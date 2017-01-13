Ислам для всех!

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Стать ближе к Корану: 7 советов

Если вы из тех, кто редко берет в руки Коран, или из тех, кто не видит результатов даже ежедневного чтения и нуждается в том, чтобы установить настоящую связь с Кораном, вам могут помочь эти...

2017-01-13

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Пустопорожние разговоры – опасность для вечной жизни

Лишние и ненужные разговоры тянутся за нами и в вечную жизнь.

2017-01-10

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Воспитание крепкой веры: Уверенность, ответственность, оптимизм (часть 1)

Будет ли мой ребенок хорошим мусульманином? Наденет ли хиджаб, когда вырастет? Все ли я делаю как родитель? Может, мне стоит уйти с работы? Что, если… Как мне… Каким образом лучше…?

2017-01-6

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Практические шаги к искреннему покаянию

Большинству верующих известно, что для принятия их покаяния должны быть соблюдены определенные условия, а именно: отказ от греха, сожаление о нем и намерение никогда больше его не...

2017-01-5

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Умма
«Коран, читаемый от сердца, проникает в сердце»
2017-01-10 1348
Первым ниспосланным словом Корана было «читай!». На протяжении свыше 1400 лет истории эта заповедь тронула бесчисленное множество душ. >>>

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