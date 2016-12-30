Ислам для всех!

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Скромность – часть ислама

«Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества (следующее): если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь»

2016-12-30

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Потрясение: Первый крестовый поход и завоевание Иерусалима

Предпосылки «священных войн», первый крестовый поход и завоевание Иерусалима – священного города иудеев, христиан и мусульман.

2016-12-29

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Молитва: время для себя

Воздух наполняется азаном, он звучит все сильнее и сильнее и полностью окутывает меня. Я облегченно вздыхаю...

2016-12-26

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Прославление Марии в Коране

«…"Господи! Я дала обет посвятить Тебе одному того, кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь Ты — Слышащий, Знающий"».

2016-12-24

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