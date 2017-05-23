Поразительный секрет счастливого брака
Маджид Махмуд (Majed Mahmoud)
Авторы исследования, напечатанного в издании Personal Relationships (Межличностные отношения), утверждают, что небольшие проявления благодарности между супругами – ключ к улучшению брака. Впрочем, к выводу о существенной роли благодарности в браке приходят многие.
Так, ученые из института Готтманов, известного исследованиями по стабильности брачных отношений и прогнозированию разводов, обнаружили, что ведущим критерием успешного брака является степень взаимной благодарности, выражаемой супругами.
Каково истинное значение благодарности (шукр)?
С точки зрения арабского языка благодарность это нечто видимое. Поясним. Арабы могут сказать «верблюд благодарен», это значит, что животное хорошо питается, а значит, растет и набирает в весе – и это видимый результат его питания.
По сути, шукр – это внешняя реакция на оказанное благодеяние.
Правильная демонстрация благодарности имеет три аспекта и истинное выражение благодарности заключается в совокупном проявлении всех трех:
- – Внутреннего (наличие чувства, ощущения и уверенности в полученном благодеянии). Иными словами, тот, кто не принимает благодеяние как должное, испытывает внутреннюю благодарность.
- – Словесного (выражение признательности словами).
- – Физического (физическое выражение признательности с использованием оказанного благодеяния ради удовольствия благодетеля).
Истинным Благодетелем и Подателем всех благ является Аллах, но помните, что Свои блага Он часто дарует через Свои творения. Не случайно Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:
«Кто не благодарен людям, не благодарен и Аллаху» (Тирмизи).
А теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из трех аспектов благодарности.
1. Внутреннее ощущение благодарности
Воспринимаете ли вы супругу/супруга как благо? Замечаете ли все то хорошее, что старается вам дать вторая половина?
Необходимо понимать, что уверенность в том, что вам ниспослано особое благо – это первый шаг к выражению подлинной благодарности. Без нее не будут убедительными никакие словесные и физические проявления признательности.
Но как обрести уверенность в том, что человек, живущий рядом с вами – это великий дар?
Вспомним, как Аллах учит нас быть благодарными Ему. Он говорит в Коране:
«Помните о милости Аллаха к вам…» (Коран, 5:7).
Подумайте обо всем хорошем, что сделал для вас этот человек, т.е. супруга/супруг. Осознайте, сколько хорошего он/она по воле Аллаха принесли в вашу жизнь.
Хотелось бы сразу оговориться: вы прекрасно знаете, что хорошего вам дал и дает этот человек и чем именно он пожертвовал. Здесь мы приводим несколько общих примеров, применимых к большинству супружеских пар, а вы сами проанализируйте свои отношения и подумайте, за что именно вам благодарить спутницу/спутника жизни.
Аллах описывает отношения мужа и жены как некое чудо, о котором нам следует задуматься:
«Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих» (Коран, 30:21).
Да, дорогие братья и сестры. Подумайте об этом…
Ваш жена/муж знает вас как никто другой, с хорошей и с плохой стороны. Согласно коранической метафоре, брак подобен одеянию:
«Ваши жены – одеяние для вас, а вы – одеяние для них» (Коран, 2:187).
Брат, задумайся, сколько хорошего сделала твоя жена для тебя, твоих детей и семьи, долгие месяцы ее беременности, и, возможно, не одной! В большинстве семей, как, вероятно, и в твоей, именно жена следит за домом, готовит, убирает, занимается с детьми. Ты действительно это ценишь?
У жены конечно есть недостатки, но они есть и у тебя, и у нее есть действительно хорошие качества. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:
«Верующий не должен ненавидеть верующую, ибо если не понравится ему какая-либо из черт ее характера, то он останется доволен другой» (Муслим).
Братья и сестры, помните, что супруга/супруг – это чистейший источник удовлетворения сексуального желания, ибо он дозволен и угоден Творцу, тогда как прочие греховны. Да наставит Аллах и да простит тех, кто к ним обращается.
Дорогая сестра, вспомни, сколько тратит твой муж, чтобы обеспечить тебя и ваших детей. Вспомни, что он, возможно, помогает тебе по дому или встает ночью к плачущему ребенку.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:
«Аллах не посмотрит (с милосердием) на ту женщину, которая не благодарит своего мужа, хотя она зависит от него» (Албани).
Братья и сестры, очень важно, чтобы вы задумались над тем хорошим, что делают для вас жены и мужья, и прониклись чувством того, что они для вас – великий дар.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение), самый лучший из мужей, был благодарен жене и вспоминал ее благодеяния даже после ее смерти. В сборнике хадисов имама Ахмада приводится хадис о том, что Посланник Аллаха часто вспоминал свою покойную жену Хадиджу (да будет доволен ею Аллах) однажды он сказал:
«Клянусь Аллахом, не заменил Он мне ее (Хадиджу) другой женой, которая была бы лучше нее: она уверовала, когда другие не веровали; верила мне, когда другие считали меня лжецом; обеспечивала меня из своего имущества, когда остальные лишили меня его (имущества); и Аллах наделил меня детьми от неё, а не от других женщин».
Старайтесь всегда помнить о благе, доставляемом вам супругой/супругом, особенно в сложные моменты ваших отношений.
2. Выражайте благодарность словами: Спасибо! Да воздаст тебе Аллах благом!
Американский писатель Уильям Артур Уорд сказал:
«Чувствовать благодарность и не выражать ее – все равно, что упаковать подарок и не подарить».
Когда в последний раз вы посылали супруге/супругу SMS со словами любви и благодарности за поддержку и просто за то, что она/он есть в вашей жизни? Когда в последний раз вы внезапно обнимали ее/его, говоря: «Какое счастье, что ты у меня есть!».
И пожалуйста, не надо думать, что в словах нет никакой необходимости, мол, жена/муж и так знает о том, что вы ее/его любите и цените. Слова необходимы.
Передают со слов Анаса (да будет доволен им Аллах), что как-то раз, когда в обществе Пророка (мир ему и благословение) находился один человек, а мимо него прошёл другой, он сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, я люблю этого (человека)». Пророк спросил его: «А сказал ли ты об этом ему?» Он ответил: «Нет». Пророк сказал: «Так скажи ему!» – и этот человек догнал его и сказал: «Поистине, я люблю тебя ради Аллаха, хвала Ему!» – На что тот ответил ему так: «Да полюбит тебя Аллах, хвала Ему, ради Которого ты полюбил меня!» (Абу Дауд).
Если Пророк велел своим сподвижникам сообщать друг другу о взаимной любви, то разве это не должно быть обычаем в вашей семье?
Пророк не просто давал понять своей жене Аише, что любит ее (да будет доволен ею Аллах), но и не стеснялся говорить об этом, если его спрашивали.
Однажды сахаб по имени Амр ибн аль-Ас (да будет доволен им Аллах) спросил Пророка Мухаммада: «Кого ты любишь больше всего?» Пророк ответил: «Аишу». «Я говорю о мужчине», уточнил тот. Пророк ответил: «Ее отца» (Бухари).
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) еще сказал:
«Если тот, кому сделали добро, скажет сделавшему его: “ДжазакаЛлаху хайран” (Пусть Аллах воздаст тебе благом), то он выразит благодарность наилучшим образом» (Тирмизи).
Остается только недоумевать, почему мы говорим «Спасибо» или «ДжазакаЛлаху хайран», в основном, чужим людям, либо друзьям и знакомым, но почти никогда – близким родственникам.
Итак, никогда не забывайте выражать свою благодарность прекрасными словами. Если жена/муж удивятся и начнут спрашивать, что значит эта неожиданная SMS со словами любви или смайликом, значит, вы действительно не балуете ее/его проявлениями внимания. Впрочем, никогда не поздно начать это делать. Если же вы никак не привыкните говорить супруге/супругу о своей благодарности, можем посоветовать добавлять это прямо в список дел, пусть в вашем ежедневнике появится строка вроде «Сказать спасибо …(впишите имя жены/мужа)». Или даже воспользуйтесь напоминанием в телефоне, поставленном, например, на время, когда вы возвращаетесь домой. Увидев на экране напоминание, вы должны знать, что сказать – пусть ваши слова будут приятными и неожиданными. Продолжайте пользоваться напоминанием до тех пор, пока слова благодарности не войдут у вас в привычку.
3. Воплощайте благодарность в поступках – высшая степень благодарности
Предположим, мужчина говорит жене: «Я тебя люблю» и слышит в ответ: «Это неправда». «Почему?» – удивляется он. «Потому что, я этого не вижу», – отвечает она. «Ты хочешь, чтобы я написал это на плакате, чтобы ты увидела?» – саркастически спрашивает он. «Нет, этого не видно по твоим поступкам», – объясняет она.
Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:
«Вознаграждайте того, кто сделает вам добро, а если вы не найдете того, чем можно будет вознаградить его, то обращайтесь к Аллаху с мольбами за такого человека, пока не увидите, что вы уже отблагодарили его» (Абу Дауд).
Стремитесь ответить добром на добро, которое делает вам жена/муж. Например, жена приготовила обед? Теперь приготовьте вы. Вы и кухня несовместимы? Тогда пригласите жену в ее (а не ваш!) любимый ресторан. Несомненно, вы без труда и сами найдете массу способов предметного выражения благодарности, подходящих именно вашей супружеской паре. Да хотя бы просто упомяните жену/мужа в молитве!
Высшая степень благодарности – использовать благодеяние во благо самому благодетелю. Аллах сказал о семействе Дауда:
«О род Давуда (Давида)! Трудитесь в знак благодарности. Но среди Моих рабов мало благодарных» (Коран, 34:13).
Лучший способ отблагодарить жену/мужа за сделанный вам подарок – использовать его для ее/его удовольствия.
Однажды на одной из моих лекций произошел такой случай. Когда я заговорил о благодарности между супругами, то один пожилой мужчина заметно разволновался, у него даже выступили слезы. Чем больше я говорил, тем больше он плакал. В конце лекции этот мужчина подошел ко мне и начал благодарить за то, что с моей помощью он узнал о точке зрения ислама и современных ученых на важность благодарности в супружеской паре.
На следующий день он снова пришел на мои занятия и попросил поговорить с глазу на глаз. Оказывается, они с женой уже три месяца не общаются, спят отдельно, почти не разговаривают, а любое общение заканчивается у них ссорой в присутствии детей. Он уже решился на развод. Но вчера, услышав о благодарности, он понял, что был неблагодарным мужем и видел только недостатки жены, а прекрасные качества не замечал, как не замечал и то, сколько хорошего и полезного она делает для семьи. Поэтому вчера вечером он подошел к жене, извинился за то, что был неблагодарным, рассказал все, что узнал о благодарности, и начал ее благодарить, вспоминая все хорошее, что она делала и делает, заботясь о нем и детях. Жену растрогали его слова, она извинила его и сказала, что жалеет о своих недостатках. У них была великолепная ночь – впервые после трех месяцев отчуждения. На следующий день они проснулись с ощущением счастья и надежды. Он смотрел на жену новыми глазами, обратил внимание, какая она красивая, наблюдал, как искусно она готовит завтрак для семьи. В ответ на его рассказ я не мог удержаться, чтобы от всей души не обнять его и не поблагодарить за то, что он поделился этой прекрасной новостью, и сказать, что я очень рад за него и его семью. Он не сдержал слез и сказал, что жена и дети тоже хотят прийти на мои лекции о благодарности. Вскоре он действительно познакомил меня со своей семьей, и они сказали, что услышанное придало их жизни новый смысл.
Моя любимая часть истории: через несколько недель он позвонил и сказал, что после моих лекций его семья стала намного крепче, и какое счастье, что все они узнали о значении благодарности. Молю Аллаха о том, чтобы Он укрепил его семью и вселил в сердца всех нас чувство благодарности к людям, особенно к нашим женам или мужьям.
Источник: Muslim Matters