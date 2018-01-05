Искусство фатвы: Фатва в шафиитском мазхабе (часть 5)

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Сейран Арифов

У шафиитских ученых были различные взгляды относительно следования слабому мнению в мазхабе, которое противоречит сильному мнению. Аш-Шабрамлиси в «Хашия аля нихаятуль мухтадж», а также Рушейди в комментарии к «Хашия» передают, что мнения шафиитских ученых здесь разошлись.

Рушейди передает от Ибн Хаджра разрешение следовать слабому мнению в мазхабе, которому следует ученый. Это подтверждается тем, что Балкини следовал мнению Ибн Сурейджа в некоторых вопросах, которые являются слабыми в мазхабе. Также Субки говорил, что это разрешается, но только для самого ученого, но он не может давать фатвы или судить в отношении других. Ибн Салах передает единогласие относительно разрешения следовать слабому мнению в мазхабе [38].

Также и в ханафитском мазхабе есть свидетельства того, что при расхождении во мнениях разрешается следовать слабому или неустоявшемуся мнению [39].

Имам Хатиб Багдади пишет в «Факих уа мутафакких» [40]:

«Первая основа – Коран, затем – сунна, а если в этом нет, значить кыяс с одной из этих основ. В первую очередь, это хадис с полной цепочкой передатчиков и достоверной передачей. Затем иджма – единогласное мнение ученых фикха. Если в хадисе много возможных смыслов, то нужно следовать толкованию, наиболее близкому и сильному. Если хадисы противоречат один другому, то следуем тому хадису, который сильнее в передаче. Если цепочка хадиса прерывается на сподвижнике, то этот хадис отвергается, кроме хадисов Ибн Мусейба. Далее идет кыяс».

Следует добавить, что имам Шафии разделил доказательства на пять степеней, одна выше другой. И разъяснил эти степени в своей книге «Ум». Кроме того, что мы уже привели, в доказательства входит мнение некоторых сподвижников Пророка (мир ему и благословение), если другие сподвижники не расходились в этом с ними. Если же они разошлись, то надо следовать тому, что видится более близким к Корану и сунне или подтверждается кыясом. Последняя степень — это кыяс. Так, имам аш-Шафии расположил степени доказательств в мазхабе [41].

Здесь следует отметить, что относительно иджма ас-сукути, если часть ученых дает молчаливое согласие, и относительно мнения одного сподвижника, от имама Шафии передаются противоречивые решения. Некоторые называют эти расхождения в его мнениях – старым и новым мазхабом. Но здесь не все так просто.

Имам Джувейни пишет, что аш-Шафии обращался ко мнению одного сподвижника, но передано, что в новом мазхабе он отказался от этого, если это мнение соответствует кыясу. Это прослеживается в его мнении относительно ужесточения штрафа (дия) за убийство, совершенное в запретные месяцы, где у Шафии нет оснований, кроме мнения сподвижника [42].

Ибн Кайм, изучая и сравнивая мнения Шафии в так называемых новом и старом мазхабе утверждает, что, скорее всего, имам Шафии не отказался от такого доказательства, как мнение сподвижника, даже если это и передают большинство ученых шафиитского мазхаба. Также расходятся мнения относительно того, обращался ли Шафии к «масалих» (интересы, польза) или нет. Имам Джувейни утверждает, что он использовал масалих, если польза сходна с пользой, подтвержденной Кораном и сунной [43].

Как утверждал сам Шафии, он не опирается на «зараиа» (предупреждение причин), также как не следует истихсану [44]. Но он принимает изначальную презумпцию и говорит, что все дозволено, если нет доказательства на запрет. Кроме того, если нет доказательств в Коране и сунне, то Шафии обращается к естественному восприятию арабов. Он писал:

«Если нет дозволяющего или запрещающего текста в Коране или сунне, тогда мы смотрим, как воспринимали арабы, обладающие здоровым характером, живущие в достатке и благополучии. Если они считают что-то дозволенным, то это дозволено, если что-то вызывает у них отвращение, то это не дозволено» [45].

Мазхаб имама Шафии передали, как пишет шейх Абдулла бин Байя, четверо имамов. Это Абу Али Хасан ибн Салах аз-Зафарани, Абу Саур, Ахмад ибн Ханбал и Хуссейн ибн Али аль-Карабиси. Новые мнения переданы шестью учеными: аль-Музни, Рабиа ибн Сулейман аль-Джизи, Рабиа ибн Сулейман Муради, Юсуф бин Яхья аль-Бувейти, Хармаля, Юнус ибн Абдул Аля. В «Минхадж» упомянуты также Абдулла ибн Зубайр Мекки и Мухаммад ибн Абдулла Хакам и его отец [46].

Что касается последователей мазхаба, то они следуют сильному мнению в мазхабе, что отмечается самим имамом Шафии. Если же этого нет, то более позднему его мнению, если нет — единственному вопросу, по которому было выведено решение, если нет — тому, что противоположно его ответу по противоположному вопросу [47].

Имам Навави пишет:

«Если от Шафии, да смилостивится над ним Аллах, передается старое и новое мнение, то новое и есть правильное, которое используется. Это потому, что от старого он отказался. Группа ученых нашего мазхаба сделали исключения по приблизительно двадцати вопросам или более. По многим из этих вопросов наши ученые расходятся».

Имам двух запретных мечетей (Джувейни) в «Нихая» писал:

«Наши имамы сказали: если в вопросе есть старое и новое мнение, правильным будет новое, кроме трех вопросов. Это вопрос утреннего азана, удаление от нечистот и закята с торговли».

Некоторые поздние ученые отмечают, что фатва в мазхабе дается по четырнадцати старым мнениям. Три уже были упомянуты. Также к ним добавляются: очищение камнем после исправления нужды, если нечистота распространилась дальше выхода (согласно старому мнению, разрешается); прикосновение к женщине из кровных родственников, по старому мнению, не нарушает омовение; если вода движется, то нечистота не испортит её, пока не изменятся свойства этой воды; молитву иша лучше совершать в начале времени; время молитвы магриб продолжается до исчезновения вечерней зари; разрешение тому, кто начал молиться один затем в течение молитвы принять намерение следовать за имамом; запрет на использование выдубленной шкуры мертвечины; наказуемость полового акта с кровным родственником, который находится в рабской зависимости; нежелательность подстригания ногтей мертвому, и другие вопросы.

Выбор старых мнений, как пишет бин Байя, это выбор не мнений Шафии, а выбор по иджтихаду шафиитских ученых. Сюда относятся и те случаи, когда ученый выбирает из двух мнений, которые приводит Шафии, но Шафии предпочитает одно, а он склоняется ко второму. Также в случае, когда ученый выводит мнение на основании правил Шафии. Эти два случая предпочтительней, чем выбирать старое мнение.

Таким образом, в шафиитском мазхабе решения делятся на три части:

первое – то, что говорил Шафии;

второе – мнения, выведенные на основании правил и методов Шафии;

третье – противоречивые решения, которые переданы разными цепочками от Шафии [48].

Ахмад ибн Ханбал писал, что Шафии объединил следование текстам хадисов с методом выведения решений на основании смыслов норм шариата, тем самым прекратив противоречия между учеными хадисов и учеными фикха [49].

Кадий Хусейн пишет:

«Если у Шафии есть два мнения, и одно из мнений совпадает с мнением Абу Ханифы, то Абу Хамид Исфираини сказал, что выбирается противоречащее мнение. Но Каффаль сказал, что выбирается мнение, совпадающее с мнением Абу Ханифы. И этот подход правильней».

Также Навави отмечает, что решения Шафии, которые передают иракские ученые, точнее и достовернее, чем те, которые передают хорасанские ученые. Но хорасанские ученые сильнее в использовании, изучении и выведении вторичных решений [50].

[38] Шемсуддин Мухаммад, «Нихаятуль мухтадж», 1/47.

[39] «Фатава Кадихания», 6/92.

[40] Хатиб Багдади, «Факих уа мутафакких», 1/220.

[41] Мухаммад Абу Захра, «Шафии», с. 166.

[42] Джувейни, «Бурхан», 2/1362.

[43] Заркаши, «Бахруль мухит», 4/377 и далее.

[44] Шафии, «Рисаля», с. 503.

[45] Навави, «Минхадж», 8/155.

[46] Ибн Халликан, «Вафаятуль аян», 1/50.

[47] «Нихаятуль мухтадж», 3/480.

[48] Абу Захра, Имам Шафии.

[49] Кадий Ияд, «Тартибу мадарик уа такрибу масалик», 1/91.

[50] Навави, «Маджмуа», 1/96.