Использование религии для притеснений в отношениях

Насилие в отношениях – это не только синяки, побои и переломы. Зачастую насилие незаметно со стороны – оно касается материально-финансовой, психической и духовной сферы, и в большинстве случаев оборачивается для жертв самым серьезным и долговременным злом.

Притеснения религиозно-духовного характера заставляют жертву сомневаться в себе, своих целях и даже мировоззрении, ломают ее и оставляют невидимые шрамы – подчас на всю оставшуюся жизнь.

Что такое насилие на духовно-религиозной почве?

В отношениях, построенных на притеснениях на духовно-религиозной почве, агрессор контролирует и подавляет жертву при помощи так называемых «религиозных принципов».

Такого рода отношения в мусульманских парах были досконально изучены доктором Шарифой Альхатиб (Sharifa Alkhateeb) и представлены в ее схеме «Круг насилия в мусульманской семье» (Muslim Wheel of Domestic Violence). Доктор Альхатиб ушла из жизни, но нам остались результаты ее плодотворных исследований в области динамики отношений, построенных на насилии.

Исламский вариант цикла насилия в отношениях очень похож на традиционный цикл бытового насилия, но при этом ярко демонстрирует то, до какой степени могут извращаться религиозные принципы ради оправдания насилия над женщиной и детьми.

Признаки

Насилие с помощью религии означает обеспечение власти и контроля над жертвой под предлогом соблюдения религиозных принципов. Оно может проявляться по-разному:

Изоляция

Изоляция – типичная разновидность эмоционального давления, которое является элементом домашнего насилия не только в мусульманских семьях. Изоляция позволяет стороне-агрессору легко добиться своих целей, так как жертва не может обратиться за помощью и поддержкой в том, чтобы прекратить пагубные отношения.

Если говорить о духовно-нравственных притеснениях в мусульманской семье, то обычно они основаны на положении мужа как «защитника и попечителя» (каввам) семьи, из-за чего он утверждает, что Аллах даровал ему право распоряжаться временем жены, указывать ей, куда идти, с кем общаться, что читать и даже думать.

Как правило, в таких отношениях женщине приходится спрашивать разрешения всякий раз, когда ей нужно выйти из дома, даже если это просто поход в магазин, к врачу или к родным. Бывает, что муж отказывается признавать право жены на самостоятельность и свободу передвижения, несмотря на то, что оно прямо оговорено в брачном контракте.

Минимизация и отрицание насилия

Тот, кто считает себя хозяином в отношениях, готов сколь угодно долго притворяться, что ни о каком насилии нет и речи. При этом он всячески пытается убедить жертву, что она делает из мухи слона.

Желая свести проблему к рядовому явлению, не замечать ее, опровергнуть свою склонность к насилию, агрессор может привлечь к участию детей, вынудить их лгать, отрицать факт притеснений или называть их «дисциплиной», в то время как в семье постоянно происходит насилие.

Обвинение жертвы

Зачастую агрессор склонен винить во всем жертву. Он утверждает, что она сама стала причиной насилия, спровоцировала его своим поведением. Из-за этого у жертвы могут возникнуть сомнения в своих действиях и намерениях. Со временем она начинает верить, что сама виновата в насилии, поэтому изо всех сил пытается измениться, чтобы соответствовать требованиям агрессора, подстроиться под них словами, действиями, мыслями, чувствами с риском потерять себя.

Сознательное искажение ислама

В отношениях, строящихся на притеснениях духовно-религиозного характера, жертву убеждают в том, что говорить о насилии – значит, нарушать возложенную на мусульманскую жену обязанность соблюдать неприкосновенность частной жизни мужа.

Он и те, кто на его стороне, утверждают, что если жена расскажет о насилии, Аллах проклянет ее за непослушание. Это полностью ошибочная трактовка исламского принципа «покрывать грехи ближнего». К сожалению, религию довольно часто используют для оправдания домашнего насилия, и нельзя отмахиваться от этого факта.

Между тем, ислам не только разрешает говорить о притеснениях и насилии, но и поощряет это делать.

В суре «Ан-Ниса» Аллах говорит, что «не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, с кем поступили несправедливо» (Коран, 4:148).

Таким образом, это значит, что ислам целиком на стороне жертвы, жалующейся на насилие, независимо от того, что «хозяева положения» предпочли бы хранить свои преступления в тайне.

Говорить вслух о притеснениях и насилии абсолютно необходимо для сохранения здоровья общины и удержания ее на прямом пути.

Критически важно, чтобы жертвы насилия высказывались и делились тем, что с ними происходит или происходило, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. Делясь опытом, жертвы помогают друг другу учиться выживать и исцеляться, а также получают возможность обрести помощь и поддержку в том, чтобы двигаться дальше.

Манипуляция детьми

Иногда агрессор покрывает свои действия, манипулируя детьми. Он может угрожать выкрасть детей или отправить их за границу, в какую-нибудь исламскую страну.

Агрессор может угрожать устроить брак ребенка против его воли или обратиться в шариатский суд, чтобы добиться опеки над ребенком.

Использование агрессором детей как заложников в своих играх – это сильнодействующая тактика, заставляющая жертв семейного насилия терпеть его против воли.

Религиозные авторитеты как средство запугивания

В некоторых случаях агрессоры опираются в своих действиях на местных имамов и религиозных деятелей. Иногда призывают на помощь «экспертов», чтобы они склонили жертву к покорности и убедили ничего не менять в отношениях.

Притеснения духовно-религиозного плана могут принимать самые разные обличья. Подробнее о них можно узнать, ознакомившись с работой доктора Шарифы Альхатиб о круге насилия в мусульманской семье.

Влияние духовно-нравственных притеснений на отношения

Человек, подвергающийся притеснениям на духовно-религиозной почве, чувствует себя одиноким, изолированным, испытывает неуверенность в своей самооценке, близких друзьях и даже отношениях с Творцом.

Отношение к Аллаху и исламу

Отношения в семье, характеризующиеся как притеснения на духовно-религиозной почве, строятся на тактике контроля, опирающегося на ошибочные и извращенные толкования религии, позволяющие агрессору добиваться своих целей.

Порой агрессор идет дальше, он подключает членов общины к тому, чтобы они вольно или невольно содействовали насилию, это заставляет жертву сомневаться не только в своих семейных отношениях, но в исламе в целом.

Опыт нашего общения с женщинами, ставшими жертвами насилия в семье, особенно обращенными в ислам, показывает, что многие из них были разочарованы тем, что приняли ислам – виной тому именно их опыт пережитого насилия.

Невероятно трудно разобраться в агрессивном поведении, цикле насилия, и тем более исцелиться, когда чувствуешь при этом, что вся община закрывает глаза и даже поддерживает направленное против тебя насилие.

Если на том или ином этапе отношений имело место насилие на религиозной почве, то жертве требуется очень много времени на переоценку религиозных принципов, восстановление своей веры и преодоление негативных представлений об исламе, возникших в процессе таких отношений.

Влияние на отношения вне семьи

Имеющее место насилие на религиозной почве может повредить отношениям с родственниками, друзьями, сотрудниками, общиной в целом.

Человек, являющийся жертвой манипуляций с использованием религии, может ошибочно считать необходимым порвать отношения с семьей и друзьями. Бывает, что жертва чувствует себя неудобно при общении с коллегами по учебе, работе, знакомыми, потому что она испытывает стыд, неловкость, осуждает себя.

Этот отход от друзей, союзников, общины приводит к тому, что жертва лишается поддержки, а те, кто могли бы помочь, не понимают, что с ней на самом деле происходит. Со временем жертва привыкает скрывать свою беду, уходит в себя, прячется дома, откалывается от общины.

Как помочь

Жизненно важно, чтобы мусульмане могли признать факты духовного насилия в своей семье и умели заметить его в других семьях. Его труднее заметить, чем физическое насилие, оскорбления словом или финансовые притеснения, но необходимо знать, что обычно оно сопутствует другим формам контролирующего поведения.

Будьте открыты для жертв насилия в семье, сами заговаривайте на эту тему, сделайте так, чтобы окружающие знали о вашей готовности выслушать – не исключено, что вы будете удивлены тем, кто к вам обратился.

Прочтите истории бывших жертв домашнего насилия, узнайте, каково это – жить в таких отношениях. Также предлагаем читателю ознакомиться с моделями контролирующего поведения, чтобы быстрее его узнавать и помогать тем, кто в этом нуждается.

Лучший способ помочь жертвам домашнего насилия – понять, через что они проходят, и предложить помощь с тем, чтобы они изменили свою жизнь и отношения. На решение проблемы притеснений и насилия в мусульманской семье требуется много времени, и для борьбы с ней знания – лучшее оружие.

Источник: About Islam