Ислам для всех!

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Книги о здоровом образе жизни из наследия мусульманской цивилизации

Тем, кто думает, что медицинские советы, касающиеся сохранения здоровья с помощью нормального питания, физических упражнений, образа жизни без стрессов – это практика исключительно...

2016-12-23

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Мухаммад (мир ему) – пример на все времена

Чтение биографий – лучший способ почерпнуть настоящие жизненные уроки. Потому что биография – это свидетельство реальных дел, удачного и неудачного опыта.

2016-12-22

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Мусульманин-шопоголик?

Консьюмеризм (потребительство) распространяется в современной культуре, как чума.

2016-12-21

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Благородный герой Хасан ибн Али

Ранняя история ислама чрезвычайно богата примерами благочестия в лице лучших из мусульман. Их жизнь может послужить для нас примером и источником вдохновения. Одним из таких людей...

2016-12-20

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Умма
Прославление Марии в Коране
2016-12-24 1728
«…"Господи! Я дала обет посвятить Тебе одному того, кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь Ты — Слышащий, Знающий"». >>>

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