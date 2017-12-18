Счастье в браке – дело случая?

Будет ли наш брак раем или адом, зависит от нас.

Однако многие люди, особенно с опытом проблемного брака, обычно настроены пессимистично и склонны обвинять – в дурном характере, неправильном поведении и т.п. – всех и каждого, кроме самих себя.

Некоторые смотрят на брак как фаталисты и утверждают, что счастье в браке – это дело случая. Так ли это? И вообще, можно ли жить с такой позицией? И не значит ли она просто нежелание брать на себя ответственность за свои действия?

Но что еще важнее, что таким отношением мы идем наперекор заповедям Аллаха и обвиняем Его в удручающих результатах наших собственных действий и ошибок.

Любовь, милосердие, успокоение

Аллах напоминает нам в Коране:

«Среди Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом — знамения для людей размышляющих» (Коран, 30:21).

Кроме того, Он сказал:

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами» (Коран, 4:1).

Хотя ислам не пренебрегает материальной стороной брака, считая ее залогом прочности семьи, этого мало, если в паре нет любви, сострадания, понимания, сотрудничества, терпения и милосердия.

Кроме того, следует упомянуть, что при всем внешнем благочестии мужа или жены, при всем их прилежании в соблюдении ритуалов, если они не знают определенных правил супружеской жизни, им рано или поздно предстоит встретить проблемы в отношениях.

Еще хуже, когда люди, столкнувшись в семейной жизни со сложностями и непониманием, не только преступают священные законы брака, но и отказываются от мало-мальски приличного и культурного поведения.

К сожалению, очень часто семейные скандалы через какое-то время перерастают в насилие. Необходимо помнить, что споры и разногласия свойственны человеческой природе, тогда как насилие в семье имеет дьявольское происхождение и должно быть глубоко отвратительно для верующего человека.

Рецепт счастливого брака

Известные брачные консультанты и авторы бестселлера «Благословенный брак: практический исламский гид» (Blissful Marriage: A Practical Islamic Guide) Рида Бешир (Rida Beshir) и Экрам Бешир (Ekram Beshir) пишут, что «существуют проверенные рецепты успешного брака», которые они обозначили ключевыми словами и разбили на три категории. В первой собраны обязательные условия состоявшегося брака, во второй – те, что являются «волшебным ключиком» к взаимопониманию, в третьей – те, что делают брак еще более наполненным и гармоничным:

(1) Самоотдача, предупредительность, общение, забота, довольство, вклад, компромисс;

(2) Чувствительность, искренность, безопасность, поддержка, удовлетворение, совместная ответственность, сексуальное вознаграждение;

(3) Адаптация, приспособление, благодарность, предвкушение, принятие.

Брак – это божественное установление, высоко чтимое в исламе. Те, кто подрывает этот благородный и священный институт, на самом деле идут против Заповедей Аллаха и обесценивают свое человеческое достоинство.

Мир и счастье в семейных отношениях зависят от нашей осознанности и поведения, отвечающего правилам и требованиям семейной жизни.

Давайте не забывать, что счастье в браке – это не подарок судьбы, не то, что достается по умолчанию, и нужно трудиться, чтобы его получить.

Источник: About Islam