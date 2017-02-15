Омовение: чудо оздоровления и профилактики болезней

«Он не говорит по прихоти. Это ─ всего лишь откровение, которое внушается» (Коран, 53:3-4).

Признаюсь, я никогда по-настоящему не уделяла омовению столько времени, сколько следует. Я имею в виду ту детальную процедуру, делать которую поощрял Пророк Мухаммад (мир ему и благословение). Однако, изучая материалы для этой статьи, я поняла, что это было как минимум глупо.

Потому что я не только упускала возможность получить большую награду за лучшее омовение, но не пользовалась уникальным шансом улучшить свое здоровье и общее самочувствие.

Пятнадцать столетий назад наш Пророк, которого можно назвать человеком универсальных знаний, предписал мусульманам совершать пять омовений в день (перед пятью обязательными ежедневными молитвами) по 26 омывающих движений каждое, то есть, для оптимального очищения делать в общей сложности по 130 таких движений в день.

«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток. А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки. Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до конца Свою милость по отношению к вам, ─ быть может, вы будете благодарны» (Коран, 5:6).

Прежде чем приступать к намазу, мусульманин совершает омовение в порядке, указанном в этом аяте и объяснениях, данных Пророком (мир ему и благословение).

Таким образом, омовение включает трехкратное мытье кистей рук, рук до локтей, лица, рта, ноздрей, ступней до щиколоток, а также промывание ушей и за ушами и протирание головы ото лба до затылка.

Омовение этих важных частей тела пять раз в день не только обеспечивает чистоту, но и освежает.

Пророк (мир ему и благословение) также советовал делать омовение перед сном. Любопытно, что тот же совет дают и знатоки йоги, указывая, что вечернее омовение частей тела, относящихся к двигательному аппарату и органам чувств – рук, глаз, ног, рта, а также гениталий – способствует расслаблению организма и готовит его к глубокому сну.

Стимуляция биоритмов

В статье «Мусульманские ритуалы и их влияние на здоровье человека» научный сотрудник факультета общей гигиены и экологии человека Дагестанской государственной медицинской академии доктор Магомед Магомедов пишет о том, что омовение стимулирует биологические ритмы организма и биоактивные точки (БАТы), действуя по тому же принципу, который применяется в китайской рефлексотерапии.

Сейчас нам известно, что человек представляет собой комплексную систему электромагнитных полей, меридианов, биологических ритмов и т.д. Внутренние органы человека представляют собой не менее сложную биоэнергетическую совокупность и соединены прочными двусторонними многоканальными связями с кожей, на которой расположены особые точки. Воздействие на эти биологически активные точки позволяет контролировать и «перезапускать» отдельные органы.

В своей замечательной статье доктор Магомедов, указывая на схожесть воздействия омовения и китайской рефлексотерапии, перечисляет и их различия. В частности, чтобы стать специалистом в области рефлексотерапии, необходимо учиться 15-20 лет, в то время как усвоить технику омовения может любой.

Кроме того, рефлексотерапия изначально использовалась не столько для профилактики, сколько для лечения заболеваний, в то время как омовение имеет множество профилактических преимуществ.

Есть у рефлексотерапии и побочные эффекты, которых нет у омовения.

«Во время мусульманского ритуала происходит омовение большинства мощнейших биоактивных точек. И его делает не врач, учившийся многие годы – его может делать самостоятельно каждый мусульманин. Кроме того, обязанность пять раз в день совершать молитву вынуждает мусульманина заранее применять профилактические меры против болезней», ─ пишет доктор Магомедов.

Китайская медицина утверждает, что на коже есть более 700 рефлексогенных точек, из них 66 обладают быстрым рефлексотерапевтическим эффектом, поэтому их считают сильнодействующими и связанными с первоэлементами.

Из этих 66 точек, 61 расположена в зонах, затрагиваемых при омовении, остальные пять – на голени, которые, согласно хадисам, тоже желательно омывать.

Таким образом, омовение становится своего рода лечебной процедурой, состоящей из гидромассажа БАТов, их термальной и физической стимуляции.

БАТы на лице (охватываемые омовением) отвечают за «перезагрузку» таких органов, как кишечник, желудок, мочевой пузырь, а также оказывают положительное воздействие на центральную нервную и репродуктивную системы.

Другая зона, затрагиваемая при омовении, это правая нога, на которой расположены БАТы, связанные с опорно-двигательной системой, кишечником, нервной системой, поясницей, желудком, поджелудочной железой, желчным пузырем, щитовидной железой, солнечным сплетением и другими жизненно важными органами и зонами.

На левой ноге находятся БАТы, отвечающие за работу гипофиза – участка головного мозга, который регулирует функционирование эндокринных желез и контролирует рост. В ушной раковине находятся сотни БАТов, которые «гармонизируют работу почти всех органов, способствуют понижению высокого артериального давления, ослабляют зубную боль и боль в горле». Омовение ушей также считается сунной.

По словам доктора Магомедова, на исследование его подвигла твердая уверенность в том, что пять ежедневных намазов оказывают не только «неоспоримое духовное воздействие», но также имеют «чисто физический оздоровительный эффект».

Профилактическое очищение

Другая точка зрения, не связанная с альтернативной медициной, изложена в книге Мухтара Салема (Mukhtar Salem) «Намаз: спорт для тела и души», где он рассказывает о всесторонней целительной пользе омовения.

В частности, автор утверждает, что омовение помогает предотвратить рак кожи: участки кожи, омываемые во время вуду, больше других подвержены загрязнению извне и изнутри, за счет функционирования выделительной системы организма, проще говоря, выделения пота.

Омовение пять раз в день устраняет все загрязнения, таким образом, обеспечивается максимальная чистота поверхности кожи, что, в свою очередь, способствует нормальному функционированию остальных клеток.

Кроме того, омовение водой стимулирует кровеносные сосуды, а также нервные окончания и железы, расположенные близко к поверхности кожи и, таким образом, содействует их нормальному функционированию, утверждает Салем.

Научными исследованиями доказано, что одна из главных причин рака кожи – тот факт, что кожа подвержена воздействию различных вредных химических веществ, и наилучший способ предотвратить рак кожи – постоянно очищать ее от этих веществ.

Очевидная причина предписания промывания полости рта во время вуду – необходимость устранять остатки пищи, ведущие к возникновению заболеваний зубов и десен, продолжает М.Салем. Именно поэтому перед омовением рекомендуется пользоваться мисваком (палочкой для чистки зубов).

Промывание ноздрей тоже является прекрасной профилактической мерой, так как оно устраняет микробы, застрявшие в ноздрях, не позволяя им проникнуть в дыхательную систему.

По данным исследователей из Александрийского университета, исполнение сунны Пророка о промывании ноздрей путем наполнения их водой с последующим выдыханием, позитивно влияет на слизистую носа. При выполнении этой процедуры ноздри очищаются от пыли, задерживающейся в волосках, расположенных в носу, и выглядят чистыми и блестящими. У тех, кто пренебрегает этой процедурой, ноздри светлого цвета, загрязненные, а волоски из них легко выпадают.

Неоднократное мытье лица способствует регенерации клеток кожи, предотвращает преждевременные морщины, а также обеспечивает очищение слизистой глаз, а значит их защиту от инфекций, утверждает Салем.

Промывание ушей позволяет очистить их от накопившейся ушной серы, излишки которой могут вызвать заражение инфекционными заболеваниями и негативно сказаться на состоянии внутреннего уха, что, в свою очередь, ведет к дисбалансу всего организма.

При омовении ног сунна рекомендует мыть между пальцами, что тоже крайне важно, так как это предотвращает развитие грибка ступней, которые у современного человека большую часть времени находятся в обуви, а значит, подвержены повышенному риску грибковых инфекций.

Кроме того, омовение является тренировкой всего тела, так как задействует всю двигательную мускулатуру пять раз в день или чаще, в зависимости от количества повторов.

Преодоление приступов гнева

Следует отметить, что сунна Пророка (мир ему и благословение), касающаяся омовения, способствует заботе об окружающей среде, так как Пророк неоднократно указывал на необходимость экономии воды, даже если омовение совершается из полноводной реки.

Передается от Ибн Маджи, что Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал:

«У омовения есть шайтан, которого зовут "валхан" (жадный), так избегайте же напрасного расходования воды».

Рекомендуется совершать омовение не только перед намазом и отходом ко сну, но и при входе в мечеть, перед совершением азана, чтением проповеди, после посещения кладбища, прикосновения к мертвому, а также перед чтением Корана.

Также советуют совершить омовение, если вас охватил приступ гнева – чтобы остыть, прийти в себя, так как сказано, что гнев – от дьявола, созданного из огня, следовательно, его можно погасить водой.

В заключение хотелось бы отметить, что воздавая должное физической стороне омовения, необходимо помнить, что вещи имеют не только видимую ценность, и твердо верить, что во всех предписаниях Аллаха заключена мудрость, подчас нам не понятная.

«…Они говорят: "Слушаем и повинуемся! Твоего прощения мы просим, Господь наш, и к Тебе предстоит прибытие"» (Коран, 2:285).

Источник: About Islam