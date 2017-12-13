Расскажите своим детям о Палестине

Д-р Джасем Аль-Мутаууа (Кувейт)

Что ты скажешь своим детям, если они спросят, почему ты интересуешься Палестиной и следишь за новостями об Иерусалиме (Байт Аль-Макдис)? Задумайся, что нужно знать нашим детям о Палестине, Иерусалиме, о происходящем там, чтобы понять, что́ это значит для нас.

«Палестинский вопрос» должен оставаться для нас первым после призыва мусульман и просвещения Уммы. Расскажи своим детям следующие факты:

1. Земля Палестины — дом пророков

На этой земле происходило много событий и чудес, связанных с пророками (мир им всем):

Ибрахим (Авраам) (мир ему) переселился в Палестину;

Лут (Лот) (мир ему) был спасён от наказания, постигшего его народ, отправившись в священную землю Палестины;

Дауд (Давид) (мир ему) жил в Палестине и там построил свой михраб (молельную нишу);

Сулейман (Соломон) (мир ему) правил всем миром с земель Палестины.

«Долина муравьёв», где муравьиха обратилась к остальным: «О, муравьи! Войдите в свои жилища, чтобы Сулейман (Соломон) и его воины не погубили вас, даже не почувствовав этого», находится неподалеку от города Аскалан (Ашкелон) в Палестине.

В Палестине сохранился Михраб Закарии (Захарии) (мир ему).

В Землю Палестины Пророк Муса (Моисей) (мир ему) направил свой народ, сказав: «О, мой народ! Ступи на священную землю», назвал её священной — очищенной от многобожия и удостоенной чести быть домом Пророков.

Здесь родился Пророк Иса (Иисус) (мир ему) от Марьям (Марии) — незамужней девственницы. Марьям, хоть и была ослаблена родами, однако сразу же после рождения Исы (мир ему) получила от Аллаха силы стрясти с ближайшей пальмы фиников для еды (Сура «Марьям», 25).

В Палестине Иса (мир ему) был вознесён Аллахом на небеса, когда израильтяне вознамерились его убить. На эту же священую землю Иса (мир ему) спустится с небес около Белого минарета, что явится одним из признаков приближения Судного Дня, он победит Антихриста и убьёт его на въезде в город Лод.

2. Земля Палестины — место сбора и вознесения людей в Судный день

3. Земля Палестины — арена исторических событий

Здесь народы Гог и Магог найдут свою погибель.

В Палестине случилась история Талута (Саула) и Джалута (Голиафа) и многое другое.

Иерусалим был первой киблой мусульман после предписания намаза.

Когда Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) переселился в Медину, ему было предписано изменить киблу с Иерусалима на Мекку. Мечеть «двух кибл» в лучезарной Медине и сегодня свидетельствует об этом событии.

В Ночь Исра` и Ми`радж (Перенесения и Вознесения) наш Пророк (мир ему и благословение) был перенесён из Мекки в Иерусалим, а также вознесён из Иерусалима на небеса. В ту священную Ночь он совершил намаз имамом со всеми остальными пророками (мир им всем) в мечети Аль-Акса.

Однажды Абу Зарр Аль-Гифарий спросил Пророка Мухаммада (мир ему и благословение): «О, Пророк Аллаха! Какая из мечетей была построена на земле первой?» Пророк ответил: «Запретная мечеть в Мекке». Абу Зарр спросил: «А после неё?» Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Мечеть Аль-Акса». Абу Зарр: «А сколько времени между их постройками?» Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Сорок, и где бы ты ни был, если пришло время намаза, молись, ведь вся земля для нас — мечеть».

Абу Бакр Ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах), несмотря на его занятость проблемой арабов, отрекшихся от Ислама после смерти Пророка (мир ему и благословение) и войной с ними, не отменял и не задерживал отправку войск, подготовленных Пророком (мир ему и благословение) при жизни, для освобождения Шама. И это в то время, когда ему очень нужны были силы, чтобы полностью очистить Аравийский полуостров от неверия и утвердить на нём истинный Ислам и стабильность.

А Умар Ибн Аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) в золотые времена исламских открытий (завоеваний) покинул Медину лишь при взятии Палестины, чтобы отправиться в Иерусалим для празднования этого события и получения ключей от города, освобождённого мусульманами от несправедливости римлян. Там Умар (да будет доволен им Аллах) подписал с христианами соглашение о мирном сосуществовании, которое в дальнейшем стало известно как «Пакт (договор) Умара». Второй раз Иерусалим был освобождён Салахуддином Аль-Айюбом от крестоносцев в 583 году по хиджре, в пятницу 27 раджаба, в Ночь Исра' и Ми'радж.

Мой сын спросил:

«А почему Иерусалим называют байт Аль-Макдис (святым домом)?»

Я ответил:

«Это название было дано ему до ниспослания Корана. В Коране он упоминается как мечеть Аль-Акса (отдаленная мечеть), а святым его называют потому, что испокон веков он обладал особо почётным статусом. Поэтому земля Палестины считается землей рибата (которую обороняют и защищают). В ней похоронено более 5000 сподвижников Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), которые пали шахидами, освобождая Палестину от римлян. И по сей день мусульмане в Палестине продолжают отдавать свои жизни ради освобождения этой священной земли от оккупантов-сионистов, поэтому Палестину называют землей рибата и мучеников».

Сын сказал:

«То есть, Мечеть Аль-Акса и земли Шама по важности и значимости не уступают двум храмам в Мекке и Медине, не так ли?»

«Да, сын мой, Всевышний Аллах объединил упоминание о них в Коране в суре "Ат-тин" (Смоковница):

«Клянусь смоковницей и оливкой! Клянусь горой Синин (Синай)! Клянусь этим безопасным городом (Меккой)!» (смысл)

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) говорит, что "смоковница" — это Шам, "олива" — Палестина, "гора Синин" – гора, на которой стоял Муса (мир ему), когда Всевышний Аллах говорил с ним, а "безопасный дом" — Мекка.

В суре "Аль-Анбийа" (Пророки) Всевышний Аллах говорит:

«Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в Напоминании (Хранимой скрижали), что землю унаследуют Мои праведные рабы» (смысл).

В одном из толкований данного аята говорится о том, что Умма Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) унаследует священную землю — Палестину».

Сын сказал мне:

«Я понял важность Палестины и мечети Аль-Акса. Ещё я знаю, что в ней награда за намаз увеличивается в 500 раз, это ведь правда?»

«Да, — сказал я — когда обращаешься с мольбой к Аллаху, то не забудь просить Его о Палестине и её народе, защищающем честь нашей Уммы. Да одарит Аллах тебя Благами!»

Источник: ИА IslamNews