Фурхан Зубайри (Furhan Zubairi)

Слово «кризис» означает период особых трудностей, проблем и угроз. Опираясь на это определение, можно заключить, что мусульманская умма переживает несколько видов кризиса: политический, экономический, социальный и религиозный.

Если верить авторитетным наставникам и современным ученым, вероятно, серьезнейшим видом кризиса, затронувшего весь мусульманский мир, является кризис знаний. Это сложное явление имеет разные грани проявления и факторы влияния. В этой статье хотелось бы затронуть некоторые аспекты этого кризиса и, возможно, положить начало диалогу, который позволит умме задуматься о реальных практических путях выхода из него.

Учеба – это фард аль-айн

Крупнейшим фактором является отсутствие элементарных знаний из области исламских наук, в том числе, из области теологии/вероучения, коранических наук, хадисоведения, фикха и истории.

Нам, умме, необходимо честно взглянуть на себя и признаться, что наши представления о вере, религии и ее заповедях, весьма узки и неглубоки. Нам кажется, что мы неплохо осведомлены в вопросах религии, но в действительности мы знаем о ней очень мало. У нас своеобразное представление о том, что такое ислам, в основном обусловленное личным опытом и обстоятельствами, которые, в свою очередь, во многом определяются привитыми вкусами, культурой, воспитанием.

Большинство почерпнули знания об исламе дома, от родителей, в школе, от учителей, из лекций и бесед, из интернета. Очень часто наше понимание ислама страдает ритуальностью и формализмом, строится на форме и упускает содержание. Не хочется никого унижать или обижать, но многие ли из нас по-настоящему понимают Коран? Знают историю его сохранения, составления, его содержание, тематику, структуру? Можно ли быть истинным народом веры без осознанного взаимодействия с первоисточником этой веры?

Стремление к элементарной грамотности в вопросах религии – долг каждого мусульманина. Как сказал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение):

«Приобретение знаний – долг каждого мусульманина» (Байхаки, Ибн Ади).

Это не значит, что каждый должен стать ученым, но каждый должен приобрести достаточный объем знаний, который позволит ему поклоняться Творцу с пониманием. Во многом отсюда вытекает следующая задача.

Тернистый путь разработки формальных программ

До недавнего времени у нас наблюдалось отсутствие формального структурированного курса изучения ислама. Например, еще в конце 90-х в Южной Калифорнии не было доступа к структурированным программам исламских наук, не говоря уже о традиционных ученых соответствующей квалификации. И до сих пор в большинстве мечетей в Южной Калифорнии нет ученых на должности имама или директора.

Благодаря отцу я буквально рос в мечети, но большую часть времени у нас никогда не было имама, занятий, лекций, каких-то продуманных программ. Мне повезло, что в годы студенчества мой близкий друг отвел меня на курсы выходного дня, организованные Номаном Байгом (Nomaan Baig), из которых постепенно органично развился Институт знаний.

Хвала Аллаху, в последние годы у нас отмечается заметный прогресс в этой области. У нас есть прекрасные программы обучения, такие как IOK Seminary и Extension, но одна из главных задач состоит в привлечении людей к посещению этих курсов. А это уже связано с отношением к ученым.

Негативное отношение к научному знанию и традиционным ученым зачастую является результатом культурного багажа иммигрантских общин из мусульманских стран с колониальным прошлым. По своему опыту общения с иммигрантами из южноазиатской общины, принадлежащими к среднему слою или его верхней прослойке, у них всегда было отрицательное отношение к «маулана». Часто на них смотрят свысока, считая отсталыми, неинтеллигентными, косными, бедными, безграмотными, оторванными от общества. Это отношение – непосредственный результат колонизации, а также ряда других факторов. Об этом можно очень долго говорить.

Через какую призму смотрите вы?

В наших общинах наблюдается столкновение двух разных мировоззрений: одного, основанного на откровении Корана и знаниях, почерпнутых из Сунны, и другого, являющегося результатом современного светского либерального Запада и его мировоззрения, якобы коренящегося в рациональной мысли.

Согласны мы с этим или нет, мы находимся под большим влиянием общества и культуры, в которых живем, в частности, западной системы образования, продуктом которой являются большинство из нас. Осознанно или неосознанно, мы усвоили систему ценностей и образ жизни, построенные на идеях модерна, либерализма и секуляризма. Например, наше понимание концепции свободы, справедливости, равенства, милосердия так или иначе обусловлено взглядом сквозь призму либерализма и секуляризма. В рамках той же парадигмы мы понимаем аяты Корана и хадисы Пророка, и неудивительно, что с этой точки зрения некоторые аяты или хадисы мы считаем «проблематичными». Отсюда – внутренний конфликт, сомнения и растерянность.

Между тем, наше мировоззрение должны формировать Коран и Сунна. Аллах – это Воплощение Справедливости, Равенства, Милосердия и Свободы. То, что Он объявляет справедливым и милосердным, в действительности и есть Справедливым и Милосердным. Нельзя позволить нашему ложному пониманию этих концепций искажать нашу веру и традиции. Таким образом, мы снова возвращаемся к необходимости опираться на твердое исламское мировоззрение и систему ценностей, а это зависит от имеющихся знаний.

У кого есть время на науки о Боге?

Дисбаланс между источниками «академического» и «исламского» образования заключается в том, что средний старшеклассник проводит в школе и за уроками около 8 часов. Если у него сильная мотивация и он хочет поступить в хороший вуз, то, вероятно, к этому можно добавить еще минимум 3 часа. Это 11 часов в день. Учтем еще хобби, живое и онлайн общение с друзьями, кружки, занятия спортом, просмотр телевизора, видеоигры и останется совсем мало времени. На протяжении всего этого времени учащийся постоянно подвергается мощному интеллектуально-философскому и нравственно-этическому воздействию мира, ценности которого подчас диаметрально противоположны тому, чему учит его религия.

Для сравнения, учащийся в среднем тратит на занятия в воскресной школе 2-3 часа в неделю, а то и меньше. Это огромный дисбаланс и неправильная расстановка приоритетов. Наша община должна понимать и признавать ценность «исламского» образования и пребывания в «исламской» среде.

Распрограммирование запрограммированного

У нас наблюдается серьезный дефицит программ внеклассного образования для детей школьного возраста, особенно тех, кто целый день проводит в государственной школе. Как учил Пророк (мир ему и благословение), глубокая вера в Аллаха и любовь к Пророку должны прививаться с младых ногтей – только тогда происходит их бесповоротное усвоение, так, что они становятся неотъемлемой частью мировоззрения. К сожалению, в большинстве мечетей отсутствуют продуманные и всесторонние программы, которые позволили бы справиться с этой задачей.

Я высказываю здесь лишь некоторые первоначальные соображения. Безусловно, читатели имеют свои мысли по поводу того, как подойти к решению данной проблемы, которая не должна оставить равнодушным никого в умме.

Источник: Muslim Matters