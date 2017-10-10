Воспитание детей в смешанном браке

С рождением детей в межкультурном браке проявляется целый ряд, казалось бы, давно пройденных разногласий.

Различия на уровне языка и кулинарных предпочтений, как правило, преодолеваются в первые годы супружества. Тогда как расхождения во взглядах на воспитание и другие вопросы, связанные с родительскими обязанностями, могут оставаться камнем преткновения на многие годы. Дело в том, что когда речь идет о наших собственных детях, оказывается, что нам гораздо труднее мириться с культурными обычаями, вызывающими у нас неприятие.

Например, одна англичанка, вышедшая замуж за нигерийца, рассказывает, что вначале одной из самых сложных задач для нее было привыкание к определенным знакам уважения к старшим. Тогда как позднее главной проблемой ее брака стали вопросы воспитания детей, «так как в его [мужа] культуре принято намного более строгое отношение, чем в моей».

То есть, мы можем простить и закрыть глаза на промахи партнера в первые годы брака, но куда сложнее удержаться, когда партнер начинает прививать свои привычки и культурные стереотипы новому поколению.

Родственные связи

Отношения родителей и детей в межкультурных браках также могут сопровождаться дополнительным вмешательством родственников с обеих сторон.

В некоторых культурах принято уважать права отдельной семьи, тогда как в других более высоко ставятся широкие родственные связи, и по всем семейным вопросам принято совещаться даже с дальними родственниками.

Рассказывает жительница Швейцарии алжирского происхождения:

«Для меня семья означает своего рода поддержку, которую всегда хорошо иметь, периодически мы помогаем друг другу, раз в несколько дней ужинаем вместе. Но в семье мужа [египтянина] все совсем не так. Сначала свекровь хотела, чтобы мы жили вместе с ней, сейчас мы живем в одном доме, и она постоянно приходит к нам без приглашения».

Женщина признается, что различные традиции мешают ей ужиться с родственниками:

«Если бы это была моя мать, ей можно было бы сказать, чтобы она звонила, прежде чем прийти. Но свекрови мы не можем так сказать, потому что она сочтет это оскорблением. В египетской культуре, а может быть, это только в семье моего мужа, принято, чтобы родственники каждый день проводили вместе по несколько часов и жили как можно ближе друг другу».

Если ваша «вторая половина» принадлежит другой культурной традиции, вам стоит научиться маневрировать среди такого рода разногласий и воспринимать мнение и советы всей родни с известной долей скептицизма.

Личность партнера

Культура оказывает глубокое влияние на личность и привычки человека. Обстановка, в которой он рос, образ жизни его семьи всерьез сказываются на его поведении и мышлении на всю оставшуюся жизнь.

Какой-то детский опыт может быть очень похвальным с точки зрения ислама, например, связанный с присмотром за больными, стариками, помощью бедным. Тогда как другие формы поведения, заложенные в этот период, могут быть далеко не такими ценными.Такое поведение не заслуживает одобрения и его не стоит копировать. Следование таким культурным нормам приводит к проблемам в семье, особенно если это противоречит привычкам другого партнера.

Межличностное взаимодействие партнеров в межкультурном браке должно строиться на четырех главных принципах:

1. Коммуникация

Строя какие-то предположения относительно партнера или определенной ситуации, мы часто делаем из мухи слона. Языковые барьеры, неправильный подбор слов усугубляют ситуацию, приводят к серьезному непониманию.

Поэтому, во избежание недоразумений всегда задавайте уточняющие вопросы, объясняйте, что хотели сказать, обсуждайте все между собой.

2. Уважение

Даже если вы не со всем согласны, не забывайте, что многими чертами, которые вам так нравятся в вашем партнере, вы обязаны именно влиянию его культуры. Одним словом, человек – это совокупность качеств, в нем есть место и хорошим, и плохим.

Старайтесь уважать культурно-национальные и семейные традиции вашего партнера, даже те, которые сильно отличаются от ваших.

3. Понимание «правоты» каждого

В большинстве случаев, когда речь идет о культурных традициях, начиная с приемов приготовления пищи, заканчивая воспитанием детей, нет «неправильных» традиций, а есть много «правильных», но отличающихся друг от друга. Можно зацикливаться на них, а можно найти способ их обойти и идти дальше.

Скорее всего, вам не удастся вовсе избежать напряженных моментов и недопонимания, но если помнить, что каждый из вас «прав», будет легче отказаться от желания навязывать свое мнение и все держать под своим контролем.

4. Побольше смеха!

В смешанных браках юмор – незаменимый помощник для смягчения напряженных моментов и сближения пары. Пусть ваши «фирменные» шутки и словечки, не понятные никому другому (например, слова на родном языке одного из партнеров), будут маленькими веселыми секретами, упрощающими отношения в вашем браке.

Для преодоления культурных разногласий важно смотреть на них именно сквозь призму культуры: так легче увидеть определенные привычки партнера отстраненно от его личности и, при необходимости, избавиться от них.

Непредубежденность и здоровый юмор помогают преодолеть трудности и оценить блага такого брака и воспитания детей в нем.

Источник: About Islam