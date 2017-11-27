Как перестать кричать на детей

Наверное, вы не раз замечали, что рассердившись на детей, начинаете кричать. Например, ребенок решил поиграть ключами (и потерял) как раз тогда, когда вы опаздываете к стоматологу. Или вы не раз напоминали, что нельзя валяться на ковре, а он опять это делает. А накричав на ребенка, вы начинаете чувствовать себя плохим родителем и не понимаете, что с этим можно сделать.

Если с вами все именно так и происходит, хотим напомнить, что в этом вы не одиноки. Не так-то просто контролировать себя в гневе. Вы от всего сердца хотите быть хорошим родителем, но в реальности это никак не получается. Тем не менее, не теряйте надежду и не отчаивайтесь. Всегда есть возможность прекратить кричать и выработать правильную реакцию в гневе.

Почему не стоит кричать

Для начала давайте признаем, что криком и руганью мы, мусульмане, подаем ужасный пример своим детям, ведь глядя на нас, они составляют себе представление об исламе. Ребенок пугается резкого крика, он не видит себя со стороны, зато видит вас и вашу реакцию, и ему трудно разобраться, почему вы так себя ведете, это вызывает у него болезненные переживания и создает стену между вами.

Повышая голос на ребенка, вы даете ему понять, что не контролируете свое поведение, не отвечаете за себя, т.е. не вы главный. И он решает, что главный – он, и ведет себя еще более неуважительно по отношению к вам. Крича и ругая ребенка, вы «учите» его точно так же кричать и ругаться, когда он чем-то огорчен или недоволен.

Ребенок привыкает к постоянным приступам злости у взрослого и отдаляется от него – вместо этого он становится более открытым влиянию сверстников. И это – один из главных негативных аспектов влияния крика на детей, не говоря уже о том, что воздерживаться от гнева нам велел Аллах:

«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных, которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, Аллах любит творящих добро» (Коран, 3:133-134).

Как найти источник мотивации

Говорят, что мотивация – это старт, а привычка удерживает на выбранном пути. Поскольку реакция гневом и криком – это приобретенная привычка, от нее можно отучиться и заменить ее позитивной реакцией. Можно научиться отвечать (а не неосознанно реагировать) на огорчение, недовольство и собственную злость. Для этого требуется много терпения и тренировки, но результат стоит того, если вы знаете, зачем это делаете.

Вообще, веская причина, серьезный мотив могут стать источником любых позитивных перемен в жизни. Все дело в том, «зачем» мы это делаем. Именно это «зачем», т.е. мотивация, заставляет нас не опускать руки в трудные моменты. А лучшая мотивация – это понимание того, что наша цель угодна Аллаху.

Помните, что ваша задача – угодить Аллаху, а не себе, детям, супругу/супруге или кому-то еще. Станьте образцом для своих детей. Всегда напоминайте себе:

Я добиваюсь довольства Аллаха, лучше контролируя свое поведение.

Я добиваюсь довольства Аллаха, ведя себя позитивно.

Я добиваюсь довольства Аллаха осознанным ответом, а не неосознанной реакцией на свое недовольство.

Я добиваюсь довольства Аллаха, копируя поведение Посланника Аллаха (мир ему и благословение).

Выберите одну из этих причин, наиболее убедительную в ваших глазах, и вознесите дуа Аллаху.

Даже понимая, что именно запускает вашу гневную реакцию, вы все равно еще будете гневаться. Чтобы взять гнев под контроль, требуется время и терпение. Когда чувствуете, что вас охватывает злость, попробуйте следующие методы, и помните, что главное здесь упорство, а когда за вас Аллах (хвала Ему) — нет ничего невозможного.

Попросите у Аллаха уберечь вас от шайтана. Обращайтесь с просьбой как раз в тот момент, когда волна гнева только накатывается и пока еще не накрыла вас полностью. Повторяйте слова мольбы, пока немного не успокоитесь.

Обращайтесь с просьбой как раз в тот момент, когда волна гнева только накатывается и пока еще не накрыла вас полностью. Повторяйте слова мольбы, пока немного не успокоитесь. Замолчите и наблюдайте, что с вами происходит, когда вы злитесь. Где в теле зарождается гнев? Обратите внимание на эти ощущения и не начинайте говорить до тех пор, пока они не пойдут на спад.

что с вами происходит, когда вы злитесь. Где в теле зарождается гнев? Обратите внимание на эти ощущения и не начинайте говорить до тех пор, пока они не пойдут на спад. Отойдите в сторону. На время отделите себя от ситуации. Вместо того чтобы разразиться криком на ребенка, намеренно сделайте паузу и выйдите из комнаты. Вернитесь, когда почувствуете, что можете справиться с собой.

На время отделите себя от ситуации. Вместо того чтобы разразиться криком на ребенка, намеренно сделайте паузу и выйдите из комнаты. Вернитесь, когда почувствуете, что можете справиться с собой. Прежде чем отреагировать – сядьте . Когда преодолели первую «непосредственную» потребность говорить, сядьте и ответьте так, как велит сунна. Изменение положения тела позволяет отвлечься и пережить момент самой острой реакции.

. Когда преодолели первую «непосредственную» потребность говорить, сядьте и ответьте так, как велит сунна. Изменение положения тела позволяет отвлечься и пережить момент самой острой реакции. Перед тем, как заговорить, сделайте 3-минутный перерыв. До того, как закричите, скажите себе: «Сейчас я остановлюсь на 3 минуты, а потом отвечу». В эти 3 минуты глубоко дышите, ни о чем не думайте, просто вдыхайте и выдыхайте. Для дополнительного «охлаждающего» эффекта можете сделать вуду. Передается от Атийи ас-Саади, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Поистине гнев от шайтана, и поистине шайтан создан из огня, а тушит огонь вода, и если гневается один из вас, то пусть совершит омовение» (Сунан Абу Дауд).

До того, как закричите, скажите себе: «Сейчас я остановлюсь на 3 минуты, а потом отвечу». В эти 3 минуты глубоко дышите, ни о чем не думайте, просто вдыхайте и выдыхайте. Для дополнительного «охлаждающего» эффекта можете сделать вуду. Передается от Атийи ас-Саади, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Поистине гнев от шайтана, и поистине шайтан создан из огня, а тушит огонь вода, и если гневается один из вас, то пусть совершит омовение» (Сунан Абу Дауд). Говорите с ребенком медленно и тихо. Медленная и тихая речь практически исключает бурную эмоциональную реакцию говорящего.

Медленная и тихая речь практически исключает бурную эмоциональную реакцию говорящего. Спросите себя: «Если бы здесь был Посланник Аллаха, я вел бы себя точно так же?» Просто закройте глаза и представьте свое поведение в присутствии нашего дорогого Пророка (мир ему и благословение).

Просто закройте глаза и представьте свое поведение в присутствии нашего дорогого Пророка (мир ему и благословение). Улыбнитесь. Да, улыбнитесь и вот так с улыбкой скажите то, что хотите сказать. Улыбка рассеивает гнев.

Выберите из этих способов три и пользуйтесь ими каждый раз, когда начинаете злиться. Смысл в том, чтобы пользоваться ими сразу же, когда возникнет раздражитель, вызывающий у вас гнев. Привычка не возникнет, если делать это периодически, время от времени. Будьте последовательны и настойчивы, даже если вспоминаете об этих способах уже во время ссоры. Чем больше будете тренироваться, тем легче будете вспоминать, иншаАллах.

Устранение последствий

Не пренебрегайте этим, считая банальностью, не думайте, что «они же просто дети и все забудут». Не думайте, что на правах родителя можете вести себя неразумно.

1. Искренне извинитесь

Искренне извиняйтесь перед детьми каждый раз, когда выйдете из себя. Небрежные извинения только показывают неискренность. Демонстрируйте своими действиями, что вам действительно жаль и вы извиняетесь. Эго будет вам мешать, потребуется много тренироваться. Но невозможно что-то починить, если не признать, что оно сломано.

Наблюдайте за своим поведением, учитесь на ошибках, и с каждым разом вы будете вести себя лучше и лучше. Берите на себя всю ответственность за свои действия, будьте честны с детьми в связи с данной ситуацией, скажите, что работаете над собой. Самое главное – не сдавайтесь, извиняйтесь столько раз, сколько потребуется, главное – искренне.

2. Заглаживайте вину

Старайтесь сделать ребенку лучше. Если обидели его словами, поговорите с ним, успокойте. Почитайте, обнимите, прижмите к себе. Если обидели его действиями – например, разбили или сломали его вещь – помогите починить. Спросите, как можете загладить свою вину. Но не стоит покупать другую куклу вместо поломанной – этот способ не работает.

3. Берите на себя ответственность

Несите ответственность за свои действия. О том, что начали развивать новую привычку, можно сообщить в своем блоге, соцсетях, можно сказать друзьям и родственникам. Можно даже назначить «штраф» за каждый раз, когда выйдете из себя, и оплатить его заранее. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Тому, кто прекратит ложь, будучи неправ, Аллах построит дворец на краю Рая. Тому же, кто оставит спор, будучи прав, Аллах построит дворец в середине Рая. А тому, кто улучшит свой характер, Аллах построит дворец на самом возвышенном месте Рая» (Сунан ибн Маджа).

Что еще можно сделать

1. Просите помочь

Попросите партнера или друга вам подыграть. Обратите внимание, сколько способов укрощения гнева вспомните, когда начинаете злиться. Даже если сразу не будет получаться, мозг будет запоминать ваши усилия, и в следующий раз ваше поведение будет лучше, иншаАллах.

2. Не опускайте руки

«Как долго бы вы ни шли неправильным путем, все равно вернитесь назад» (турецкая пословица).

Сформировать новую привычку очень трудно. Для этого нужен колоссальный самоконтроль и терпение, и все равно вы еще не раз заметите, что опять сорвались. Тем не менее, не сдавайтесь, не ругайте себя чрезмерно, если на этот раз не получилось. Как бы сложно это ни звучало, это возможно.

Со временем вам будет все легче и легче останавливать себя, когда хочется разразиться криком – правда, для этого нужно поработать над тем, чтобы научиться останавливаться как раз в тот момент, когда мысленная злость еще не нашла себе выхода в поступке. Для этого нужно только применять выбранные способы сразу же после возникновения раздражителя, и когда-нибудь вы заметите, что ни на кого не кричите уже несколько дней, а потом и неделю, месяц.

Лучше всего то, что ваша трансформация не замедлит сказаться на ребенке, показывая ему, что можно контролировать свои действия и поведение. Вы заметите более уважительное отношение с его стороны, готовность идти на сотрудничество, договариваться, умение слушать и слушаться вас, не поднимая голоса и не устраивая препирательств.

«Возвышайся словами – не голосом: жизнь цветам дает дождь, а не гром» (Джалаладдин Руми).

Источник: Productive Muslim