Призыв к Исламу в XXI веке – уроки Пророка (мир ему)

В своей последней проповеди Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«Все те, кто слушает меня, должны передать мои слова другим, а те – следующим; и может быть, что последние поймут мои слова лучше, чем те, кто слушает меня теперь…»

Отсюда ясно, что обязанность передачи послания Аллаха (хвала Ему) от Пророка (мир ему и благословение) возложена на всю умму.

Несомненно, лучшим в мире даи был Посланник Аллаха. Поэтому понятно: чтобы вести исламский призыв в современном мире, необходимо как можно внимательнее изучить методы проповеди нашего любимого Пророка (мир ему и благословение) и сформулировать основные шаги в деле распространения слова Аллаха.

Да’уа и даи

Арабское слово «да’уа» происходит от корня «да'аа» со значением «звать», «приглашать». В толковом словаре арабского языка дано следующее определение:

«звать, призывать, требовать, просить кого-либо, особенно вежливо, устно или письменно, что-либо сделать, взывать, обращаться к кому-либо, приглашать».

Таким образом, человек, в одиночку или в группе призывающий людей к слову Аллаха, называется «даи».

Отсюда приходим к выводу, что да’уа – это призыв людей к исламу, донесение до них истинной цели в жизни и т.п., а человек, выполняющий эту задачу – даи.

Жизнь Пророка в Мекке

Послание, которое Пророк (мир ему и благословение) принес в Мекку, полностью противоречило принципам идолопоклонничества, которым в те времена следовали жители Мекки. В Мекке находилась Кааба, и мекканцы очень этим гордились и как попечители Каабы пользовались почтением и уважением.

Итак, послание Пророка было полностью отличным от верований мекканцев, поэтому он начал свою миссию втайне. Сначала он призвал к исламу своих близких. Этот период «доверительного да’уа» продлился три года. В это время любые исламские обычаи, даже приветствие мира, соблюдались втайне. И только через три года Пророк (мир ему и благословение) провозгласил откровение Аллаха открыто и публично.

За малым исключением мекканцы встретили его враждебно. На этих первых этапах ислам принимали, в основном, малоимущие и незащищенные люди, которым не на кого было опереться, а неверующие жители города собирались в группы, которые по-разному издевались над последователями новой религии.

Преследования достигли таких пределов, что мусульманам пришлось уезжать в Абиссинию. Вскоре после этого оставшиеся мусульмане подверглись бойкоту мекканского общества. Для них это был период тяжких испытаний, в это время они претерпели много бед.

В довершение всех несчастий, год ознаменовался для мусульман смертью Абу Талиба и жены Пророка Хадиджи (да будет доволен ею Аллах). После смерти Абу Талиба мекканцы договорились или убить Пророка, или посадить его в тюрьму. Но несмотря на все это, Пророк (мир ему и благословение) продолжал попытки передать послание Аллаха людям. Он даже переселился в Таиф, но везде его отвергали. Именно тогда Аллах открыл для Пророка (мир ему и благословение) и его сподвижников врата Медины.

Как испытания повлияли на да’уа Пророка

1. Пророк начал свой призыв с обращения к родным и близким. Это было очень непросто, так как ему пришлось обратиться к дяде и тете, которые исповедовали религию, полностью противоположную религии, ниспосланной Аллахом, но Пророк (мир ему и благословение) продолжал надеяться и не уставал повторять свой призыв. Таким образом, не отрицая необходимость да’уа для каждого из нас, необходимо подчеркнуть, что начинать следует с самых близких людей.

2. Пророку (мир ему и благословение) и его сподвижникам было очень сложно терпеть, когда мекканцы их обижали. Тем не менее, сильная вера и искреннее упование на Аллаха помогли им выстоять. Когда бы не совершался призыв, он должен влиять на людей так, чтобы они обретали благодаря ему духовную силу и выходили из тьмы невежества к свету.

3. Когда Пророк (мир ему и благословение) встретил в Таифе отказ принять ислам, ему было очень тяжело, но он продолжал приглашать другие племена во время хаджа. Отсюда ясно, что да’уа не нужно ограничивать какими-то рамками, его следует совершать везде, где собираются люди. Кроме того, не следует прекращать да’уа даже тогда, когда сердца людей остаются глухи, так как в действительности изменяет, обращает сердца людей только Аллах.

4. Отдельную трудность для Пророка (мир ему и благословение) представляла собой подготовка мусульман к первому бою – битве при Бадре. На тот момент мусульман было очень мало, и война с мекканцами была для них огромным испытанием. Но вера мусульман была настолько крепка, настолько беспрекословно уповали они на Аллаха и так беззаветно любили Его и Его Посланника, что были готовы ко всему. Благодаря их сильной вере Аллах даровал им победу. Итак, у мусульман была искренняя вера, а Пророк (мир ему и благословение)был истинным предводителем. Таким образом, и призыв к исламу должен быть искренним, чтобы Аллах (хвала Ему) позволил сердцам людей принять руководство.

Качества даи

Знания. Прежде чем делиться знаниями с другими, необходимо самому их приобрести, иначе пробелы в знаниях будут слабым местом даи, и, безусловно, это помешает да’уа. Кроме того, Аллах учит в Коране:

«Скажи: "Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению» (Коран, 12:108).

Передано также, что Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Когда не останется ни одного ученого, люди будут избирать себе в предводители невежественных людей… и так они собьются с пути» (Бухари).

Терпение. Даи должен быть терпеливым и спокойным. Ведь Аллах в Коране говорит:

«Мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения» (Коран, 32:24).

Мудрость. Даи должен достаточно хорошо владеть навыком позитивного восприятия вещей, понимать и чувствовать ситуацию. Аллах говорит:

«Призывай на путь Господа мудростью» (Коран, 16:125).

Мягкость. Мягкость и вежливость призыва привлекает людей к посланию, настраивает на спокойное восприятие информации, и наоборот, категоричность и резкость отталкивают, раздражают слушателей. Поэтому даи следует вести речь мягко. Аллах говорит в Коране:

«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя» (Коран, 3:159).

Высокая нравственность. У даи должны быть высокие моральные качества, ибо и Пророк (мир ему и благословение) был человеком высочайшей нравственности, образцом поведения, а мусульмане следовали его примеру. Аллах говорит о Пророке:

«Воистину, твой нрав превосходен» (Коран, 68:4).

Это качество подчеркивал и сам Пророк Мухаммад (мир ему и благословение), он говорил:

«Воистину, лучшие из вас – лучшие по своему нраву» (Бухари, Муслим).

Мудрость того факта, что в первые три года после ниспослания откровения да’уа происходил тайно, состоит в том, что она избавляет даи от необходимости говорить во всеуслышание, если призыв осуществляется в совершенно незнакомом месте – в этой ситуации ему достаточно заручиться минимум сторонников, чтобы, если лидер каким-то образом пострадает, они могли бы подхватить призыв и понести дальше.

Мудрость Пророка (мир ему и благословение), отославшего некоторых сподвижников в Абиссинию, говорит о том, что если даи видит своих товарищей в опасности, он может отправить их в безопасное место.

В современном мире об исламе чаще судят по мусульманам, чем по Корану и сунне. Таким образом, перед даи стоит еще большая задача – рассеять заблуждения по поводу ислама: заблуждения вроде того, что ислам якобы разрешает убивать невинных во имя джихада, что мусульмане – это экстремисты, а ислам распространяется огнем и мечом и многие другие. А также вносить ясность в такие вопросы, как одежда мусульманских женщин, полигамия и т.п.

Есть набор трудных вопросов, которые обычно задают даи. Во времена Пророка (мир ему и благословение) иудеи и люди других вероисповедания тоже задавали ему различные вопросы, и сегодня люди продолжать задавать вопросы по незнанию, считая ислам воинственной религией.

Сообщая послание, даи должен выбрать наиболее приемлемый подход и ясно излагать свои мысли, общаясь с людьми. Говоря с конкретным человеком, необходимо спокойно и внимательно слушать и уметь «прочесть» ситуацию еще до того, как начать ответ. Даи должен постоянно сверяться с жизнью Пророка (мир ему и благословение) и пользоваться его методами да’уа. И помнить, что его работа – просто передать послание Аллаха (хвала Ему) а «Он наставляет, кого пожелает, на прямой путь» (2:142).

Источник: Muslim Matters