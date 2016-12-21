Мусульманин-шопоголик?

Д-р Моханнад Хаким (Dr. Mohannad Hakeem)

Консьюмеризм (потребительство) распространяется в современной культуре, как чума. Многие люди превратились в неутомимые машины для шопинга, их жизнь сконцентрирована вокруг торговых центров, распродаж, новых предложений.

В доисламский период – т.е. во времена невежества (джахилии) – арабы поклонялись всевозможным идолам, возвеличивали отцов и праотцов, у них бытовал трайбализм, расизм, сексизм. Коран и послание Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) были явлены не только как противоядие от этих порочных обычаев, но и в качестве руководства по решению любых человеческих проблем.

В наши дни мы переживаем «новую джахилию», когда вместо идолов и праотцов образ жизни нам диктуют знаменитости, когда женщина эксплуатируется рекламой как сексуальный объект (аллегория захоронения живьем, вы не находите?), а важнейший ритуал в храме консьюмеризма (торговом центре) – это, конечно же, шопинг!

Халяль/харам

Знаю, что многие ждут ответа на любой вопрос в рамках парадигмы халяль/харам. Если вы относитесь к их числу, то вам, возможно, не стоит читать дальше, так как вы не найдете искомого.

Вместо этого мы постараемся изучить исламский этикет расходования и отношения к деньгам, а искать ответ в терминах халяль/харам предоставим вам, основываясь на вашем собственном понимании своей ситуации.

Предупреждение Умара

Передается от Джабира ибн Абдуллы (да будет доволен им Аллах): «Однажды Умар ибн аль-Хаттаб увидел, как я нес мясо». «Что это, Джабир?» — спросил он. Я ответил: «Мне захотелось мяса, и я купил его» [предполагается, что в те времена мясо было своеобразным предметом роскоши]. «Все, что ты ни пожелаешь, ты будешь покупать? Тебя не страшит аят: "В тот день, когда неверующих представят Огню, им скажут: "Вы растратили свои блага в свой мирской жизни и попользовались ими. Сегодня вашим воздаянием будут унизительные мучения…"» (46:20).

В ответ кто-то возразит хадисом:

«Поистине, Аллах любит видеть следы Своих благодеяний на Своем рабе» (Тирмизи).

Примечательно, что в другой передаче этот хадис звучит так:

«Ешьте и пейте, раздавайте садаку без расточительства и высокомерия. Поистине, Аллах любит видеть следы Своих благодеяний на Своём рабе» (Мустадрак аль-Хаким).

Не отставать от соседа

Эта идиома широко известна, она означает постоянно сравнивать то, что у вас есть (дом, машина, одежда и т.д.), с тем, что имеют соседи.

Это означает приоритет демонстративных покупок и трат ради соревнования с ближним, независимо от своих реальных потребностей и даже материальных возможностей.

В эпоху соцсетей и спутникового телевидения «сосед» может и не быть непосредственным соседом, это может быть любой случайный человек, живущий на другом конце света. Но по определению, каждый потребитель недоволен тем, что имеет (если имеет), и пытается соревноваться с неким собственным условным «соседом» (по своему представлению), и так до бесконечности.

Никто не может утверждать, что зависть изобрел современный капитализм – эта черта присуща человеку со времен творения, достаточно вспомнить историю Кабиля и Хабиля (Каина и Авеля) (Коран, 5:27-31).

Кроме того, желание обладать было заложено в Адама еще при сотворении (Коран, 20:120). Однако есть огромная разница между тем, чтобы признавать свои негативные черты и пытаться бороться с ними, и тем, чтобы позволять им контролировать свою жизнь, быть средством самоидентификации, определять взгляд на других людей.

Таким образом, принцип «не отставать от соседей» определяет культуру консьюмеризма.

Богач, который «взял одежду взаймы»

В «Сахих Аль-Бухари» приводится интересная история о Каабе ибн Малике – богатом человеке, сподвижнике Пророка (мир ему и благословение), который отказался участвовать в походе на Табук. Мусульмане бойкотировали его 50 дней, никому не разрешалось с ним говорить до тех пор, пока на этот счет не было получено откровение Аллаха.

После долгого периода отчуждения Кааба от уммы, Аллах принял его покаяние (Коран, 9:118), и Пророк (мир ему и благословение) сообщил мусульманам эту счастливую весть. Как же рассказывает об этом сам Кааб?

«Утром пятидесятого дня я совершил молитву за одним из наших домов. Мы находились в таком положении, когда земля стала для нас тесной, и было муторно в моей душе. Несколько раньше я построил себе шалаш над возвышенностью Салаа и обычно находился там. И там я услышал громкий крик, дошедший до этой возвышенности. Кто-то громко кричал: "О Кааб ибн Малик! Радуйся!" Я упал ниц, понял, что пришло освобождение. Пророк во время совершения утренней молитвы (на заре) сообщил людям о том, что Аллах нас простил, и тут люди отправились, чтобы сообщить нам эту радостную весть. К моим двум приятелям люди пошли пешком, чтобы сообщить эту весть. А ко мне прискакал человек на коне.

Посланец от рода Аслам доскакал до горы — а ведь голос быстрее доходит, чем конь. Когда человек, голос которого я услышал, доехал до меня, сообщил мне эту радостную весть, я снял с себя обе верхние одежды и накинул на него на радостях. Клянусь Аллахом, кроме них на мне ничего не было тогда. Потом я взял одежды взаймы и надел их на себя. После этого я отправился к Посланнику Аллаха…».

Это весьма поучительная история, в частности, из нее можно почерпнуть одну важную деталь из жизни богатых сподвижников: оказывается, у них не было шкафов, ломившихся от одежды и перед которыми они простаивали бы по полчаса, решая, что надеть! А ведь общеизвестно, что Кааб был богат, об этом можно прочитать в первой части рассказа, приведенного Аль-Бухари.

Просто у первых мусульман было не принято приобретать больше одежды, чем необходимо.

Поэтому, если мы хотим достичь чего-то на этом свете и в вечной жизни, нам действительно требуется переформатировать представления о наших потребностях, бюджете, расходах.

«Не позволяй своей руке быть прикованной к шее (не будь скуп), и не раскрывай ее во всю длину (не расточительствуй), а не то сядешь порицаемым и опечаленным» (Коран, 17:29).

Источник: About Islam