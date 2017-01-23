Ислам для всех!

Давайте познакомимся поближе с остальными ключевыми качествами настоящего верующего и разберемся, почему так важно воспитывать их в детях ...
Многие мусульмане хотели бы знать Коран наизусть, и многие начинают его учить. Однако не все подходят к этому методично. ...
Ислам – всеохватывающая и логичная религия. Поэтому не удивительно, что многие люди в поисках истины приходят именно к ней. ...
Джамиля Афгани использует ислам для расширения прав женщин в Афганистане и собирается продолжать свою работу вопреки препятствиям.
От Третьего крестового похода до взятия Акры: как наступил конец присутствию крестоносцев на Святой земле.
Ко мне, как к муфтию обратилась группа школьных учителей широко известного в России татарского села Белозерье Республики Мордовия с просьбой защитить их религиозное право на ношение...
Для тех, кто хотел бы побывать в священных городах с маленькими детьми, я составила список важнейших рекомендаций и необходимых вещей.
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2017-01-31Мусульмане Квебека подверглись террористической атаке
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2017-01-30В синагоге оживают забытые истории мусульман, спасавших евреев во время Холокоста
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2017-01-24Мусульманские ученые раскритиковали перенос американского посольства в Иерусалим
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2017-01-23Мусульманские страны выразили «серьезную озабоченность» судьбой рохинья
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2017-01-18В Австрии прошла акция в поддержку хиджаба
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2017-01-16Турецких школьников больше не будут учить теории Дарвина
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2017-01-13The Bridge Initiative: Все, что нужно знать о политике Трампа в отношении мусульман
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2014-02-3Всемирный день хиджаба с украинским колоритом отметили в Киеве (ФОТО)
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2015-01-9Мусульмане почтили единоверца, показавшего истинные ценности Ислама
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2014-10-28Индийская мусульманка посвятила себя помощи ВИЧ-инфицированным детям
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2014-08-5Мечети Газы под ударом
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2014-01-29Кыргызстан создает фонд поддержки исламского образования
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2014-04-1Уйгурский ученый получил американскую премию в области прав человека
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2014-06-5Ислам – вторая ведущая религия в 20 американских штатах
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2017-01-31 06:23:11Раздел в разработке (+16)
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2017-01-29 21:36:0810 стран с наибольшей частотой изнасилований (+10)
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2017-01-29 16:48:23Простой зикр, который откроет вашу жизнь для благословений (+1)
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2017-01-29 16:22:49Мусульманские организации по всему миру скорбят в связи со смертью известного филантропа ан-Нури (+1)
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2017-01-28 11:38:46Ислам и мусульмане (вопросы и ответы) (+22)
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2017-01-28 07:31:12Кино: «Стихи любви» (Ayat Ayat Cinta) (+1)
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2017-01-26 09:55:20Иерусалим и аль-Акса: Исполнение божественного обещания (+2)
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2017-01-24 11:15:31Таква – благочестие, богобоязненность или предосторожность? (+1)
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2017-01-20 12:11:04Ценность времени в исламе (+1)