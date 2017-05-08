Как было ниспослано предписание поста: уроки для нас

История ниспослания мусульманской общине предписания поста содержит несколько уроков, которые могут быть полезными в том, чтобы призывать людей к исламу. Для этой задачи необходимо обладать рядом важных качеств. О том, как развить и применить некоторые из этих качеств, узнаем прямо сейчас.

Урок 1. Постепенность

Становление исламского права происходило постепенно. Ибн аль-Араби говорит:

«Исламский закон не пришел вдруг, в один момент, со всеми своими подробностями. Он являлся постепенно, поэтапно, по потребностям уммы и по велению великой мудрости».

Это одно из уникальных качеств исламского закона. Он касается религиозных обязанностей, таких как намаз, и религиозных запретов, таких как запрет на употребление спиртных напитков.

В ранний период ислама намаз совершался в два цикла (ракаата). Позже количество циклов намаза, совершаемого дома, увеличилось, а два цикла сохранились только для путешествующих.

Передано от Аиши (да будет доволен ею Аллах):

«Когда Аллах вменил молитву в обязанность, Он вменил в обязанность молитву из двух рак’атов независимо от того, совершается ли она там, где человек живёт постоянно, или в пути; впоследствии же молитва, совершаемая в пути, была оставлена неизменной, а молитва, совершаемая на постоянном месте жительства, была увеличена» (Сахих Бухари 350, Сахих Муслим 685).

Запрет на употребление алкоголя тоже не возник одномоментно, а сформировался в три этапа.

Аналогичная ситуация была и с предписанием поста. По сообщениям первых мусульманских ученых, в раннеисламский период предписание поста носило общий характер: мусульманам было велено поститься в течение трех дней каждого месяца. До того как рамадан был объявлен месяцем обязательного поста, мусульмане соблюдали пост в день Ашура. Вероятно, это был первый шаг к объявлению поста в рамадан долгом каждого мусульманина.

Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывает:

«Во времена джахилийи Курайшиты постились в день ‘Ашура и посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также постился в этот день. Когда он прибыл в Медину, то не перестал поститься в этот день и велел другим соблюдать этот пост. Когда же в обязанность был вменен пост в месяце Рамадан, он перестал поститься в день Ашура. И с тех пор кто хотел, соблюдал этот пост, а кто не хотел, не делал этого”» (Сахих Бухари 2003, Муслим 1130).

Урок 2. Облегчение

Аят, предписывающий мусульманам пост (2:183), начинается с обращения к верующим: «О те, которые уверовали!». Это весьма существенная деталь, она заставляет слушателей с самого начала задуматься о своей вере в Господа, внимательно прислушаться, насторожиться. Далее верующим сообщается, что на них возложена обязанность соблюдать пост.

Если бы пост был представлен как рекомендуемое деяние, то многие не были бы столь усердны в его соблюдении. Аллах говорит: «…Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам…», указывая, что эта обязанность была возложена не только на них.

Затем говорится о смысле и пользе данной заповеди: «…быть может, вы устрашитесь».

Непосредственно после этого в следующем аяте Аллах дает понять, что пост ограничивается определенным числом дней и длится короткий отрезок времени. И при этом даже предполагает уступки тем, у кого он может вызвать затруднения. На заре ислама тем, кто не хотел поститься, разрешалось выплатить во искупление отказа определенную сумму денег.

И хотя со временем это правило было отменено, много послаблений осталось, и они были закреплены в нормах мусульманского права. Одно из них – это разрешение не поститься больным и путешествующим при условии восполнения пропущенных дней позднее. Далее Аллах объясняет эту уступку:

«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения» (Коран, 2:185).

Эти строки свидетельствуют о мудрости и гибкости предписания поста в рамадане, так как оно возложено с учетом человеческих потребностей и обстоятельств.

Это урок для тех, кто хочет призывать к исламу. Аллах призывает мусульман к выполнению одного из столпов ислама, но при этом Он делает это поэтапно, методом поощрения и положительной мотивации. Мы видим, что Аллах облегчает верующим исполнение их обязанностей. Это говорит о том, что, призывая к добродетели, мы тоже должны делать это с добротой, без спешки и напора.

Урок 3. Доступность

Жизнь Пророка (мир ему и благословение) – лучшая иллюстрация того, что значит доступность.

От Анаса ибн Малика передается:

«(Однажды) к домам жён пророка, да благословит его Аллах и приветствует, пришли трое людей, которые стали расспрашивать о том, как поклоняется Аллаху Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Когда им рассказали об этом, они, очевидно, посчитав, что это не так уж много /такалю-ха/, сказали: “Как далеко нам до Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которому прощены и прошлые его прегрешения, и будущие!”. Потом один из них сказал: “Что касается меня, то я буду молиться каждую ночь напролёт”. Другой сказал: “Я стану постоянно соблюдать пост”. Третий же сказал: “А я буду сторониться женщин и никогда не женюсь”. (А через некоторое время к ним) подошёл Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который спросил: “Так это вы говорили то-то и то-то? Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и больше вас боюсь Его, однако в некоторые дни я пощусь, а в другие не делаю этого, я молюсь (по ночам) и сплю, а также заключаю браки с женщинами, а тот, кто не желает (следовать) моей сунне, не имеет ко мне отношения!”» (Сахих Бухари 5063, Сахих Муслим 1401).

Среди благочестивых предшественников мы встречаем примеры того, что они вели себя в рамках сунны Пророка (мир ему и благословение), но в деяниях шли дальше того, что подразумевает следование сунне, требовали от себя большего. У каждого было свое сильное место. Некоторые были склонны к аскетизму, другие – к науке, третьи проявляли огромную щедрость. Читая их биографии, с трудом представляешь себе, как можно сравниться с ними в ревностном служении Господу.

Но если обратиться к биографии того, кому они подражали, того, кто является лучшим образцом для верующих, мы обнаружим, что его пример вполне достижим. Это говорит о том, что Посланник Аллаха был умерен во всем, особенно в требовательности к другим.

Когда мы стремимся уговорить людей изменить свою жизнь к лучшему, не следует акцентировать внимание на трудностях этого пути. Самое разумное – поддержать их дух, вдохновить. И если они примут решение обратиться к истине, то Аллах даст им помощь, в которой они нуждаются.

Источник: Islam Today