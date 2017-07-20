Правила питания Пророка Мухаммада (мир ему)

Современная практическая медицина утверждает, что питание – это ключ к хорошему здоровью, и тот, кто прислушивается к советам диетологов, в итоге, экономит на лечении.

Правильное питание всегда было универсальным принципом традиционной медицины практически повсеместно от Европы до Китая.

Пророк ислама (мир ему и благословение) сформулировал принципы питания, которые оказали огромное влияние на развитие арабской и исламской медицины.

Именно ему принадлежат слова:

«Желудок – это колодец тела, и из него напитываются кровеносные сосуды. Если он здоров, то по сосудам разносится здоровье, если он болен, то по сосудам разносится по телу яд».

Питание и связанные с ним меры предосторожности обозначались словом «химья». Ибн Харис, которого называли «лекарем арабов», сказал:

«Химья – это источник всякого исцеления, а желудок – дом всякой болезни».

Чтобы лучше понять смысл, который арабы вкладывали в слово «химья», необходимо рассказать об одном случае, когда Пророка и его двоюродного брата Али пригласили на трапезу в дом Умм аль-Мандари.

Начав есть, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) остановился и сказал Али: «Ты недавно болел» и пододвинул к нему блюдо из перловой крупы с листовой свеклой со словами: «Это тебе полезнее».

Перловая крупа (ячмень) издавна была важной частью арабской кухни и использовалась в арабской традиционной медицине. Естественно, она часто была на столе у Посланника Аллаха и сподвижников.

Таким образом, слово «химья» имеет три значения:

1) это то, что едят как лекарство;

2) это то, что едят для поддержания здоровья;

3) это то, что едят помимо лекарств как вспомогательное средство для скорейшего выздоровления.

Сбалансированное питание

Одним из основных понятий мусульманской медицины было понятие «мизадж», или равновесие, отсутствие которого считалось причиной болезни. Соответственно, врачи назначали лекарство с учетом того, какого рода дисбаланс наблюдается в организме. Определенные продукты питания относили к «влажным», а другие к «сухим», считалось, что сочетание этих противоположных качеств устраняет болезнь.

Самый простой пример применения этого принципа находим в рекомендации Пророка (мир ему и благословение):

«Лихорадка происходит от огня, гасите его водой».

Другой пример – втирание в сухую кожу оливкового масла. Можно даже сказать, что эти идеи подсказаны просто здравым смыслом, а не собственно медицинскими знаниями.

Но, с другой стороны, именно такие простые принципы со временем сформировались в систему знаний и навыков, ставшую фундаментом современной врачебной науки. Наследниками «медицины Пророка» были такие выдающиеся средневековые хирурги и лекари, как Ибн Сина, Ибн Рушд и многие другие.

Похоже, что с быстрым развитием медицинской науки медики забыли эти несложные правила, продиктованные элементарным здравомыслием. А теперь мы снова обращаемся к идее сбалансированного питания.

Баланс

Обычно, говоря о питательном составе продуктов, выделяют три основных вида микроэлементов, это белки, жиры и углеводы.

Клетки организма строятся из белков. Поступление в организм белков предотвращает разрушение клеток и обеспечивает их нормальное функционирование. Любой белок представляет собой цепочку альфа-аминокислот, соединённых между собой пептидной связью.

Для выработки необходимых белков человеческому организму требуется примерно 22 вида аминокислот, из которых 14 могут вырабатываться самим организмом. Остальное организм получает из пищи. Согласно рекомендациям Национальной академии наук США, человеку необходимо употреблять 0,8 г белка на 1 кг массы тела.

Хотелось бы отметить, насколько в питании важен баланс. Например, до недавнего времени среди диетологов преобладало мнение, что идеальный источник высококачественного белка – это красное мясо.

Однако последние открытия британских ученых указывают на то, что вегетарианская диета, на самом деле, может быть оптимальной для здоровья. Дело в том, что употребление больших количеств «первоклассного» белка из мяса неизбежно связано с повышенным употреблением вредных животных жиров.

Это понимали сподвижники Пророка, которые говорили:

«Мясо – господин всей пищи человека в этой и следующей жизни» (хадис передал Ибн Маджа).

Но при этом Умар предостерегал:

«Будьте осторожны с мясом, ибо в нем есть вред, подобный вреду, которые есть в вине».

Другой сподвижник Пророка сказал:

«Не делайте вашу утробу кладбищем животных».

Главное – равновесие. Белки «второго порядка» находятся в злаках и бобовых, и их употребление в сочетании с белками мяса приносит организму пользу, сопоставимую с пользой от самых высококачественных животных белков, но без побочных эффектов.

О разных видах мяса и их роли в соблюдении баланса (мизадж) писал Ибн аль-Кайим в своем сочинении «Ат-Тибб ан-Набави» (Медицина Пророка). Он же сообщал об исключительной пользе красного мяса в сочетании с овощами и мясом птицы.

Второй из основных микроэлементов – это жиры. Жиры представляют собой жирные кислоты, которые состоят из атомов углерода, водорода и кислорода. Жиры отвечают за выработку в два раза большего количества энергии, чем белки и углеводы; содержат витамины A, D, E и K.

Жиры необходимы для роста и восстановления клеток, а также поддержания постоянной температуры тела, т.к. имеют низкую теплопроводность и обволакивают внутренние органы. Жиры бывают насыщенными и ненасыщенными.

Насыщенные жиры стимулируют выработку холестерина, а злоупотребление ими приводит к повышению уровня холестерина в крови. Холестерин является сложным воскоподобным веществом, необходимым для прочности стенок клеток, выработки витамина D, гормонов, желчной кислоты, строительства нервной ткани. Синтез холестерина печенью является естественным процессом, и поступление холестерина в организм извне не требуется.

Таким образом, холестерин, попадающий в организм с пищей, является лишним и ведет к нарушению равновесия. Высокий уровень холестерина в крови связывают с повышенным риском сердечного приступа. Простой способ снизить содержание холестерина – ограничить употребление яиц и повысить употребление субпродуктов, таких как печень.

Углеводы – это третий вид важнейших микроэлементов. Они снабжают организм энергией, помогают контролировать распад белка и защищают организм от токсинов. Углеводы бывают двух типов. Моносахариды – это простейшие углеводы, например, глюкоза.

Полисахариды имеют более сложную молекулу и могут расщепляться на более простые углеводы. К ним относится, например, крахмал. Углеводы содержатся во фруктах, овощах и злаках – эти продукты обладают высокой питательной ценностью и, кроме того, являются источником витаминов, минералов, белков и клетчатки. На усвоение полисахаридов требуется больше времени, поэтому они более эффективно утоляют голод.

Особая роль пищеварения

Один из принципов «Ат-Тибб ан-Набави» заключается в том, что болезнь может быть связана с питанием и пищеварением. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) не раз говорил о том, в каком положении следует принимать пищу и опорожнять желудок. В то же время, он указывал на важность соблюдения гигиены ротовой полости и физических упражнений.

Под «желудком», упомянутым в процитированном высказывании Пророка, обычно подразумевается вся пищеварительная система. Рекомендуется поддерживать в порядке весь организм. Необходимо следить за питанием и пищеварением, чтобы обеспечить свое телесное, а в итоге и душевное здоровье.

Оптимальное пищеварение означает оптимальное здоровье. Пищеварение начинается со рта и зубов. В ротовой полости пища измельчается, смачивается слюной и только потом проглатывается, этот этап является первым шагом всего процесса пищеварения и должен занимать несколько минут.

На этот первый этап негативно влияет наличие в ротовой полости бактерий, злоупотребление пищей с повышенным содержанием сахара и других углеводов. Все это факторы, ведущие к разрушению эмали зубов и возникновению кариеса. Во избежание этих проблем Пророк рекомендует во время ритуального омовения пользоваться сиваком – палочкой для чистки зубов и языка.

Согласно «Ат-Тибб ан-Набави», соблюдение правил гигиены полости рта не только обеспечивает здоровье, но и является элементом поклонения.

Далее пережеванная пища движется по пищеводу к желудку. Попадание кислоты желудочного сока на слизистую оболочку пищевода вызывает изжогу. Этого можно избежать, если принимать пищу сидя, гласит «Ат-Тибб ан-Набави».

Посланник сказал:

«Не ешь, развалившись»;

«Я сижу, как раб, и ем, как раб».

Во время приема пищи он сидел на полу, подогнув под себя ноги, с должным уважением к Господу и сотрапезникам.

Важную роль в процессе пищеварения играет желчный пузырь. В нем накапливается вырабатываемая печенью желчь, которая затем выбрасывается в двенадцатиперстную кишку. Желчнокаменная болезнь – одна из самых распространенных проблем пищеварительного тракта. Предотвратить ее можно, соблюдая «химью», т.е. правильным и сбалансированным питанием. Диета с низким содержанием животных жиров снижает риск возникновения камней в желчном пузыре.

В процессе пищеварения пища попадает в желудок, который представляет собой мышечный мешок. В нем пища подвергается воздействию кислоты желудочного сока, а затем попадает в кишечник.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) называл желудок «колодцем тела». Очень важно держать этот «колодец» в чистоте. Современные диетологи постоянно указывают на вред, причиняемый желудку курением, алкоголем и пищей, вызывающей раздражение его стенок.

Воздержание от пищи ради того, чтобы «дать отдых желудку», сегодня является распространенным способом лечения. Хорошо известно, какую роль в исламе играет пост. Обязанность соблюдать пост раз в год в течение месяца приносит пользу душе и телу мусульманина. В остальные месяцы года мусульманам рекомендуется соблюдать пост в течение трех дней в середине месяца либо по понедельникам и четвергам.

Кишечник делится на два отдела. Первый – это тонкая кишка; попавшая в нее пища подвергается действию кишечного сока, желчи, сока поджелудочной железы, благодаря чему происходит расщепление жиров и нейтрализация желудочного сока. Именно в этом отделе происходит всасывание питательных веществ. Самая распространенная болезнь тонкой кишки – язва двенадцатиперстной кишки.

Общеизвестно, что язву двенадцатиперстной кишки провоцируют алкоголь, курение и стресс. Прохождение пищи через желудок занимает четыре часа, еще четыре с половиной она находится в тонкой кишке и примерно 12 часов – в толстой кишке. В толстой кишке происходит всасывание воды, окончательное расщепление белков и синтез некоторых витаминов. Непереваренные остатки пищи превращаются в каловые массы.

Последний этап пищеварения – это их выведение. Этот этап не менее важен, чем первый. Пророк рекомендовал во избежание запора испражняться, сидя на корточках. Он неоднократно говорил о необходимости соблюдения интимной гигиены и выполнения процедуры омовения. Вообще, омовение в исламе неразрывно связано с поклонением.

Справив нужду, Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил:

«Хвала Аллаху, отдалившему от меня вредное и оставившему полезное для меня».

Таким образом, мы убеждаемся, что все советы Пророка, касающиеся здоровья и гигиены, направлены на достижение не только физического, но и духовного блага и связаны с постоянным напоминанием об их Источнике.

Источник: About Islam