Ислам для всех!

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99 имен Аллаха важно знать и помнить

«Поистине, у Аллаха есть девяносто девять имён − сотня без одного, и тот, кто будет перечислять их, войдёт в рай»

2017-01-4

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Возрождение: ответ мусульман на крестовые походы

Мусульманское возрождение перед лицом крестовых походов.

2017-01-3

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Скромность – часть ислама

«Поистине, дошло до людей из слов первого пророчества (следующее): если ты не чувствуешь стыда, то делай, что хочешь»

2016-12-30

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Потрясение: Первый крестовый поход и завоевание Иерусалима

Предпосылки «священных войн», первый крестовый поход и завоевание Иерусалима – священного города иудеев, христиан и мусульман.

2016-12-29

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Умма
«Коран, читаемый от сердца, проникает в сердце»
2017-01-10 1263
Первым ниспосланным словом Корана было «читай!». На протяжении свыше 1400 лет истории эта заповедь тронула бесчисленное множество душ. >>>

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