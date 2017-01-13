Ислам для всех!

Ко мне, как к муфтию обратилась группа школьных учителей широко известного в России татарского села Белозерье Республики Мордовия с просьбой...
Для тех, кто хотел бы побывать в священных городах с маленькими детьми, я составила список важнейших рекомендаций и необходимых вещей. ...
Говоря о том, как мусульманину следует вести себя во времена кризиса, важно установить, чем, по сути, является кризис в исламском понимании, в...
Как Салах Ад-Дин объединил мусульманские государства и освободил священный город от крестоносцев. ...
Если вы из тех, кто редко берет в руки Коран, или из тех, кто не видит результатов даже ежедневного чтения и нуждается в том, чтобы установить настоящую связь с Кораном, вам могут помочь эти...
Лишние и ненужные разговоры тянутся за нами и в вечную жизнь.
Будет ли мой ребенок хорошим мусульманином? Наденет ли хиджаб, когда вырастет? Все ли я делаю как родитель? Может, мне стоит уйти с работы? Что, если… Как мне… Каким образом лучше…?
Большинству верующих известно, что для принятия их покаяния должны быть соблюдены определенные условия, а именно: отказ от греха, сожаление о нем и намерение никогда больше его не...
-
2017-01-18В Австрии прошла акция в поддержку хиджаба
-
2017-01-16Турецких школьников больше не будут учить теории Дарвина
-
2017-01-13The Bridge Initiative: Все, что нужно знать о политике Трампа в отношении мусульман
-
2017-01-10В Индонезии мусульманские политики призвали к «сухому закону»
-
2017-01-9Саудовская Аравия наращивает возможности приема паломников
-
2017-01-6Мусульмане и христиане ЦАР вместе залечивают раны войны
-
2017-01-4В 2016 году в аль-Аксу вторглось внушительное количество израильтян
-
2014-02-3Всемирный день хиджаба с украинским колоритом отметили в Киеве (ФОТО)
-
2015-01-9Мусульмане почтили единоверца, показавшего истинные ценности Ислама
-
2014-10-28Индийская мусульманка посвятила себя помощи ВИЧ-инфицированным детям
-
2014-08-5Мечети Газы под ударом
-
2014-01-29Кыргызстан создает фонд поддержки исламского образования
-
2014-04-1Уйгурский ученый получил американскую премию в области прав человека
-
2014-06-5Ислам – вторая ведущая религия в 20 американских штатах
-
2017-01-20 12:11:04Ценность времени в исламе (+1)
-
2017-01-15 11:38:4310 стран с наибольшей частотой изнасилований (+8)
-
2017-01-10 07:33:40Новый год — подходящий праздник для мусульман? (+3)
-
2017-01-09 19:39:29Мусульманские ученые: сожжение иорданского летчика противоречит любой религии (+1)
-
2017-01-08 21:14:52Документально доказано: большинство новобранцев ИГИЛ невежественны в исламе (+1)
-
2017-01-05 08:42:40Ислам и мусульмане (вопросы и ответы) (+17)
-
2017-01-05 08:41:45Друг человека? Исламский взгляд на собак (+16)
-
2016-12-24 21:01:21Пища Пророка Мухаммада (+4)
-
2016-12-14 08:26:30Президент ФИОЕ: Мы – мусульмане Европы, а не просто мусульмане в Европе (+1)