Узы братства

Ислям Гимадутин

Сказал Аллах Всевышний: «Воистину, верующие – братья»

Братство и единство. Есть ли что-либо дороже этого? Дороже братства и единства мусульманской уммы. В Исламе именно укрепление братских отношений является основным общественным идеалом. И именно братские чувства рождают единение. Если это чувство притупляется, или еще хуже – умирает, то это означает конец единству, а итог раскола известен – поражение.

Братство – это одна из основных тем Корана и Сунны. Этой теме посвящено множество аятов и хадисов. И, хвала Всевышне му, в истории Ислама есть много ярких примеров проявления этого чувства. История Ислама знакомит нас со множеством людей, для которых исламское братство было не пустым звуком, а великим чувством, которое отражалось в их поступках, вдохновленных Кораном и Сунной.

Обращаясь к Сире, давайте вспомним, что сделал пророк Мухаммад (мир ему и благословение), когда прибыл в Медину с целью образования государства, в котором вся власть принадлежала бы лишь Аллаху. Первым же делом он побратал мухаджиров – переселенцев из Мекки, и ансаров – жителей Медины, хозяев города. Вспомним, как проявили свое братство ансары по отношению к мухаджирам.

«Возьми, о брат мой, – говорили они, – половину того, что имею я сам. Половину дома моего, половину имущества моего и половину моего удела».

Аллах (Свят Он и Велик) говорит о них в девятом аяте коранической суры «Собрание»:

«Те, которые живут в своих домах, принявши веру прежде других, любят переселившихся к ним. В сердцах своих они не находят желания получить то, что этим дается, и дают им предпочтение над собою, хотя и сами нуждаются».

Всевидящий Аллах знает, что скрывают сердца людей, и в сердцах ансаров Он увидел искреннюю братскую любовь по отношению к мухаджирам. Не будь этого, не было бы аята, отметившего чувства этих людей.

Или вспомним троих павших в битве при Мота. Представьте: смертельно раненные, они изнывают от боли, а жажда еще мучительней и заглушает боль ранений. И одному из них подносят ковш с водой. Что в этом случае испытывает человек, и как он поступает? В таком состоянии разум человека отключается и притупляется даже чувство страха: человек движим только одним желанием – пить, утолить нестерпимую жажду. А как поступили эти трое? Их вера и чувство исламского братства не позволили затуманиться их разуму при виде воды, они были сильнее нестерпимого желания сделать глоток воды, будучи смертельно раненными. Быть может, в этом глотке было спасение. И, испей кто-то из них этот ковш, никто не осудил бы его. Кто бы посмел? Но что-то было выше желания спастись самому. И первый сказал:

«Отдай другому, он нуждается больше, чем я».

Другой – в том же состоянии и говорит те же слова:

«Дай другому, он нуждается больше, чем я».

И третий так же. И когда эта чаша вернулась к первому, тот уже не подчинялся земным законам. Также и второй, и третий. Именно так понимали братство первые мусульмане. И понимание это отражалось в их поступках. В них великий пример для нас. А таухид (единобожие) – это та невидимая нить, которая связывала их, и должна связывать нас в нашем братстве крепче стальных цепей.

Один из хадисов кудси рассказывает нам о человеке, шедшем навестить своего брата только ради Аллаха. Аллах (Свят Он и Велик) послал к нему ангела, который спросил идущего о цели его путешествия. И тот ответил, что идет навестить брата своего, которого полюбил ради Аллаха, и его визит к нему – только ради Аллаха. И когда ангел увидел, что нет никакой другой цели у этого человека, кроме как навестить своего брата, сказал ему: «Я посланник Аллаха к тебе и знай, что Аллах полюбил тебя так же, как ты полюбил брата своего». И будет День. И будет Воскресение. И будет Суд. И в Судный День обратится Аллах, Господь миров, к тем, кто стоит пред Ним, и скажет: «Где те, что возлюбили друг друга ради Величия Моего?» И выйдут из среды людей гордые и счастливые тем, что любили друг друга ради Аллаха. И скажет Аллах: «Сегодня Я им дам тень от Моей тени, ибо сегодня – День, когда нет иной тени, кроме Моей». И сказал Аллах Всемогущий: «Для любящих друг друга в Величии Моем предназначены минбары из света, и позавидуют им пророки и павшие за веру».

Это – напоминание для нас.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение), лучший из людей, имам и печать пророков, сказал:

«Верующий для верующего, как части единого здания, которые поддерживают друг друга».

Он говорил также:

«Клянусь Тем, в длани Которого душа Мухаммада, не войдете вы в Рай, пока не уверуете, а не уверуете вы до тех пор, пока не станете желать брату своему того, что желаете себе, и пока не полюбите для брата своего того же, что любите для себя».

В обязательствах же отношений между верующими Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«У верующего есть шесть обязательств (по отношению к другому верующему): он навещает его, когда тот болен, присутствует на его похоронах, отзывается на его приглашение, приветствует его при встрече, желает ему благого, когда тот чихнет, и искренен по отношению к нему в его присутствии и отсутствии».

Мухаммад (мир ему и благословение) учил своих сподвижников:

«Остерегайтесь подозрений, ведь подозрения – самая лживая речь, не разведывайте друг о друге и не устраивайте тайной слежки, не завышайте цену и не питайте ни взаимной зависти, ни ненависти, не враждуйте, а будьте слугами Аллаха, братьями. Не разрешено мусульманину порывать отношения с братом своим более трех дней. Мусульманин – брат мусульманину. Не поступает с ним несправедливо, не отказывает ему в помощи, не презирает его. Каждый мусульманин неприкасаем для другого мусульманина в его крови, чести и имуществе».

Мы должны знать и помнить о том, что эту общину спасут только узы братства и любви, – ибо только они дадут нам силы преодолеть препятствия и преграды, победить беды и несчастья. И только они помогут нам возродить нашу умму и сделать ее авангардом человечества.