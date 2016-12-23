Ислам для всех!

«Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества (следующее): если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь» ...
Предпосылки «священных войн», первый крестовый поход и завоевание Иерусалима – священного города иудеев, христиан и мусульман. ...
Воздух наполняется азаном, он звучит все сильнее и сильнее и полностью окутывает меня. Я облегченно вздыхаю... ...
«…"Господи! Я дала обет посвятить Тебе одному того, кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь Ты — Слышащий, Знающий"». ...
Тем, кто думает, что медицинские советы, касающиеся сохранения здоровья с помощью нормального питания, физических упражнений, образа жизни без стрессов – это практика исключительно...
Чтение биографий – лучший способ почерпнуть настоящие жизненные уроки. Потому что биография – это свидетельство реальных дел, удачного и неудачного опыта.
Консьюмеризм (потребительство) распространяется в современной культуре, как чума.
Ранняя история ислама чрезвычайно богата примерами благочестия в лице лучших из мусульман. Их жизнь может послужить для нас примером и источником вдохновения. Одним из таких людей...
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2016-12-30Женщины-лидеры в области исламских финансов делятся опытом и проблемами
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2016-12-29Впервые британский мусульманин отправится в космос
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2016-12-22Пожилой египтянин-христианин учит детей Корану
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2016-12-20Нигерия: фонды закята спасают от бедности тысячи людей
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2016-12-19ОИС разработает новую медиастратегию для борьбы с исламофобией
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2016-12-17Юсуф аль-Карадави: Мусульмане должны сплотиться на фоне событий в Алеппо
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2016-12-15Мусульмане пожертвовали средства на восстановление синагоги после пожара
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2014-02-3Всемирный день хиджаба с украинским колоритом отметили в Киеве (ФОТО)
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2015-01-9Мусульмане почтили единоверца, показавшего истинные ценности Ислама
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2014-10-28Индийская мусульманка посвятила себя помощи ВИЧ-инфицированным детям
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2014-08-5Мечети Газы под ударом
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2014-01-29Кыргызстан создает фонд поддержки исламского образования
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2014-04-1Уйгурский ученый получил американскую премию в области прав человека
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2014-06-5Ислам – вторая ведущая религия в 20 американских штатах
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2016-12-28 09:55:33Новый год — подходящий праздник для мусульман? (+2)
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2016-12-24 21:01:21Пища Пророка Мухаммада (+4)
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2016-12-23 11:44:12Друг человека? Исламский взгляд на собак (+14)
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2016-12-14 08:26:30Президент ФИОЕ: Мы – мусульмане Европы, а не просто мусульмане в Европе (+1)
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2016-12-12 09:49:00Как Ататюрк осуществлял секуляризацию Турции (+2)
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2016-12-09 11:21:38Мусульманам Грузии передали еще 20 мечетей (+2)
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2016-12-07 17:15:19Продуктивное мышление: Победи страх и стань продуктивным (+1)
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2016-12-04 21:07:26Удивительная польза масла черного тмина (+2)
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2016-12-03 10:19:59Новообращенные мусульмане (+1)