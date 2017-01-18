Ислам для всех!

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Как быть верующему во времена кризиса?

Говоря о том, как мусульманину следует вести себя во времена кризиса, важно установить, чем, по сути, является кризис в исламском понимании, в частности, как он связан с концепцией...

2017-01-18

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Объединение мусульманских государств: Салах ад-Дин и отвоевание Иерусалима

Как Салах Ад-Дин объединил мусульманские государства и освободил священный город от крестоносцев.

2017-01-17

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Стать ближе к Корану: 7 советов

Если вы из тех, кто редко берет в руки Коран, или из тех, кто не видит результатов даже ежедневного чтения и нуждается в том, чтобы установить настоящую связь с Кораном, вам могут помочь эти...

2017-01-13

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Пустопорожние разговоры – опасность для вечной жизни

Лишние и ненужные разговоры тянутся за нами и в вечную жизнь.

2017-01-10

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Умма
Джамиля Афгани и Ислам на страже прав женщин в Афганистане
2017-01-23 960
Джамиля Афгани использует ислам для расширения прав женщин в Афганистане и собирается продолжать свою работу вопреки препятствиям. >>>

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