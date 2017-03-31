Пережить развод: как вылечить разбитое сердце

Расставание может быть болезненным, но это одно из многих испытаний, которые мы встречаем в жизни

Развод – слишком неприятная и неудобная тема для широкого обсуждения, тем более что с ней связано столько стереотипов. Да, по ряду причин развод может стать тяжелым опытом, а когда в семье есть дети – он труден вдвойне.

Вы испытываете целую гамму сложных, неприятных и невыносимых эмоций. Это совершенно нормально, ведь вы расстаетесь с человеком, с которым собирались прожить остаток жизни. На вас обрушиваются десятки мыслей: Как я справлюсь одна? Смогу ли забыть бывшего мужа? Как на меня будут смотреть? Как вылечить разбитое сердце?

Тяжесть развода

Не все понимают, какой мукой может быть развод. Внешне это выглядит как неразумное и безответственное поведение двух людей, но на самом деле, большинству просто не известно, какие ужасные вещи могут происходить в паре за закрытыми дверьми, после чего ей действительно остается только разойтись.

Причин может быть множество: рукоприкладство, оскорбления, насилие. Важно понимать тяжелые последствия любых проявлений насилия. В частности, оно может нанести личности глубокий психологический ущерб. Может быть, партнер вас обманывает или оставил ислам, или вы просто больше не находите общий язык друг с другом.

Какой бы ни была причина, никогда не забывайте, что Аллах (хвала Ему) никогда вас не оставит, и именно Он всегда дарует облегчение после тягот. Абсолютно необходимо сохранять понимание того факта, что Аллах испытывает тех, кого любит, и что никогда нельзя терять надежду на Его Милость.

Расставание может быть болезненным, но это одно из многих испытаний, которые мы встречаем в жизни. Мой опыт помог мне понять кое-какие вещи о том, как пройти это испытание, и я хочу поделиться этим с вами.

1. Держитесь за намаз

Намаз – это первостепенный шаг к выздоровлению. Я сама мать, и я полностью понимаю матерей, которые не успевают вовремя совершать намаз, но в тяжелые времена суджуд просто необходим! Во время развода на вас действительно наваливаются всевозможные обязанности, особенно, если есть дети, и вас могут буквально парализовать переживания.

Это время восстановить вашу личную связь с Аллахом, попытаться освободиться от стресса, разговаривая с Ним и обращаясь к Нему за помощью. Аллах (хвала Ему) велел:

«Обратитесь за помощью к терпению и намазу. Воистину, Аллах ─ с терпеливыми» (Коран, 2:153).

2. Ищите счастье в повседневных вещах

Во время развода очень легко позволить захватить себя мрачным мыслям и забыть о благословениях, дарованных Аллахом. Это опасное состояние, которое еще больше усиливает депрессию. Поэтому, если сейчас вы ощущаете жизнь как тяжкое бремя, вспомните, что сказал Аллах народу Мусы (мир ему) во время гонений:

«Если вы будете благодарны, то Я одарю вас еще большим» (Коран, 14:7).

Задумайтесь о том, за что вы можете быть благодарны. Это может быть поддержка родных, смех детей или даже такие простые вещи, как чашка горячего кофе или тот факт, что вы проснулись этим утром и вы здоровы…

Мы забываем, что даже простые вещи – это благо. Аллах напоминает нам об этом 33 раза в суре «Ар-Рахман»:

«Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью?» (Коран, 55:13).

3. Найдите себе хобби

Найдите способ занять себя, чтобы вас не пожирали негативные эмоции.

Лично я по совету друзей начала учить Коран. Если честно, это помогло мне куда больше, чем я думала. Это не только помогло мне углубить отношения с Аллахом, хвала Ему, но и подтолкнуло к изучению коранического арабского языка.

Хвала Аллаху, словами не опишешь красоту этого процесса, то невероятное чувство спокойствия, которое тебя охватывает, то, как под воздействием слов Аллаха моментально приходит смирение и облегчение, как некоторые аяты влияют на твои поступки…

Помимо заучивания Корана я начала делать шаги к получению медицинской специальности и сейчас продолжаю ее осваивать, альхамдулиллях. Поставьте перед собой какую-то задачу, структурируйте свое время достижением какой-то реальной цели. Даже если вы будете тратить на это час-два в день, вы все равно отвлечетесь от развода с его стрессом, и это действительно будет полезным для вашего духовного и психического состояния.

4. Следите за языком

Развод с детьми на руках – не самая простая вещь в плане сохранения терпения. Как мать и как человек, имеющий страх перед Аллахом, очень важно, чтобы вы контролировали свой язык и не позволяли шайтану довести вас до потери самообладания.

Возможно, в какие-то моменты вас будет переполнять гнев, и тогда ваши слова будут как разящий меч, слова, произнесенные в гневе, трудно забыть или простить. Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Кто верит в Аллаха и в Судный День, пусть говорит благое или молчит» (Сахих Муслим).

Когда вы злитесь, вы не хотите прощать, вам больно, вы чувствуете обиду. Развод – это тяжело. Особенно если он сопровождается враждебными перепалками между супругами, но именно поэтому вам нужно особенно внимательно выбирать слова. Шайтан знает, что в это время вы уязвимы и, сами того не замечая, можете приобрести новые грехи, так как вам трудно сдерживать эмоции. Не дайте ему взять верх.

5. Просите о помощи

Поговорите с кем-нибудь, с подругой или психологом, ищите эмоциональную поддержку, чтобы внутренне принять и пережить свои эмоции. Мне посчастливилось – со мной были понимающие родные, но если вы страдали от насилия, скорее всего, без профессиональной помощи не обойтись.

Изоляция хороша на короткий период, когда вы пытаетесь разобраться с тем, что произошло, но длительное одиночество может навредить вашей религии, а это то, что нужно шайтану. Окружите себя людьми, которые напомнят об Аллахе (хвала Ему) и поддержат вас ради укрепления ваших отношений с Ним.

6. Помните, что все наладится

И вот, наконец, мы подошли к последнему, вероятно, самому важному пункту. Кто может искренне сказать «альхамдулиллях» и действительно благодарить Аллаха за то, что Он предначертал ему тяжкие испытания? Большинство из нас с трудом принимают последний столп имана – предопределение.

Сколько раз мы спрашивали себя: «Почему это случилось именно со мной? Чем я это заслужил? Если бы я смог все вернуть назад, я поступил бы по-другому!».

В этой ситуации необходимо уповать на Аллаха и не сомневаться, что Он предписывает наилучшее. Независимо от того, понимаем ли мы мудрость Его предписания для этой жизни или для ахирата – решает Он. Аллах (хвала Ему) испытывает тех, кого любит, и эти испытания предназначены для того, чтобы их укрепить и подготовить к тому, что впереди.

Когда будущая мать правоверных Рамла бинт Абу Суфьян (Умм Хабиба) с мужем переселились в Абиссинию, он оставил ислам и принял христианство. Ей пришлось выбирать: остаться с мужем или предпочесть Аллаха. Она предпочла второе. Ее муж скоро умер, она осталась одна в чужой стране и решила полностью довериться Аллаху. Хвала Аллаху, скоро Он дал ей нового мужа – им стал величайший из мужчин, живших на земле, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение).

Развод – это не конец, он не может бросить тень на женщину или унизить ее. Просто иногда отношения не складываются. Важно помнить, что всем нам предстоит умереть, а в смерти мы все одиноки. Когда вы встретите Аллаха (хвала Ему), вы будете с Ним один на один.

Невыносимо терять человека, с которым вы хотели прожить до конца дней, но что бы ни произошло, вы никогда не потеряете Аллаха. Он всегда будет с вами. Не позволяйте разводу навсегда испортить вам жизнь, воспользуйтесь этим несчастьем как стимулом, чтобы стать ближе к Аллаху, и это сделает вас сильнее, как сделало меня.

Источник: Productive Muslim