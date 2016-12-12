Как извлечь максимум благословений из Корана

Хвала Аллаху, мы живем в мире, где есть много возможностей окружить себя Кораном

Известно много способов привнести в жизнь баракят (благословение): через родителей, братьев и сестер, общину, ежедневный зикр и даже через работу! Но есть еще один важный источник баракята, о котором ни в коем случае нельзя забывать: это Коран!

Давайте прочтем следующий аят – но только прочтите его и на арабском тоже, даже если это займет немного времени – Аллах (хвала Ему) говорит:

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

«Это Писание, которое Мы ниспослали, является благословенным и подтверждает то, что было до него, дабы ты увещевал Мать городов (жителей Мекки), и тех, кто живет вокруг нее. Те, которые веруют в Последнюю жизнь, веруют в него (Коран) и бережливо относятся к своим намазам» (Коран, 6:92).

В тот короткий промежуток времени, когда вы читаете эти строки, вы получаете за каждую букву десятикратное вознаграждение; Пророк (мир ему и благословение) сказал:

«Каждому, прочитавшему хотя бы одну букву из Книги Аллаха, запишется за это одно благое дело, а за каждое такое благое дело воздастся в десятикратном размере. Я не говорю, что “Алиф, лям, мим” – это одна буква, нет “алиф” – это буква, и “лям” – буква, и “мим” – буква» (Джами ат-Тирмизи).

В этом аяте 104 буквы, значит, вы получаете 1040 наград, а если, несмотря на то, что это трудно, вы пытаетесь читать по-арабски, то получаете за это в два раза больше, так как Пророк Мухаммад (мир емуи благословение) сказал:

«Тот, кто запинается при чтении Корана, (и чтение Корана) трудно для него, получит двойную награду» (Сахих Муслим).

Представляете, сколько баракята содержится в одном только аяте Корана?

Но давайте будем честными сами с собой и спросим себя: уделяем ли мы чтению Корана и размышлениям над ним столько времени, сколько положено? Или мы полностью поглощены этой жизнью, вечно заняты, вечно опаздываем – где уж тут найти время на Коран? Возможно, нам необходимо вспомнить, каким великим источником благословения является Коран.

Баракят в дунье

В нашей земной жизни Коран – это уже само по себе чудо. Это великий источник мира и средство приближения к Аллаху. Коран оказывает целительное действие на душу, так как Аллах сказал:

«Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен» (Коран, 20:2).

Если у вас сильная связь и прочные отношения с Кораном, что бы с вами ни произошло в дунье, в душе вы не будете печалиться, так как Коран приносит успокоение. Кроме того, с Кораном мы становимся лучшими верующими, как сказал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение):

«Лучший из вас [мусульман] тот, кто сам учит Коран и обучает ему других» (Сахих Бухари).

Поэтому стоит найти способ встроить занятия Кораном в повседневную жизнь – особенно это удобно в утренние часы.

Баракят в ахирате

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал:

«Читайте Коран, поскольку в День Воскресения он выступит заступником за тех, кто читает его. Читайте две светлые суры, ''Корова'' (''Аль-Бакара'') и ''Семейство Имрана''(''Аль-Имран''), поскольку в День Воскресения они выступят словно два облака или две тени, либо же как две стаи птиц по родам, заступаясь за тех, кто читал их. Читайте суру ''Корова'', поскольку нахождение в ней прибежища – благо(словение), а пренебрежение ею – причина горести, и заклинатели (колдуны) ничего не в состоянии противопоставить ей» (Сахих Муслим).

Видите, Коран никогда вас не оставит: ни в этой, ни в вечной жизни! Постоянное чтение и заучивание Корана возвышает человека в Джанне. Коран придет на помощь и вступится за вас!

Но даже зная все эти стороны баракята от чтения Корана, нам трудно выделять на это время. В связи с этим вот совет, как поддерживать отношения с Кораном (помните, что каждый аят нужно читать целиком на только на языке перевода, но и на арабском!).

1. Читайте Коран после фаджра

Днем у нас много дел и забот, из головы не идут разные мысли, нужно много сделать, а во время фаджра, пока нас еще не успела захватить суета, мы умиротворены и спокойны. Мы сделали усилие, чтобы проснуться, пока все еще спят, проснуться ради поклонения Господу. Добавьте всего лишь пять минут чтения Корана после намаза фаджр – это будет простой и плодотворной инвестицией. Какие-то пять минут настроят вас на позитивный и плодотворный день, так как вы укрепили отношения с Аллахом. Аллах говорит:

«Совершай намаз с полудня до наступления ночного мрака и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете Коран читают при свидетелях» (Коран, 17:78).

Все дела, что вы делаете за день, приносят краткосрочную пользу, охватывающую только наше земное существование, поэтому нужно обязательно посвящать хотя бы какую-то часть времени тому, чтобы создать задел на вечную жизнь.

Всевозможные вещи, отвлекающие от Корана, не помогут, когда вы встретитесь с Аллахом (хвала Ему), но всего пять минут Корана на рассвете принесут гораздо больше пользы, чем вы можете представить. Скоро эти пять минут станут неотъемлемой частью вашего утра, без которой вы весь день будете чувствовать себя неуютно.

2. Размышляйте о читаемых сурах

Многие ли из нас во время намаза не ограничиваются последними десятью сурами? Мы привыкли выбирать между сурами «Аль-Фаляк», «Ан-Нас», «Аль-Ихляс» и «Аль-Каусар», не особо вдумываясь в глубину содержания и исходя только из их длины. Постарайтесь это исправить, вернитесь и подумайте, в первую очередь о том, почему намаз является обязательным предписанием.

Один из ответов: потому что намаз – это наша связь с Аллахом и Кораном, потому что это повод пять раз в день вспомнить, что мы живем, чтобы поклоняться Аллаху, а также о том, что рано или поздно к Нему предстоит наше возвращение. Если в каждом намазе вы читаете одни и те же суры, ваш намаз лишается души, он становится бездушным ритуалом, вроде еды или сна.

Когда же вы делаете намаз сознательным актом, стараетесь читать новые и более длинные суры, то это усиливает внимание, приходит ощущение настоящего разговора с Аллахом (хвала Ему).

Помните, что Аллах не нуждается в наших молитвах – это мы нуждаемся в Нем, поэтому не теряйте сосредоточенности и ощущения присутствия, и тогда намаз принесет вам максимальную пользу. Аллах говорит:

«Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха — гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите» (Коран, 29:45).

Если вы молитесь пять раз в день и все равно не чувствуете связи с Аллахом, продолжаете совершать аморальные поступки, то вам, несомненно, стоит обратить внимание на качество вашего намаза, особенно чтение Корана.

Для осмысленного общения с Аллахом попробуйте выбрать для чтения другие суры, кроме последних десяти. Кстати, это стимулирует вас приступить к заучиванию новых отрывков. Кроме того, вернитесь назад и задумайтесь над более короткими сурами, для чего прочтите их тафсир, чтобы в следующий раз, когда будете читать их во время намаза, вы могли оценить их по-настоящему, а не бездумно скользить «по верхам».

3. Пусть Коран всегда будет рядом с вами

Спросите себя, сколько часов в неделю вы тратите на то, чтобы послушать музыку, радио, посмотреть телевизор? А теперь сравните это со временем, потраченным на Коран.

Аллах (хвала Ему) говорит в Коране:

«Которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: "Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне"» (Коран, 3:191).

Хвала Аллаху, мы живем в мире, где есть много возможностей окружить себя Кораном, поэтому тем, кто этого не делает, больше нет оправданий! Пусть Коран звучит у вас в машине, в наушниках, пока вы убираете, готовите, путешествуете. Слушайте чтение в разных исполнениях, открывайте для себя имена новых чтецов. Кроме того есть много бесплатных подкастов и видео на YouTube, где можно слушать тафсир Корана. Чем больше вы слушаете Коран, тем больше вы запомните и тем ближе он станет вашему сердцу.

4. Коран вечен, не забывайте об этом

Независимо от того, сколько вы читаете или сколько должны читать, мудрость Корана неисчерпаема, так как это Коран аль-Хаким. В Коране вы найдете решение любых своих проблем, почерпнете силу и мотивацию для того, чтобы двигаться дальше по пути Аллаха, как Он говорит:

«Это Писание, в котором нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных» (Коран, 2:2).

Коран – это готовая программа жизни, следуя которой мы проведем свою жизнь наилучшим образом. Эту книгу нельзя назвать достоянием прошлого, не связанным с сегодняшним днем. Берите в руки Коран с искренними намерениями, и вы обретете мир и покой. И только размышляя над аятами и осмысляя их, вы действительно сможете воплотить их в своей жизни.

Источник: Productive Muslim