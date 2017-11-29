Искусство фатвы (часть 3)

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Сейран Арифов

Теперь, когда мы знаем основные качества муфтия, дающего фатвы, бросим взгляд на источники фатвы, которыми пользовались в четырех известных мазхабах.

Общее представление мы имеем, и скажем правильно, когда укажем на Коран, сунну, иджма и кыяс. Но любой вопрос любит детализацию, особенно если обобщенность понятий создает слишком много возможностей для ошибочного понимания.

Прежде чем говорить о фатве в четырех мазхабах, хочу посоветовать читателю, ознакомится с краткой, но полезной работой «Послание о единстве мусульман», серьезно дополняющей нашу тему.

Итак, ханафитские ученые фикха, также как другие, обязательно и изначально обращаются к текстам Корана и сунны, затем используют доказательство иджма и, если не находят необходимой основы, используют кыяс. Ханафитский мазхаб известен как школа, широко использующая рациональные доказательства, но это не было в противовес хадисам, как говорят некоторые люди. Абу Ханифа учил своих учеников:

«Я беру из Корана, если не нахожу — то из сунны, если не нахожу — беру мнение сподвижников, если они разошлись во мнениях — я выбираю. А дальше, я и они равны».

К сожалению, некоторые невежественные люди следуют мнению, распространяемому завистниками, о том, что Абу Ханифа предпочитал собственное суждение хадисам Пророка (мир ему и благословение). Это большое заблуждение. Множество книг ханафитского мазхаба передают слова Абу Ханифы:

«Если достоверный хадис противоречит моему мнению, следуйте хадису» [19].

Отсюда, мы понимаем, что если последователь ханафитского мазхаба последует решению, доказательство которого сильнее доказательства имама Абу Ханифы, он не перестанет быть последователем этого мазхаба. Ибн Абидин, Ибн Абдульбарр и Шаарани передают от четырех имамов:

«Если хадис достоверен, это и есть мой мазхаб».

Но здесь важным аспектом понимания этих слов есть то, что достоверность в данном случае – не достоверность передачи хадиса и его цепочки. Говоря о достоверности, факихи подразумевают доказательную силу хадиса и то, является ли этот хадис доказательством в иджтихаде или нет. Поэтому абсолютно неправильно сравнивать мнения Абу Ханифы с хадисами в сборнике Бухари, например. Для более детального ознакомления с этим вопросом, я советую обратиться к нашей работе «Послание о единстве мусульман».

Ханафитский мазхаб и хадис ахад

Как известно, в ханафитском мазхабе хадис, несущий закон, регулирующий вопросы, в которых регулярно нуждаются массы мусульман, приводится только одним сподвижником и не подтверждается широкой практикой остальных сподвижников, не использовался как доказательство. Абу Ханифа считал, что такой хадис не мог быть известен только одному сподвижнику, потому что в таких знаниях нуждались регулярно многие из них. Иса ибн Абан пишет:

«Оставлять хадисы, которые противоречат распространённой практике сподвижников – известный принцип с ранних времен».

Причина здесь определенно либо в том, что они знали слабость этого хадиса, либо знали, что закон в этом хадисе отменен, потому что преднамеренное игнорирование хадисов невозможно со стороны сподвижника, тем более, многих сподвижников. Так, Умар ибн Хаттаб не принял хадис Абу Мусы о том, что следует трижды просить разрешения войти в дом, и потребовал подтверждения этого хадиса другими сподвижниками. Причина здесь в том, что такие вопросы имеют частое и массовое распространение в жизни общества. Также Умар и Ибн Масуд отвергли хадис Аммара в вопросе таяммума. По этой же причине они не приняли хадис Фатимы бинт Кайс, в котором полностью разведенная женщина лишается права на жилье и содержание [20].

Кроме того, в ханафитском мазхабе сильный кыяс превосходит такие хадисы Абу Хурайры, потому что он не был факихом, но был праведным передатчиком. Ибн Араби в «Кабас» приводит, что это был метод имама аш-Шааби [21]. Основой здесь может служить то, что Ибн Аббас противопоставил кыяс хадису Абу Хурайры, в котором говорится, что омовение нарушается, если человек касался того, что было обожжено огнем. Ибн Аббас сказал ему: «О, Абу Хурайра, как может быть так, если мы даже омовение можем совершать кипяченой водой». Абу Хурайра сказал: «Я говорю то, что слышал от посланника Аллаха, мир ему, не приводите в этом примеров». Также известно, что Абу Ханифа такими хадисами не конкретизировал общий (собирательный) смысл Корана [22].

В мазхабе Абу Ханифы, если сподвижник передает хадис, но действует иначе, доказательством является его действие. Это в том случае, если такой сподвижник как передатчик этого хадиса из тех, кто понимает фикх и осознанно оставил то, что сам передает в хадисе. Ханафитский мазхаб говорит о том, что в этом случае сподвижник знает, что закон отменен или смысл его толкуется иначе. Например, Али передает от Пророка (мир ему и благословение), что он поднимал руки перед поясным поклоном. Но сам Али этого не делал. Также передается от Ибн Умара, от Пророка (мир ему и благословение), что Пророк поднимал руки перед поясным поклоном, но Муджахид передает, что молился за Ибн Умаром и тот не делал этого. Отсюда следует, что эти сподвижники знали об отмене этой нормы, или о том, что лучше не поднимать руки. Потому что мы не можем представить, что такие сподвижники и ученые фикха, как Али и Ибн Умар, преднамеренно оставляли сунну, которую сами же передавали в хадисах.

Абу Хурайра передал от Пророка (мир ему и благословение), что если слюна собаки коснётся посуды, то следует очищать её семь раз: один раз землей и шесть раз водой. Но сам Абу Хурайра очищал такую посуду трижды. Отсюда следует, что Абу Ханифа сделал вывод, что Абу Хурайра знал: три раза это обязательное количество, семь раз – желательное.

Абу Ханифа брал нормы из Корана, затем из сунны, если же не находил, то следовал единогласному мнению сподвижников. Когда же сподвижники расходились во мнениях, он выбирал одно из них. Если дело доходило до таких имамов, как Шааби, Хасан, Ибн Сирин, Ибн Мусейб, то они, как и он, были муджтахидами. В таком случае Абу Ханифа следовал иджтихаду, используя кыяс, истихсан и другие свои доказательства.

Фатва в ханафитском мазхабе

Здесь я хотел бы сделать краткий обзор ханафитского мазхаба. Когда речь идет о фатве в ханафитском мазхабе, следует отметить, что это не закостенелое мнение. Фатва может изменяться, если для этого есть причины. Например, постижение доказательства, которое, если бы дошло до Абу Ханифы, заставило бы его изменить мнение. Изменение обстоятельств, если они влияют на норму. Например, в тех случаях, когда норма изначально построена на привлечении пользы или предотвращении вреда. Изменение обычаев, если норма изначально построена на обычаи.

Основными источниками фатв и фикха ханафитского мазхаба являются книги, написанные его учениками. Шесть книг Мухаммада ибн Хасана: «Мабсут», «Зиядат», «Джамиу сагъыр» и «Джамиу кабир», «Сияру кабир» и «Сияру сагъыр». Некоторые вопросы передает Абу Юсуф аль-Ансари и его ученики. Считается, что первая книга, в которой собраны фатвы ученых первого и второго уровня в ханафитском мазхабе, это «Навазиль» имама Абу Лейса Самарканди. Также более поздним сборником фатв является «Маджмуу навазиль» Натикия [23].

Если имамы расходятся во мнениях, то фатвой в мазхабе является фатва Абу Ханифы. Но в вопросах судопроизводства мнение Абу Юсуфа предпочитается, так как он боле опытный в этих вопросах. Если Абу Ханифа и два ученика, Мухаммад ибн Хасан и Абу Юсуф единогласны, это будет фатвой в мазхабе. Но если они разошлись, то здесь несколько мнений. Одни в ханафитском мазхабе считают, что следует принимать мнение имама, другие считают, что можно выбирать любое мнение. Но все это в вопросах, в которых нет причин изменять мнение, о чем было упомянуто выше.

Например, имам Абу Ханифа считал, что свидетелем в суде может быть любой мусульманин, если нет причин подозревать его в лжесвидетельстве. Но во времена Мухаммада и Абу Юсуфа, нравы мусульман так испортились, что для свидетельствования в суде, требовалось ходатайство и доказательство правдивости человека.

Кроме того, иногда ханафитские ученые могут быть единогласны в том, что фатва выносится по мнению двух учеников, особенно касательно тех норм, которые построены на обычаях [24].

Есть вопросы, в которых этот мазхаб принимает мнение имама Зуфара. Некоторые приводят шесть вопросов, другие восемь [25].

В дополнение скажем, что фатву в ханафитском мазхабе можно вывести даже из слабого мнения, если в этом есть большая польза и необходимость. Например, как пишет Ибн Абидин в вопросах вакфа, если определенное действие запрещено более сильным мнением, но слабое мнение разрешает то, что полезнее для вакфа, то можно давать фатву на основании этого мнения. Хави Кудси прямо указывает: если есть несколько мнений в вопросе вакфа, но слабое мнение более полезно для вакфа, фатва дается на основании этого мнения.

Если в определенных обстоятельствах слабое мнение полезнее для людей и соответствует их обычаям, то это дозволено. Например, известно, что три имама, Абу Ханифа, Абу Юсуф и Мухаммад, считали запретным получать оплату за обучение Корану или религии, но в последующие времена ученые ханафитского мазхаба практически единогласно разрешили это, вследствие изменения обстоятельств и необходимости.

Как уже отмечалось, ханафитский мазхаб широко использует такие доказательства, как обычай и истихсан. Эти доказательства также связаны с изменением времени, места и людей.

[19] Ибн Шухна, «Шерх Хидая».

[20] Джассас, «Фусуль», 3/117-118.

[21] 2/852.

[22] Джассас, «Фусуль», 3/128.

[23] Ибн Абидин, «Реддуль мухтар», 1/47. Сокращенно.

[24] Ибн Абидин, «Реддуль мухтар», 4/302.

[25] Ибн Абидин, «Реддуль мухтар», 2/667-668.