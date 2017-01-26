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Ислам для всех!

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20 знаменитостей, которые приняли Ислам

Ислам – всеохватывающая и логичная религия. Поэтому не удивительно, что многие люди в поисках истины приходят именно к ней.

2017-01-26

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Джамиля Афгани и Ислам на страже прав женщин в Афганистане

Джамиля Афгани использует ислам для расширения прав женщин в Афганистане и собирается продолжать свою работу вопреки препятствиям.

2017-01-23

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Освобождение: Акра и конец крестовых походов

От Третьего крестового похода до взятия Акры: как наступил конец присутствию крестоносцев на Святой земле.

2017-01-23

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Муфтий Нафигулла Аширов о попытках запретить хиджаб

Ко мне, как к муфтию обратилась группа школьных учителей широко известного в России татарского села Белозерье Республики Мордовия с просьбой защитить их религиозное право на ношение...

2017-01-19

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Умма
Борьба болгарских мусульман
2017-01-27 718
Рассказ о трудностях создания института муфтиев Болгарии и условиях, в которых ему приходится выживать, и знакомство со смелыми людьми, которые поставили на... >>>

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