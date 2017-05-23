Поразительный секрет счастливого брака

Маджид Махмуд (Majed Mahmoud)

Авторы исследования, напечатанного в издании Personal Relationships (Межличностные отношения), утверждают, что небольшие проявления благодарности между супругами – ключ к улучшению брака. Впрочем, к выводу о существенной роли благодарности в браке приходят многие.

Так, ученые из института Готтманов, известного исследованиями по стабильности брачных отношений и прогнозированию разводов, обнаружили, что ведущим критерием успешного брака является степень взаимной благодарности, выражаемой супругами.

Каково истинное значение благодарности (шукр)?

С точки зрения арабского языка благодарность это нечто видимое. Поясним. Арабы могут сказать «верблюд благодарен», это значит, что животное хорошо питается, а значит, растет и набирает в весе – и это видимый результат его питания.

По сути, шукр – это внешняя реакция на оказанное благодеяние.

Правильная демонстрация благодарности имеет три аспекта и истинное выражение благодарности заключается в совокупном проявлении всех трех:

– Внутреннего (наличие чувства, ощущения и уверенности в полученном благодеянии). Иными словами, тот, кто не принимает благодеяние как должное, испытывает внутреннюю благодарность.

– Словесного (выражение признательности словами).

– Физического (физическое выражение признательности с использованием оказанного благодеяния ради удовольствия благодетеля).

Истинным Благодетелем и Подателем всех благ является Аллах, но помните, что Свои блага Он часто дарует через Свои творения. Не случайно Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Кто не благодарен людям, не благодарен и Аллаху» (Тирмизи).

А теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из трех аспектов благодарности.

1. Внутреннее ощущение благодарности

Воспринимаете ли вы супругу/супруга как благо? Замечаете ли все то хорошее, что старается вам дать вторая половина?

Необходимо понимать, что уверенность в том, что вам ниспослано особое благо – это первый шаг к выражению подлинной благодарности. Без нее не будут убедительными никакие словесные и физические проявления признательности.

Но как обрести уверенность в том, что человек, живущий рядом с вами – это великий дар?

Вспомним, как Аллах учит нас быть благодарными Ему. Он говорит в Коране:

«Помните о милости Аллаха к вам…» (Коран, 5:7).

Подумайте обо всем хорошем, что сделал для вас этот человек, т.е. супруга/супруг. Осознайте, сколько хорошего он/она по воле Аллаха принесли в вашу жизнь.

Хотелось бы сразу оговориться: вы прекрасно знаете, что хорошего вам дал и дает этот человек и чем именно он пожертвовал. Здесь мы приводим несколько общих примеров, применимых к большинству супружеских пар, а вы сами проанализируйте свои отношения и подумайте, за что именно вам благодарить спутницу/спутника жизни.

Аллах описывает отношения мужа и жены как некое чудо, о котором нам следует задуматься:

«Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (Коран, 30:21).

Да, дорогие братья и сестры. Подумайте об этом…

Ваш жена/муж знает вас как никто другой, с хорошей и с плохой стороны. Согласно коранической метафоре, брак подобен одеянию:

«Ваши жены – одеяние для вас, а вы – одеяние для них» (Коран, 2:187).

Брат, задумайся, сколько хорошего сделала твоя жена для тебя, твоих детей и семьи, долгие месяцы ее беременности, и, возможно, не одной! В большинстве семей, как, вероятно, и в твоей, именно жена следит за домом, готовит, убирает, занимается с детьми. Ты действительно это ценишь?

У жены конечно есть недостатки, но они есть и у тебя, и у нее есть действительно хорошие качества. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Верующий не должен ненавидеть верующую, ибо если не понравится ему какая-либо из черт ее характера, то он останется доволен другой» (Муслим).

Братья и сестры, помните, что супруга/супруг – это чистейший источник удовлетворения сексуального желания, ибо он дозволен и угоден Творцу, тогда как прочие греховны. Да наставит Аллах и да простит тех, кто к ним обращается.

Дорогая сестра, вспомни, сколько тратит твой муж, чтобы обеспечить тебя и ваших детей. Вспомни, что он, возможно, помогает тебе по дому или встает ночью к плачущему ребенку.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Аллах не посмотрит (с милосердием) на ту женщину, которая не благодарит своего мужа, хотя она зависит от него» (Албани).

Братья и сестры, очень важно, чтобы вы задумались над тем хорошим, что делают для вас жены и мужья, и прониклись чувством того, что они для вас – великий дар.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение), самый лучший из мужей, был благодарен жене и вспоминал ее благодеяния даже после ее смерти. В сборнике хадисов имама Ахмада приводится хадис о том, что Посланник Аллаха часто вспоминал свою покойную жену Хадиджу (да будет доволен ею Аллах) однажды он сказал:

«Клянусь Аллахом, не заменил Он мне ее (Хадиджу) другой женой, которая была бы лучше нее: она уверовала, когда другие не веровали; верила мне, когда другие считали меня лжецом; обеспечивала меня из своего имущества, когда остальные лишили меня его (имущества); и Аллах наделил меня детьми от неё, а не от других женщин».

Старайтесь всегда помнить о благе, доставляемом вам супругой/супругом, особенно в сложные моменты ваших отношений.

2. Выражайте благодарность словами: Спасибо! Да воздаст тебе Аллах благом!

Американский писатель Уильям Артур Уорд сказал:

«Чувствовать благодарность и не выражать ее – все равно, что упаковать подарок и не подарить».

Когда в последний раз вы посылали супруге/супругу SMS со словами любви и благодарности за поддержку и просто за то, что она/он есть в вашей жизни? Когда в последний раз вы внезапно обнимали ее/его, говоря: «Какое счастье, что ты у меня есть!».

И пожалуйста, не надо думать, что в словах нет никакой необходимости, мол, жена/муж и так знает о том, что вы ее/его любите и цените. Слова необходимы.

Передают со слов Анаса (да будет доволен им Аллах), что как-то раз, когда в обществе Пророка (мир ему и благословение) находился один человек, а мимо него прошёл другой, он сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, я люблю этого (человека)». Пророк спросил его: «А сказал ли ты об этом ему?» Он ответил: «Нет». Пророк сказал: «Так скажи ему!» – и этот человек догнал его и сказал: «Поистине, я люблю тебя ради Аллаха, хвала Ему!» – На что тот ответил ему так: «Да полюбит тебя Аллах, хвала Ему, ради Которого ты полюбил меня!» (Абу Дауд).

Если Пророк велел своим сподвижникам сообщать друг другу о взаимной любви, то разве это не должно быть обычаем в вашей семье?

Пророк не просто давал понять своей жене Аише, что любит ее (да будет доволен ею Аллах), но и не стеснялся говорить об этом, если его спрашивали.

Однажды сахаб по имени Амр ибн аль-Ас (да будет доволен им Аллах) спросил Пророка Мухаммада: «Кого ты любишь больше всего?» Пророк ответил: «Аишу». «Я говорю о мужчине», уточнил тот. Пророк ответил: «Ее отца» (Бухари).

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) еще сказал:

«Если тот, кому сделали добро, скажет сделавшему его: “ДжазакаЛлаху хайран” (Пусть Аллах воздаст тебе благом), то он выразит благодарность наилучшим образом» (Тирмизи).

Остается только недоумевать, почему мы говорим «Спасибо» или «ДжазакаЛлаху хайран», в основном, чужим людям, либо друзьям и знакомым, но почти никогда – близким родственникам.

Итак, никогда не забывайте выражать свою благодарность прекрасными словами. Если жена/муж удивятся и начнут спрашивать, что значит эта неожиданная SMS со словами любви или смайликом, значит, вы действительно не балуете ее/его проявлениями внимания. Впрочем, никогда не поздно начать это делать. Если же вы никак не привыкните говорить супруге/супругу о своей благодарности, можем посоветовать добавлять это прямо в список дел, пусть в вашем ежедневнике появится строка вроде «Сказать спасибо …(впишите имя жены/мужа)». Или даже воспользуйтесь напоминанием в телефоне, поставленном, например, на время, когда вы возвращаетесь домой. Увидев на экране напоминание, вы должны знать, что сказать – пусть ваши слова будут приятными и неожиданными. Продолжайте пользоваться напоминанием до тех пор, пока слова благодарности не войдут у вас в привычку.

3. Воплощайте благодарность в поступках – высшая степень благодарности

Предположим, мужчина говорит жене: «Я тебя люблю» и слышит в ответ: «Это неправда». «Почему?» – удивляется он. «Потому что, я этого не вижу», – отвечает она. «Ты хочешь, чтобы я написал это на плакате, чтобы ты увидела?» – саркастически спрашивает он. «Нет, этого не видно по твоим поступкам», – объясняет она.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Вознаграждайте того, кто сделает вам добро, а если вы не найдете того, чем можно будет вознаградить его, то обращайтесь к Аллаху с мольбами за такого человека, пока не увидите, что вы уже отблагодарили его» (Абу Дауд).

Стремитесь ответить добром на добро, которое делает вам жена/муж. Например, жена приготовила обед? Теперь приготовьте вы. Вы и кухня несовместимы? Тогда пригласите жену в ее (а не ваш!) любимый ресторан. Несомненно, вы без труда и сами найдете массу способов предметного выражения благодарности, подходящих именно вашей супружеской паре. Да хотя бы просто упомяните жену/мужа в молитве!

Высшая степень благодарности – использовать благодеяние во благо самому благодетелю. Аллах сказал о семействе Дауда:

«О род Давуда (Давида)! Трудитесь в знак благодарности. Но среди Моих рабов мало благодарных» (Коран, 34:13).

Лучший способ отблагодарить жену/мужа за сделанный вам подарок – использовать его для ее/его удовольствия.

Однажды на одной из моих лекций произошел такой случай. Когда я заговорил о благодарности между супругами, то один пожилой мужчина заметно разволновался, у него даже выступили слезы. Чем больше я говорил, тем больше он плакал. В конце лекции этот мужчина подошел ко мне и начал благодарить за то, что с моей помощью он узнал о точке зрения ислама и современных ученых на важность благодарности в супружеской паре.

На следующий день он снова пришел на мои занятия и попросил поговорить с глазу на глаз. Оказывается, они с женой уже три месяца не общаются, спят отдельно, почти не разговаривают, а любое общение заканчивается у них ссорой в присутствии детей. Он уже решился на развод. Но вчера, услышав о благодарности, он понял, что был неблагодарным мужем и видел только недостатки жены, а прекрасные качества не замечал, как не замечал и то, сколько хорошего и полезного она делает для семьи. Поэтому вчера вечером он подошел к жене, извинился за то, что был неблагодарным, рассказал все, что узнал о благодарности, и начал ее благодарить, вспоминая все хорошее, что она делала и делает, заботясь о нем и детях. Жену растрогали его слова, она извинила его и сказала, что жалеет о своих недостатках. У них была великолепная ночь – впервые после трех месяцев отчуждения. На следующий день они проснулись с ощущением счастья и надежды. Он смотрел на жену новыми глазами, обратил внимание, какая она красивая, наблюдал, как искусно она готовит завтрак для семьи. В ответ на его рассказ я не мог удержаться, чтобы от всей души не обнять его и не поблагодарить за то, что он поделился этой прекрасной новостью, и сказать, что я очень рад за него и его семью. Он не сдержал слез и сказал, что жена и дети тоже хотят прийти на мои лекции о благодарности. Вскоре он действительно познакомил меня со своей семьей, и они сказали, что услышанное придало их жизни новый смысл.

Моя любимая часть истории: через несколько недель он позвонил и сказал, что после моих лекций его семья стала намного крепче, и какое счастье, что все они узнали о значении благодарности. Молю Аллаха о том, чтобы Он укрепил его семью и вселил в сердца всех нас чувство благодарности к людям, особенно к нашим женам или мужьям.

Источник: Muslim Matters