его. Что значит принесет? Этот поступок сам Аллах принесет тебе в Судный день, чтобы ты отвечал за него перед Всевышним.

Иногда мы можем видеть вещь, например, какую-то деталь в механических часах, но мы не сможем извлечь ее. А бывает, наоборот, что эта вещь в твоем же теле и ты даже не видишь ее, например, микроб.

Один ученый говорит:

«Никогда наши отношения с Аллахом не будут на должном уровне, пока мы не уверуем в две вещи: знания Аллаха и Могущество Аллаха».

Аллах видит, замечает, принесет и потребует отвечать за поступок.

Имена Аллаха, которые часто приводятся в конце аятов, связаны со значением этих аятов. В конце данного аята из суры «Лукман» Аллах говорит:

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

«Аллах — Проницательный (или Добрый), Ведающий»

Слово لَطِيفٌв арабском языке используется, когда речь идет о маленьких вещах или частицах. В этом аяте говорится о горчичном зернышке, т.е. о маленьких поступках.

Этот аят направлен на очень важный момент в воспитании детей. Изначально нужно воспитывать своих детей таким образом, чтобы они чувствовали контроль Аллаха: что Аллах видит их, что Он — Проницательный. Именно это и хотел донести Лукман своему сыну. Что бы ты ни сделал, даже если это маленький, но хороший, поступок, не волнуйся, Аллах принесет его и вознаградит тебя за него. А если поступок был маленьким, но плохим, и никто не заметил, то не думай, что это пройдет мимо тебя: Аллах обязательно приведет это к тебе в Судный день, чтобы ты ответил за этот плохой поступок.

Все свои поступки наши дети должны всегда совершать с осознанием этого.

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

«О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость»

В Исламе, как нам известно, пять столпов, и один из них — намаз. Почему Лукман среди всех столпов выделяет именно намаз? Есть несколько причин:

1. К намазу особое отношение среди всех столпов, когда речь идет о воспитании. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Приучайте своих детей читать намаз, когда им исполнится семь лет, и наказывайте их за намаз, когда они достигнут десяти лет».

Хочу обратить ваше внимание на то, что наказание за пропуск намаза следует уже после приучения. Под наказанием здесь не имеется в виду физическое насилие над ребенком, речь идет о воспитании.

Если родители пропустили период приучения к намазу, тогда они должны начать хотя бы с 10 лет. Если ребенку 11-12 лет и мы не научили его молитве, то это большая тревога в мусульманской семье. Да, мы не должны заставлять, но и не должны спокойно пренебрегать. Если в школе ребенок начал получать плохие отметки, мы тут же бьем тревогу, нанимаем репетиторов и т.п. Но когда дело касается намаза или посещения нашими детьми мечети на выходных для изучения основ Ислама, Корана, намаза, тогда мы начинаем находить массу причин: «далеко живем», «ребенку нужен отдых, он всю неделю учился» и пр.

2. В отличие от других столпов Ислама, намаз никогда не допускается оставлять.

Для несоблюдения поста могут быть уважительные причины, закят и хадж выполняются, если есть возможность. Единственный столп Ислама, который не оставляется, это намаз.

3. Совершение намаза в аятах всегда сопровождается упоминанием о выплате закята: «…выстаивайте молитву и выплачивайте закят».

Нет ни одного аята в Коране где Аллах упоминал бы о намазе и не упомянул о закяте, кроме этого аята. Лукман обращается к сыну с увещеванием совершать намаз и не упоминает о закяте, потому что он не должен платить закят, и еще не известно, будет ли он платить его в будущем.

Это говорит о том, что мы должны давать людям и нашим детям те знания, которые более приоритетны в данный момент. Если человек не выплачивает закят, то лучше рассказать ему о намазе. Намаз – это единственный вид поклонения, который совершается ежедневно и регулярно и отличает мусульманина и мусульманку от других людей. Закят выплачивается раз в год, хадж совершается раз в жизни, пост мы держим в месяц Рамадан, и лишь намаз совершается постоянно для того, чтобы подчеркнуть свое подчинение Аллаху.

Намаз не возымеет должного воздействия на нас, если не будет регулярным, ежедневным. Регулярным – это значит совершенным вовремя. В суре «Ступени» Аллах сказал:

«Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда, и скупым, когда его касается добро. Это не относится к молящимся, которые регулярно совершают свой намаз» (Коран, 70:19-23).

Мусульманин, совершающий намаз регулярно, избавится от этих плохих качеств, которые есть у человека.

4. Следует бережно относиться к своим намазам. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Первое, о чем будет спрошен человек в Судный день, — это намаз».

Мы воспитываем своих детей, и мы должны подготовить их к большому экзамену, первый вопрос которого будет о намазе. Но, к сожалению, часто мы решаем все важные вопросы, касающиеся нашего ребенка, а намаз оставляем на самом последнем месте.

Чем отличается экзамен в этой жизни от экзамена в Судный день? Мы идем на обычный экзамен и не знаем, какие вопросы нам зададут, а вопросы, которые зададут нам в Судный день, всем известны, нам остается лишь готовиться. И первый вопрос – это намаз.

«…повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное…»

Все вышеупомянутые увещевания Лукмана к его сыну были направлены на самовоспитание.

Многие родители не получили исламского воспитания в раннем детстве, к примеру, в силу влияния коммунизма, и в этом нет вины родителей, некоторые пришли в ислам в 30,40,50 лет. Но сейчас, Хвала Аллаху, пришло время, когда нет препятствий для получения исламского воспитания нашими детьми. Родители спокойны за своих детей, пока они вместе с ними. Но как только дети выходят в общество, в школу, университет, вот тогда возникают вопросы, как уберечь их от плохого влияния, чтобы они остались такими, какими мы их воспитали?

Один из важнейших методов защиты наших детей – это когда мы подготавливаем не только праведных детей, салихун (صالحون), но и муслихун (مصلحون ). Муслихун (مصلحون) означает, что дети и сами праведные, и стараются привлечь других к праведности в религии.

Сын Лукмана еще маленький, но отец учит его, чтобы тот повелевал совершать одобряемое и запрещал предосудительное. Если наши дети не будут изменять окружение, тогда окружение будет менять их. Ребенок должен не только знать, что курить или пить нельзя, он должен знать причины, почему нельзя, и уметь доказать в обществе, почему не нужно этого делать. Конечно, это все требует терпения, поэтому Лукман советует, чтобы его сын терпеливо снес все, что постигает:

«…и терпеливо сноси все, что постигает тебя»;

«Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость»

«В этих делах» — в намазе, в призыве других к одобряемому и удержании от предосудительного — нужно проявлять решимость, быть твердым, стойким и терпеливым. Мы должны научить своих детей быть терпеливыми в призыве, потому что это путь Пророков.

Аллах сказал, обращаясь к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение), этим самым поддерживая и укрепляя его:

«До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их называли лжецами и обижали, пока не являлась к ним Наша помощь. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые вести о посланниках» (Коран, 6:34).

Дай Аллах, чтобы мы с вами учили своих детей так, как Лукман. Дай Аллах, чтобы мы шли по стопам Лукмана в воспитании наших детей и видели плоды нашего воспитания, и могли радоваться своими праведными детьми!!!