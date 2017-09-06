Не будьте разносчиком фальшивых новостей!

Еще десять лет назад люди узнавали новости и слухи, собираясь в местных кофейнях и ресторанчиках. Сегодня самую свежую информацию и последние известия мы черпаем из всевозможных соцсетей.

Некоторые вещи Интернет упростил, а другие, наоборот, усложнил и запутал. Жизнь современного человека невозможно представить без общения в сетях: цепочек комментариев, обновлений статуса, уведомлений, лент новостей, политических сплетен, рейтингов и лайков.

Несомненно, развитие социальных СМИ дает массу преимуществ, но нельзя отрицать, что сети играют ключевую роль в распространении дезинформации и фальсификаций. Фейковые новости стали настоящей чумой Всемирной сети!

Часто сфабрикованные новости можно узнать по преувеличенно- драматическому содержанию и броским сенсационным заголовкам.

Что ж, информационные вбросы делаются с разными целями: разрушить чью-то репутацию, навредить имиджу компании или бренда, приобрести власть или славу, сорвать денежный куш, ввести людей в заблуждение, набрать политические очки и так далее.

В целом лже-новости выглядят вполне убедительно и достоверно, но содержание текста ниже заголовка полностью является вымыслом. Созданы сотни сайтов с липовыми новостями, одни публикуют вымышленные истории с развлекательными целями, другие распространяют дезинформацию в чьих-то интересах.

К сожалению, вымышленные скандалы иногда выглядят убедительнее реальности и приводят к оскорблениям, дискриминации, преследованиям, разрушению репутации. Главная задача выдуманных историй – привлечь к себе как можно больше внимания людей.

Очевидно, главная проблема пользователей соцсетей в том, что они просто передают дальше всю получаемую информацию, не пытаясь разобраться с фактами.

Опросы показывают, что липовые новости обычно распространяются с бо̀льшим энтузиазмом, чем настоящие. Чем дальше содержание от правды, тем охотнее его передают другим.

Часто мы просто прочитываем заголовок и нажимаем кнопку «поделиться». Мы не утруждаем себя тем, чтобы вдуматься в содержание и разобраться, правдиво оно или нет. Почти 80% пользователей Facebook и WhatsApp не читают информацию, которой делятся.

А ведь создание и распространение лже-новостей – это все равно, что распространение слухов и сплетен. На самом деле, оно даже может иметь более серьезные последствия. Вред сплетен ограничен небольшим кругом родственников и знакомых, а распространение лжи в сети означает заражение ею сотен, если не тысяч людей одним кликом!

Интернет и соцсети невероятным образом упрощают обмен новостями – правдивыми и вымышленными, – тиражируя их через колоссальное количество информационных площадок и делая правду едва отличимой от лжи.

Сложность распознания лжи, в конце концов, ставит под сомнение все демократическое устройство, так как подрывает доверие к любым СМИ. Пока определенные сайты зарабатывают на фейковых новостях, журналистика и СМИ теряют авторитет в глазах общества.

Распространяя любую информацию, нужно не терять бдительности. Причем самый надежный инструмент проверки на подлинность – это здравый смысл. Для этого нужно задействовать ум.

В любом случае установить достоверность информации помогут:

Изучение источника: убедитесь в надежности сайта, опубликовавшего информацию.

убедитесь в надежности сайта, опубликовавшего информацию. Проверка адреса ресурса в сети ( URL-адрес): кто угодно может приобрести доменное имя, и это может выглядеть как реальный веб-сайт.

кто угодно может приобрести доменное имя, и это может выглядеть как реальный веб-сайт. Проверка качества: Материалы, содержащие ложную информацию, не всегда пишутся и редактируются в соответствии со стандартами профессиональных медиаресурсов.

Материалы, содержащие ложную информацию, не всегда пишутся и редактируются в соответствии со стандартами профессиональных медиаресурсов. Проверка массовости: важная информация почти всегда публикуется на многих сайтах. Чем больше ресурсов публикуют одни и те же факты, тем больше вероятность их достоверности.

важная информация почти всегда публикуется на многих сайтах. Чем больше ресурсов публикуют одни и те же факты, тем больше вероятность их достоверности. Проверка дат: В выдуманных историях трудно проследить последовательность фактов, или она может быть нарушена.

Сделайте сознательное усилие, чтобы не стать причастными к распространению лжи и связанного с нею вреда и чтобы избавить себя от последующих угрызений совести. Мы должны критически осмысливать все, что читаем, и делиться только надежной, достоверной и полезной информацией. Не стать разносчиком фальшивых новостей – уже одно это является важным делом для решения проблем современного мира.

Источник: Muslim Village