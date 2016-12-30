Ислам для всех!

Будет ли мой ребенок хорошим мусульманином? Наденет ли хиджаб, когда вырастет? Все ли я делаю как родитель? Может, мне стоит уйти с работы? Что, если…...
Большинству верующих известно, что для принятия их покаяния должны быть соблюдены определенные условия, а именно: отказ от греха, сожаление о нем и...
«Поистине, у Аллаха есть девяносто девять имён − сотня без одного, и тот, кто будет перечислять их, войдёт в рай» ...
«Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества (следующее): если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь»
Предпосылки «священных войн», первый крестовый поход и завоевание Иерусалима – священного города иудеев, христиан и мусульман.
Воздух наполняется азаном, он звучит все сильнее и сильнее и полностью окутывает меня. Я облегченно вздыхаю...
«…"Господи! Я дала обет посвятить Тебе одному того, кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь Ты — Слышащий, Знающий"».
-
2017-01-9Саудовская Аравия наращивает возможности приема паломников
-
2017-01-6Мусульмане и христиане ЦАР вместе залечивают раны войны
-
2017-01-4В 2016 году в аль-Аксу вторглось внушительное количество израильтян
-
2016-12-30Женщины-лидеры в области исламских финансов делятся опытом и проблемами
-
2016-12-29Впервые британский мусульманин отправится в космос
-
2016-12-22Пожилой египтянин-христианин учит детей Корану
-
2016-12-20Нигерия: фонды закята спасают от бедности тысячи людей
-
2014-02-3Всемирный день хиджаба с украинским колоритом отметили в Киеве (ФОТО)
-
2015-01-9Мусульмане почтили единоверца, показавшего истинные ценности Ислама
-
2014-10-28Индийская мусульманка посвятила себя помощи ВИЧ-инфицированным детям
-
2014-08-5Мечети Газы под ударом
-
2014-01-29Кыргызстан создает фонд поддержки исламского образования
-
2014-04-1Уйгурский ученый получил американскую премию в области прав человека
-
2014-06-5Ислам – вторая ведущая религия в 20 американских штатах
-
2017-01-09 19:39:29Мусульманские ученые: сожжение иорданского летчика противоречит любой религии (+1)
-
2017-01-08 21:14:52Документально доказано: большинство новобранцев ИГИЛ невежественны в исламе (+1)
-
2017-01-05 08:42:40Ислам и мусульмане (вопросы и ответы) (+17)
-
2017-01-05 08:41:45Друг человека? Исламский взгляд на собак (+16)
-
2016-12-28 09:55:33Новый год — подходящий праздник для мусульман? (+2)
-
2016-12-24 21:01:21Пища Пророка Мухаммада (+4)
-
2016-12-14 08:26:30Президент ФИОЕ: Мы – мусульмане Европы, а не просто мусульмане в Европе (+1)
-
2016-12-12 09:49:00Как Ататюрк осуществлял секуляризацию Турции (+2)
-
2016-12-09 11:21:38Мусульманам Грузии передали еще 20 мечетей (+2)